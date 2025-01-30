El nombre de Guantánamo, la prisión militar que EE.UU. abrió en Cuba hace más de 20 años, resuena en la historia reciente como un lugar de tragedia, horror, tortura y silencio. Ahora la infame prisión regresa a los titulares por cuenta del presidente Donald Trump y su anuncio de enviar a “los peores inmigrantes” a ese lugar. El mandatario, que en las menos de dos semanas que lleva en el cargo ha lanzado una andanada de medidas contra la inmigración irregular, le ordenó al Pentágono establecer un centro de detención con capacidad para 30.000 migrantes indocumentados.
"Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, porque no queremos que regresen", dijo Trump desde la Casa Blanca. Y remató: "Así que los vamos a enviar a Guantánamo. Esto duplicará nuestra capacidad de inmediato. ¿No es cierto? Y es difícil. Es un lugar difícil del que salir".
Una copia del memorando presidencial de Trump señala que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recibieron instrucciones de "expandir el Centro de Operaciones Migratorias en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo a su máxima capacidad para proporcionar espacio de detención adicional para extranjeros criminales de alta prioridad con presencia en Estados Unidos". "Este memorando se emite con el fin de detener la invasión fronteriza, desmantelar los cárteles criminales y restaurar la soberanía nacional", añade.
En la red social X, el secretario Hegseth anunció que el Departamento de Defensa "ampliará de inmediato el Centro de Operaciones Migratorias" de Guantánamo "a su capacidad máxima". Por su parte, Tom Homan, el “zar de la frontera” que Trump nombró, señaló en una rueda de prensa que la instalación para migrantes en Guantánamo estará a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Justamente, la agencia que él dirigió durante el primer mandato de Trump de 2017 a 2021. Homan dijo que podrían trasladar por avión "lo peor de lo peor, las amenazas significativas a la seguridad pública" hasta allí. También indicó que en Guantánamo “existe un centro para migrantes. Lleva allí décadas. Lo que vamos a hacer es ampliarlo”.
El cambio de mirada hacia los migrantes
Este anuncio de Trump no solo se alinea con su incisiva promesa de campaña de frenar la inmigración irregular y deportar a 11 millones de personas, sino que también marca el cambio de perspectiva del Gobierno de EE.UU. sobre los migrantes en su territorio. Ya no se trata solo de “devolverlos” a sus países, sino que los “peores” terminarán en Guantánamo, símbolo de sufrimiento por los tratos infames a sus prisioneros.
“En todo el mundo, Guantánamo sigue siendo uno de los símbolos más perdurables de la injusticia, el abuso y el desprecio por el estado de derecho que desató Estados Unidos en respuesta a los ataques del 11 de septiembre”, señaló en 2022 Letta Tayler, directora asociada de Crisis y Conflictos de Human Rights Watch y coautora de un informe sobre los 20 años que en ese entonces cumplía la prisión. “La dependencia del gobierno estadounidense de comisiones militares profundamente defectuosas, junto con otras fallas en el debido proceso, no solo ha violado los derechos de los hombres detenidos en Guantánamo, sino que también ha privado a los sobrevivientes de los ataques del 11 de septiembre y a las familias de las víctimas de su derecho a la justicia”.
Las palabras de Tayler son el eco de todas las denuncias que durante años hicieron organizaciones de derechos humanos por las precarias condiciones de la cárcel. “Estados Unidos ha encarcelado ilegalmente a cientos de hombres musulmanes extranjeros —e incluso niños— en el puesto naval situado en alta mar durante meses o años, casi todos sin cargos en su contra”, reiteró Tayler en un artículo de Human Rights Watch sobre Guantánamo, también de 2022.
La prisión militar de Guantánamo se inauguró en enero de 2002 en una base de Estados Unidos ubicada en una costa del sureste de Cuba, un territorio que La Habana arrendó en virtud de un tratado que data de 1903. El entonces presidente George W. Bush habilitó este centro de detención para recibir a "combatientes enemigos" tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
¿Ya hubo migrantes en Guantánamo?
Durante estas más de dos décadas, a los detenidos allí se les han negado derechos con los que sí cuenta un reo apresado en suelo estadounidense, como el requisito de que se presenten cargos para permanecer tras las rejas.
El diario estadounidense The New York Times informó en septiembre de 2024 que la base militar de Guantánamo también había sido utilizada por décadas por Estados Unidos para detener a migrantes interceptados en el mar, pero en un área separada de la usada para albergar a los acusados de “terrorismo”.
Un número relativamente pequeño de inmigrantes ha sido enviado a esas instalaciones. Según el periódico, solo 37 fueron retenidos allí de 2020 a 2023, pero esta cifra puede subir drásticamente tras el anuncio de Trump. Basándose en testimonios, algunas asociaciones han denunciado que se vigila a los migrantes cuando llaman a un abogado, les obligan a ponerse gafas de sol durante el transporte y está llena de ratas.
El anuncio de Trump sobre enviar migrantes a Guantánamo se dio en medio de la promulgación la Ley Laken Riley sobre los ciudadanos no estadounidenses acusados o condenados por ciertos delitos. Esta es la primera pieza legislativa que Trump firma en su segundo mandato presidencial.
Después de que el Senado aprobara la medida en una votación bipartidista de 64 a 35, con una votación de 263 a 156 la Cámara de Representantes aprobó la semana pasada el proyecto de ley, que tiene como objetivo dar a las fuerzas policiales más herramientas para detener a los inmigrantes irregulares que cometen o se cree que han cometido ciertos delitos en EE.UU.
El proyecto de ley requiere que el Departamento de Seguridad Nacional detenga a ciertos ciudadanos no estadounidenses (extranjeros según la ley federal) que hayan sido arrestados por robo, hurto o hurto en tiendas.
La Ley Laken Riley lleva el nombre de una estudiante de 22 años asesinada por José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años en situación irregular que era buscado por robar en tiendas. Fue condenado a cadena perpetua.
Los prisioneros que aún sufren en Guantánamo
De las casi 800 personas detenidas en Guantánamo como sospechosas de “crímenes relacionados con el terrorismo” desde 2002 solo quedan 15 reclusos, luego de que el Pentágono anunció bajo la administración saliente de Joe Biden que trasladaría a 11 detenidos a Omán.
De los prisioneros restantes, tres reúnen las condiciones para ser transferidos, otros tres pueden tener una revisión de sus casos con miras a una posible liberación, siete enfrentan cargos y dos más han sido condenados y sentenciados, informó a inicios de enero el Departamento de Defensa.
Biden había prometido cerrar la prisión militar, pero, al igual que el presidente Barack Obama antes que él, no lo hizo durante su mandato.
“Es un acto de brutalidad”: la respuesta de Cuba a Trump
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó el miércoles como un "acto de brutalidad" el proyecto de Trump de habilitar Guantánamo para albergar migrantes.
"En acto de brutalidad, nuevo gobierno de EE.UU. anuncia encarcelamiento en Base Naval en Guantánamo, ubicada en territorio de Cuba ilegalmente ocupado, de miles de migrantes que expulsa forzosamente", dijo en X Díaz-Canel, al señalar que serían ubicados "junto a las conocidas cárceles de tortura y detención ilegal".
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo de su lado en X que “La decisión del gobierno de Estados Unidos de encarcelar en la Base Naval de Guantánamo a migrantes, en un enclave donde creó centros de tortura y detención indefinida, muestra desprecio hacia la condición humana y el derecho internacional”.