Ministro Fidan aborda reconocimiento de Palestina y ayuda a Gaza con homólogos de Oriente Medio
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, sostuvo llamadas telefónicas con sus pares de Arabia Saudí, Omán y Qatar sobre el reconocimiento de Palestina y la actual crisis humanitaria en Gaza.
3 de septiembre de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuvo llamadas telefónicas por aparte con sus homólogos de Arabia Saudí, Omán y Qatar para conversar sobre una próxima reunión acerca del reconocimiento del Estado de Palestina y los esfuerzos en curso de ayuda humanitaria para Gaza.

Según fuentes diplomáticas, Fidan y el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, abordaron los preparativos para la reunión del 22 de septiembre en Nueva York sobre el reconocimiento de Palestina, y evaluaron los esfuerzos para que la ayuda llegue a los palestinos en Gaza.

Ese mismo día, Fidan también tuvo una llamada telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr bin Hamad Al-Busaidi, con el fin de tratar los esfuerzos relacionados con el reconocimiento del Estado de Palestina y la crisis humanitaria en Gaza.

Además, Fidan y Al-Busaidi intercambiaron opiniones sobre las relaciones bilaterales durante la conversación.

Tras estas llamadas telefónicas, Fidan también habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, sobre los esfuerzos conjuntos para impulsar el reconocimiento del Estado de Palestina y los últimos avances hacia el logro de un alto el fuego en Gaza.


FUENTE:TRT Español y agencias
