Un ataque aéreo israelí impactó este domingo el edificio de entrada del Hospital Al-Ahli, en la Ciudad de Gaza, provocando graves daños y obligando a evacuar a pacientes y personal, según confirmaron el Ministerio de Sanidad gazatí y la Defensa Civil. El personal médico en el lugar indicó que el hospital quedó fuera de servicio y ya no puede recibir a víctimas de los continuos bombardeos aéreos, que mantienen a los palestinos sobreviviendo bajo la sombra del genocidio.
En plena madrugada, el edificio fue atacado con dos misiles que destruyeron el área de admisiones y causaron un incendio que afectó también el área de urgencias, el laboratorio y la farmacia, según la agencia palestina oficial Wafa.
El Ministerio de Salud del enclave condenó el ataque, afirmando que, además de la destrucción del edificio, causó la evacuación forzosa de pacientes y personal dentro del hospital. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que intervenga y detenga "las constantes violaciones contra Gaza, especialmente contra los pacientes y el sector de la salud".
Asimismo, tras el bombardeo, la Oficina de Prensa local publicó una lista de 35 hospitales, incluido el Hospital Al-Ahli, también conocido como Baptista, que las fuerzas israelíes han atacado durante la ofensiva de 18 meses que ha colapsado el sistema sanitario.
El ejército israelí completa el asedio de Rafah
El ejército israelí anunció el 12 de abril la finalización del asedio de Rafah con la construcción del Corredor Morag, una vía militar que ahora separa completamente Rafah de Jan Yunis.
Este movimiento es parte de un plan más amplio para imponer una zona de exclusión a lo largo de casi una quinta parte del territorio de Gaza, de la cual los palestinos serían permanentemente excluidos.
Mientras tanto, Tel Aviv también amplió su invasión terrestre en la Ciudad de Gaza, incluyendo barrios en la parte oriental de la ciudad.
"Las fuerzas están ampliando las operaciones terrestres hacia los barrios de al-Daraj y al-Tuffah" en Gaza, indicó el ejército en un comunicado este domingo.
Delegación de Hamás viaja a El Cairo para negociaciones
Una delegación de alto nivel de Hamás, encabezada por el funcionario senior Khalil Al-Hayya, tiene previsto mantener reuniones en El Cairo con mediadores egipcios y qataríes el domingo, como parte de los esfuerzos en curso para alcanzar un acuerdo de alto el fuego y poner fin a la ofensiva militar israelí.
Según un comunicado de Hamás, el grupo se mantiene abierto a cualquier propuesta que garantice un alto el fuego permanente, la retirada completa de Israel de Gaza y un acuerdo serio sobre el intercambio de prisioneros.
Otro día de genocidio
A pesar de la condena internacional al genocidio de Israel contra los palestinos, los ataques continuan. Al menos 11 palestinos fueron asesinados y decenas resultaron heridos en nuevos ataques israelíes, según fuentes médicas citadas por la agencia de noticias Anadolu.
Aviones de combate israelíes atacaron una casa en Rafah, cobrando la vida de cuatro personas y dejando a varias otras heridas, informaron las fuentes médicas. Equipos de defensa civil buscan supervivientes entre los escombros del edificio destruido, según testigos.
Asimismo, tres personas, entre ellas un niño, fueron asesinadas cuando un avión de guerra atacó una casa en la Ciudad de City, relataron los testigos, que también aseguraron que hubo varios heridos. También varios palestinos fueron asesinados en el bombardeo israelí de una casa en el barrio de Sheikh Radwan, en Gaza City, añadieron fuentes médicas.
Tres personas perdieron la vida en un ataque similar contra un edificio residencial en el este de Gaza, miengras que otro palestino fue abatido a tiros por el ejército israelí cerca del Corredor de Netzarim, en el centro del enclave, indicaron testigos.