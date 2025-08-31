El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, instó al mundo a buscar la paz, la justicia y la cooperación en un artículo publicado en el influyente diario chino People’s Daily.

Titulado “Un camino compartido hacia la paz y la justicia”, Erdogan afirmó el domingo que Türkiye sigue comprometida con tender puentes entre civilizaciones, mantener el diálogo y resolver crisis mediante la diplomacia y la comunicación.

Al referirse a la Iniciativa del Grano del Mar Negro, el presidente turco destacó el papel de Türkiye en la protección de la seguridad alimentaria mundial durante la guerra entre Rusia y Ucrania.

Türkiye acogió varias reuniones entre delegaciones rusas y ucranianas para conversaciones de paz que ayudaron a facilitar corredores humanitarios e intercambios de prisioneros.

“Guiados por el principio de que ‘no hay ganadores en la guerra ni perdedores en una paz justa’, seguimos impulsando nuestra diplomacia de paz con paciencia”, escribió Erdogan en el diario chino.

“Una Palestina independiente es importante para la paz regional”





El presidente Erdogan también criticó al sistema internacional actual por no proteger a los civiles, señalando la ofensiva genocida de Israel en Gaza como una grave preocupación en materia de derechos humanos.

“Los acontecimientos en Gaza, incluida la brutalidad y el genocidio cometidos por Israel, se encuentran entre los ejemplos más claros de esta realidad. La postura de Türkiye sobre Gaza es clara porque los seres humanos y los derechos humanos están en el centro de nuestra política”, afirmó Erdogan.

Reiteró su apoyo a una Palestina plenamente independiente y soberana dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital, como condición vital para la estabilidad regional.