Un ataque aéreo israelí impactó este domingo el edificio de entrada del Hospital Al-Ahli, en la Ciudad de Gaza, provocando graves daños y obligando a evacuar a pacientes y personal, según confirmaron el Ministerio de Sanidad gazatí y la Defensa Civil. El personal médico en el lugar indicó que el hospital quedó fuera de servicio y ya no puede recibir a víctimas de los continuos bombardeos aéreos, que mantienen a los palestinos sobreviviendo bajo la sombra del genocidio.

En plena madrugada, el edificio fue atacado con dos misiles que destruyeron el área de admisiones y causaron un incendio que afectó también el área de urgencias, el laboratorio y la farmacia, según la agencia palestina oficial Wafa.

El Ministerio de Salud del enclave condenó el ataque, afirmando que, además de la destrucción del edificio, causó la evacuación forzosa de pacientes y personal dentro del hospital. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que intervenga y detenga "las constantes violaciones contra Gaza, especialmente contra los pacientes y el sector de la salud".

Asimismo, tras el bombardeo, la Oficina de Prensa local publicó una lista de 35 hospitales, incluido el Hospital Al-Ahli, también conocido como Baptista, que las fuerzas israelíes han atacado durante la ofensiva de 18 meses que ha colapsado el sistema sanitario.

El ejército israelí completa el asedio de Rafah

El ejército israelí anunció el 12 de abril la finalización del asedio de Rafah con la construcción del Corredor Morag, una vía militar que ahora separa completamente Rafah de Jan Yunis.

Este movimiento es parte de un plan más amplio para imponer una zona de exclusión a lo largo de casi una quinta parte del territorio de Gaza, de la cual los palestinos serían permanentemente excluidos.

Mientras tanto, Tel Aviv también amplió su invasión terrestre en la Ciudad de Gaza, incluyendo barrios en la parte oriental de la ciudad.

"Las fuerzas están ampliando las operaciones terrestres hacia los barrios de al-Daraj y al-Tuffah" en Gaza, indicó el ejército en un comunicado este domingo.