TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye rechaza reportes de medios israelíes que relacionan al país con un complot de asesinato
A través del Centro de Lucha conta la Desinformación, Türkiye rechazó los informes de medios que vinculan a la nación con un presunto complot de asesinato contra un ministro israelí. Y advirtió que apuntan contra su política respecto a Palestina.
Ankara instó a la opinión pública y a las autoridades internacionales a no dar crédito a lo que describió como "esfuerzos de desinformación". / AA
5 de septiembre de 2025

El Centro de Lucha contra la Desinformación de Türkiye rechazó los informes de medios de comunicación israelíes que mencionaron al país en relación con un presunto complot de asesinato contra un ministro israelí, señalándolos como parte de una campaña deliberada de difamación.

"La mención de nuestro país en los reportes de ciertos medios israelíes sobre un supuesto complot de asesinato contra un ministro israelí es el resultado de una campaña de desinformación deliberada dirigida contra Türkiye", señaló la entidad en un comunicado. 

El centro también subrayó que el caso, presentado en las publicaciones israelíes como un desarrollo nuevo, en realidad está vinculado a un incidente ocurrido hace ocho meses.

"Además, las declaraciones de los detenidos, que confirman no tener ninguna relación con Türkiye, han sido verificadas por funcionarios de la Cruz Roja", añadió el comunicado.

La declaración también destacó que “el objetivo principal de esta noticia es crear una percepción engañosa e intencional contra Türkiye en el escenario internacional, socavando así su política respecto a Palestina". 

En este contexto, Ankara instó a la opinión pública y a las autoridades internacionales a no dar crédito a lo que describió como "esfuerzos de desinformación y propaganda negra contra Türkiye".

Türkiye ha sido uno de los críticos más fuertes de Israel desde el comienzo de su ofensiva contra Gaza, acusando repetidamente a Tel Aviv de cometer genocidio y pidiendo que se le exija rendición de cuentas en tribunales internacionales.

Por su parte, funcionarios en Ankara indicaron que las campañas de difamación que vinculan a Türkiye con el terrorismo o complots regionales forman parte de intentos por debilitar su postura diplomática en apoyo a los palestinos.


FUENTE:TRT Español y agencias
