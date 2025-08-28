Una industria de defensa que mira al futuro y un país decidido a protegerse desde las alturas. Con su nuevo sistema de defensa aérea, la “Cúpula de Acero”, Türkiye busca crear un muro invisible pero impenetrable contra aviones, drones y misiles. Un paraguas tecnológico que combina innovación, velocidad y precisión, diseñado para convertir al país en una potencia de referencia en el control del espacio aéreo.

La empresa de defensa turca Aselsan ha entregado 47 vehículos a las Fuerzas Armadas de Türkiye como parte del nuevo sistema integrado de defensa aérea del país, denominado “Cúpula de Acero”.

La entrega, llevada a cabo este miércoles, incluye una combinación de sistemas de defensa aérea y radares, además de sistemas de interferencia en casos de guerra electrónica, que serán desplegados bajo el proyecto Cúpula de Acero —el escudo multicapa de Türkiye diseñado para reforzar la protección frente a amenazas aéreas.

“Hoy estamos dotando a nuestro heroico Ejército de los sistemas Sky Dome, compuestos por un total de 47 vehículos valorados en 460 millones de dólares, que infundirán confianza a los amigos y temor a los enemigos”, declaró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, durante una ceremonia en Ankara. Añadió que, con el sistema de defensa aérea Cúpula de Acero, Türkiye estará ahora en “otra liga” en materia de defensa aérea.

Descrita como el “paraguas de seguridad” del país en los cielos, la Cúpula de Acero proporciona protección escalonada e integrada contra amenazas de baja, media y alta altitud mediante una amplia gama de sistemas de defensa nacionales desarrollados por empresas turcas del sector.

Uno de ellos es el cañón antiaéreo Korkut, de la empresa Aselsan, que satisface las necesidades de defensa de baja altitud de las Fuerzas Armadas de Türkiye como un sistema eficaz, móvil y rápido frente a amenazas.

Los sistemas Hisar-A+ e Hisar-O+, desarrollados por Aselsan y Roketsan, son soluciones de fabricación nacional de baja y media altitud que ofrecen protección eficaz contra aviones, misiles de crucero, vehículos aéreos no tripulados (UAV) y helicópteros.

El sistema de defensa aérea Siper, desarrollado en colaboración entre Aselsan, Roketsan y el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Türkiye (TUBITAK), es efectivo contra amenazas de gran altitud y largo alcance para proteger instalaciones críticas, unidades militares y ciudades frente a cazas, misiles de crucero y balísticos, UAV y otros medios aéreos.