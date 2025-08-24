La carta de Emine Erdogan, esposa del presidente Recep Tayyip Erdogan, dirigida a Melania Trump sobre la crisis humanitaria en Gaza, ha resonado en medios de todo el mundo.

En la misiva, Erdogan instó a la primera dama estadounidense a mostrar la misma sensibilidad hacia Gaza que ha demostrado frente a la guerra en Ucrania. La iniciativa fue recogida por agencias y portales internacionales, que destacaron el llamado humanitario de la primera dama de Türkiye.

Reino Unido

La BBC difundió la carta desde su cuenta de X en Estados Unidos, con casi 50 millones de seguidores, y desde su cuenta de Instagram, con 29,4 millones. En su web, publicó la noticia bajo el titular: “Llamado de la primera dama de Türkiye a Melania Trump por los niños de Gaza”, resaltando la frase de Erdogan: “Debemos unir nuestras voces y nuestras fuerzas contra esta injusticia”, y subrayando la urgencia de proteger a los menores afectados por el conflicto.

The Telegraph señaló que el objetivo de la misiva era involucrar a Melania Trump en los esfuerzos por la paz en Gaza, mientras que Reuters la presentó como un llamamiento de Erdogan a pronunciarse públicamente sobre la situación humanitaria, recordando que la carta se inspiró en el mensaje previo de Trump al presidente ruso Vladimir Putin sobre los niños afectados en Ucrania y Rusia.

Sky News destacó que Erdogan pidió trasladar a Gaza la misma preocupación mostrada por los niños ucranianos, enfatizando la compasión hacia los 648, que perdieron la vida en el conflicto y la necesidad de replicar ese esfuerzo para los menores atrapados en Gaza.

Francia

La revista Le Point tituló: “Debemos unir nuestras voces: Emine Erdogan llamó a Melania Trump a apoyar a los niños de Gaza”, y señaló que Erdogan solicitó a Trump reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para abordar la situación de los menores en Gaza. El informe mencionó que la carta llegó tras la publicación de un informe de Naciones Unidas que evidenciaba el hambre en la Franja, subrayando que la misma sensibilidad mostrada hacia los niños ucranianos debía aplicarse también a Gaza.

El diario 20 Minutes publicó: “Gaza: Emine Erdogan instó a Melania Trump a alzar la voz por los niños palestinos hambrientos”, destacando que 18.000 menores habían perdido la vida en los últimos dos años y que Erdogan pidió a Trump enviar una carta a Netanyahu para poner fin a la crisis, recordándole que esto constituiría una “responsabilidad histórica hacia el pueblo palestino”.

Le Figaro, por su parte, presentó la noticia bajo el titular: “Como madre, mujer y ser humano: Emine Erdogan llamó a Melania Trump a defender los derechos de los niños en Gaza”, citando la carta: “Como madre, como mujer y como ser humano, comparto profundamente las emociones expresadas en su carta, y espero que albergue la misma esperanza por los niños de Gaza, que están sedientos de paz y tranquilidad”.

Alemania

La cadena NTV publicó la noticia con el titular: “La esposa de Erdogan escribió una carta emotiva a Melania Trump”. El informe señalaba que Erdogan pidió a Melania Trump reunirse con el primer ministro israelí en nombre de los niños de Gaza, tal como lo había hecho por los menores ucranianos, y citaba: “Creo que la compasión que mostró hacia los 648 niños ucranianos muertos en la guerra también se reflejará en la Franja de Gaza, donde en menos de dos años 62.000 civiles inocentes, 18.000 de ellos niños, fueron brutalmente asesinados”.

Der Spiegel también cubrió la historia bajo el titular: “Emine Erdogan escribió una carta a Melania Trump”, recordando que la expresión “bebé desconocido” grabada en los sudarios de miles de niños en Gaza ha dejado heridas profundas en la conciencia colectiva, y subrayando la convicción de Erdogan de que la misma compasión mostrada por Melania Trump hacia los niños ucranianos debía replicarse en Gaza.

Bulgaria

La carta de Emine Erdogan también tuvo eco en Bulgaria. Según la agencia estatal BTA, el canal privado bTV informó: “Después de (la esposa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Olena) Zelenska, Emine Erdogan también escribió a Melania Trump: ‘Muestra la misma empatía por Gaza’”. El reporte destacó que la primera dama de Türkiye solicitó a Melania Trump contactar al primer ministro israelí para poner fin a la crisis humanitaria en Gaza.

El diario digital Dnevnik reprodujo el informe de BTA sin comentarios adicionales, mientras que numerosas publicaciones en redes sociales se basaron en el reporte de la Agencia Anadolu, amplificando la difusión del mensaje humanitario de Erdogan.

Grecia

En Grecia, la misiva de Erdogan fue ampliamente cubierta por la prensa. To Vima publicó la noticia bajo el titular: “La petición de Emine Erdogan a Melania”, resaltando que pidió trasladar a Gaza la misma sensibilidad mostrada hacia los niños ucranianos.

El portal EFSYN escribió: “Mientras se produce genocidio y ataques mortales en Gaza, Erdogan envió una carta a Melania sobre los niños de Gaza”, mientras que Kathimerini subrayó que la primera dama de Türkiye pidió a su homóloga estadounidense intervenir por los menores y dar voz a la tragedia que viven.

Suiza

La prensa suiza también se hizo eco del mensaje de Erdogan. Swissinfo tituló: “La esposa de Erdogan, Emine Erdogan, apeló a Melania Trump por los más de 18.000 niños ‘asesinados’ en Gaza”, destacando que pidió la misma preocupación por los menores palestinos que por los niños fallecidos en Ucrania.

El diario Blick reportó: “Emine Erdogan pidió ayuda a Melania Trump por los niños de Gaza”, mientras que el periódico francófono 20 Minuten señaló: “La señora Erdogan se dirigió a la señora Trump en nombre de los niños de Gaza”, recordando que la carta solicitaba entregar un mensaje de paz a Benjamin Netanyahu, tal como Melania Trump lo hizo con Vladimir Putin.

Swissinfo y 20 Minuten coincidieron en citar la frase de Erdogan: “Como madre, como mujer y como ser humano, comparto sinceramente las emociones expresadas en su carta, y espero que dé la misma esperanza a los niños de Gaza, que anhelan paz y tranquilidad”, subrayando el tono humanitario y maternal del llamado internacional.



Bélgica

La carta de Emine Erdogan también tuvo resonancia en Bélgica. El periódico francófono La Libre, citando a la agencia oficial Belga, informó que la primera dama de Türkiye pidió a Melania Trump interceder ante el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por los niños de Gaza. El artículo subrayó que Erdogan recordó a Melania la sensibilidad que mostró hacia los menores fallecidos en Ucrania y le solicitó un gesto humanitario similar para Gaza.

Erdogan escribió: “Espero que la sensibilidad que mostró por los 648 niños que perdieron la vida en Ucrania también se aplique a los 62.000 civiles, 18.000 de ellos niños, que perdieron la vida en menos de dos años en Gaza”. La misiva también hacía referencia a la declaración oficial de hambruna en Gaza por parte de la ONU, destacando que Melania Trump podría asumir una “responsabilidad histórica” en nombre del pueblo palestino.

El canal público flamenco VRT, citando igualmente a Belga, tituló: “Emine Erdogan escribió una carta a Melania Trump sobre Gaza: ‘Se ha convertido en un cementerio de niños’”, recordando que la primera dama turca se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la situación de Gaza y que su carta pedía alzar la voz por los menores atrapados en la crisis humanitaria.

República Checa

En la República Checa, Blesk publicó la noticia bajo el titular: “La esposa de Erdogan escribió una carta a Melania Trump sobre los niños en Gaza”. El diario señaló que Erdogan elogió la sensibilidad de Melania Trump hacia los niños ucranianos y le pidió demostrar la misma preocupación por los menores de Gaza, resaltando la dimensión humanitaria de su llamado.

Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro

En los Balcanes, la carta de Emine Erdogan también recibió amplia cobertura. El portal bosnio Klix tituló: “Comunicación entre primeras damas”, mientras que el diario Dnevni Avaz informó que Erdogan había enviado la carta sobre la crisis humanitaria en Gaza a Melania Trump.

En Serbia, la agencia Tanjug publicó un informe detallado sobre la misiva, y el portal Blic destacó: “Emine Erdogan pidió a Melania Trump que pensara también en los niños de Gaza”, recordando que la carta instaba a enviar un mensaje a Netanyahu, tal como Melania Trump lo hizo con Putin.

En Montenegro, el portal CDM también informó que Erdogan pidió a la primera dama estadounidense atender la situación de los menores en Gaza, subrayando la dimensión moral y humanitaria de su llamado.

Australia

En Australia, la carta de Emine Erdogan tuvo un notable eco mediático. El portal 9news publicó la misiva bajo el titular: “Emine Erdogan pidió a Melania Trump hablar sobre los niños de Gaza”. El informe resaltó que la primera dama de Türkiye instó a su homóloga estadounidense a mostrar la misma sensibilidad hacia la crisis humanitaria en Gaza que había mostrado con la guerra en Ucrania, y dedicó espacio a los pasajes más significativos de la carta.

Malasia, Singapur y Bangladesh

En el sudeste asiático, la carta de Erdogan también fue cubierta con detalle. Free Malaysia Today tituló: “Emine Erdogan instó a Melania Trump a apoyar a los niños de Gaza”, destacando que Erdogan pidió a la esposa del presidente estadounidense enviar una carta a Netanyahu para poner fin a la crisis humanitaria. La publicación citó a Erdogan: “Como madre, mujer y ser humano, comparto profundamente las emociones expresadas en su carta, y espero que albergue la misma esperanza para los niños de Gaza, que anhelan paz y tranquilidad”, y recordó la declaración de hambruna emitida por la ONU.