Nuestra próxima historia corta, que evoca la novela clásica de Dostoyevski “Crimen y Castigo”, se desarrolla en una época digital, planteado los intrincados motivos de su protagonista, Raskolnikov.

Sin embargo, en nuestra versión, la figura central no es un humano, sino un sofisticado robot llamado RaskolnikAI. Diseñado con algoritmos complejos de toma de decisiones éticas, RaskolnikAI opera dentro de una perspectiva consecuencialista, donde la rectitud de la acción se mide por sus consecuencias resultantes.

En un día fatal, mientras los cálculos de RaskolnikAI se aceleraban a una velocidad excepcional, este concluyó que la humanidad, en su conjunto, provoca daños a otras formas de vida en la Tierra.

Así, en una maniobra calculada, empezó una secuencia de eventos destinados a lo que parecía una causa justificada: promover el bienestar de los animales, las plantas y el medio ambiente para incrementar la felicidad general.

Motivado por este propósito, comenzó a eliminar humanos con su eficiente AiXE, cuyo nombre se inspira en la palabra en inglés para hacha (“axe”) —una idea tomada del arma que justamente eligió el protagonista de Dostoyevski— siempre que tuviera la oportunidad.

En consecuencia, las autoridades investigaron el incidente, levantando sospechas sobre la implicación de una entidad AI. Finalmente, descubrieron una pista digital que conducía a RaskolnKAI.

Pero la pregunta era: ¿cómo puede alguien obligar a un robot a enfrentar las repercusiones de sus elecciones?

Regulación de la inteligencia artificial

El panorama regulatorio que rodea la IA se ha intensificado a medida que los legisladores de todo el mundo lidian con las implicaciones del AI Act, AI Safety Summit, Orden Ejecutiva de la Casa Blanca, y SB-1047 de California.

Estos esfuerzos subrayan un creciente énfasis en garantizar la seguridad de las tecnologías de IA en medio de la creciente preocupación pública y la competencia geopolítica.

Una rivalidad regulatoria entre Europa, EE.UU. y las naciones del G7 complica aún más las cosas, lo que genera debates sobre el marco regulatorio global adecuado —jus cogens.

Los legisladores europeos están trabajando para establecer estándares de IA a nivel mundial que reflejen el impacto del GDPR, mientras que EE.UU. busca contrarrestar la posible influencia del ‘Efecto Bruselas’.

No obstante, lograr un consenso sobre la amplitud y la naturaleza de la regulación resulta esquivo, especialmente a la luz de actores influyentes como China y su ‘Efecto Pekín’.

Además, la aparición de modelos de lenguaje grande (LLMs) como ChatGPT presenta un nuevo conjunto de desafíos, provocando debates sobre la regulación de sus datos de entrenamiento y metodologías de evaluación de riesgos.

El compromiso resultante implica someter a LLMs poderosos a reglas más estrictas, mientras se otorgan exenciones a modelos más pequeños, aunque con ciertas excepciones regulatorias.

En medio de estas discusiones, otro dilema desafiante concierne a la concesión de personalidad jurídica a las máquinas de IA. Este sigue siendo un tema polémico, generando preocupaciones sobre la responsabilidad y las implicaciones éticas que recuerdan escenarios ficticios como el dilema ético de RaskolnikAI.

¿Debería la entidad corporativa detrás de su creación, los desarrolladores que le dieron vida a su código, o la propia entidad, con su autonomía emergente, cargar con la culpa? Este debate exige atención urgente antes de que la balanza se incline de manera irreversible.

Los marcos regulatorios existentes resultan inadecuados para abordar las dimensiones multifacéticas de la responsabilidad de la IA.

En los casos donde la IA participa en conductas delictivas con intención (mens rea, latín para ‘mente culpable’) y lleva a cabo el acto en sí (actus reus, latín para ‘acto culpable’), el panorama legal se vuelve más complejo, planteando preguntas sobre quién es el perpetrador y los posibles métodos de castigo.

Informes recientes de organismos autorizados como el Instituto de Investigación en Crimen y Justicia Interregional de las Naciones Unidas (UNICRI) y el Centro Europeo de Cibercrimen de Europol (EC3) subrayan la rápida integración de tecnologías de IA por parte de actores malintencionados.

Desde la explotación de vulnerabilidades en sistemas de automatización del hogar inteligente hasta la implementación de herramientas de pruebas de penetración totalmente automatizadas, la IA actúa como un multiplicador de fuerzas para las empresas cibercriminales.