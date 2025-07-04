Zeynep Sonmez escribió una nueva página en la historia del tenis de Türkiye. Este jueves, la joven de 23 años se convirtió en la primera tenista turca en alcanzar la tercera ronda de Wimbledon, uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Lo logró con una victoria contundente sobre la china Xinyu Wang, a quien venció en solo dos sets: 7-5 y 7-5.
Con este triunfo, Sonmez no solo avanza en el césped londinense, sino que se convierte en la primera jugadora turca en llegar a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam en 75 años. La última vez que una representante de Türkiye lo había conseguido fue en 1950, cuando Bahtiye Musluoglu alcanzó esta instancia en Roland Garros.
Antes del partido, la tenista señaló que “ni siquiera sabía" que haría historia al ganar,. De hecho, si bien la tercera ronda de un Grand Slam es un hito para su país, no era algo que Sonmez anhelara específicamente durante su infancia. "Nunca soñé con llegar a la tercera ronda de Wimbledon", continuó. "Mi sueño es ganar el torneo".
Tras la victoria en el encuentro, la joven pasó varios minutos tomándose fotos con todo el público que la había acompañado y alentado durante el juego. Algunos habían viajado desde Estambul para apoyar a su compatriota. Uno de ellos fue Hudai, quien encabezó a un grupo de aficionados en un cántico entusiasta de "Sonuna kadar destekleyeceğiz seni, Zeynep" ("Te apoyaremos hasta el final, Zeynep").
"Estábamos muy emocionados de verla. Fue un partido difícil, con altibajos, pero intentamos que sintiera todo el apoyo", dijo Hudai al sitio de noticias de la Asociación de Tenis Femenino.
Otra aficionada, Tugba, quien ondeó una pequeña bandera turca durante todo el partido, coincidió: "Es un honor apoyar a Zeynep". Y añadió: "Es una figura muy importante para nosotros”.
Después, Sonmez dedicó un mensaje al público que la acompañó. "Quiero agradecerles muchísimo todo el apoyo, tanto en mi primera como en mi segunda ronda. Siento que hay mucha gente turca, y eso me hace muy feliz”.
Ahora, Zeynep se prepara para un nuevo desafío. En la tercera ronda se enfrentará a la ganadora del duelo entre la tenista de Países Bajos, Suzan Lamens, actual número 69 del ranking mundial, y la rusa Ekaterina Alexandrova, número 17 del mundo.
El encuentro de Sonmez está previsto para este viernes después de la 1:00 p.m., hora local de Türkiye, en Londres. La jugadora que gane este duelo avanzará a la cuarta ronda, donde se medirá con la vencedora del cruce entre la suiza Belinda Bencic y la italiana Elisabetta Cocciaretto.
Wimbledon, que forma parte de los cuatro Grand Slams junto al Abierto de Australia, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, se disputa este año del 30 de junio al 13 de julio. El partido final del cuadro femenino se jugará el 12 de julio, mientras que el campeón del torneo masculino se definirá el 13.
El encuentro que disputará Sonmez en tercera ronda no solo representa un nuevo reto deportivo, sino también una posibilidad real de seguir rompiendo barreras para el tenis de Türkiye. Si vence a su próxima oponente, será la primera tenista del país en alcanzar la cuarta ronda de un Grand Slam en toda la historia, una hazaña sin precedentes.