Teknofest, el principal festival de Türkiye dedicado a la tecnología, la aviación y el espacio, inauguró este jueves una edición especial marítima en Estambul, que destaca la fuerza naval y las innovaciones del país.

El evento de cuatro días, que lleva el nombre de “Patria Azul”, comenzó en el Comando del Astillero Naval de Estambul, con la agencia de noticias Anadolu como su socio global de comunicaciones.

Aunque la inauguración oficial fue este jueves, el público podrá asistir los días 30 y 31 de agosto.

La jornada inicial contó con la participación del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, quien señaló que la industria de defensa del país es un motivo de orgullo y está literalmente haciendo historia. Y añadió que, mientras la nación fortalece este sector, también trabaja para fomentar el interés de las generaciones más jóvenes por la tecnología, la digitalización y la innovación.

De hecho, agradeció a los jóvenes asistentes al evento por su entusiasmo: "Felicito a cada uno de ustedes por la confianza que han brindado a nuestro país”.