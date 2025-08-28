TÜRKİYE
Netanyahu “explota los dolorosos acontecimientos de 1915” con fines políticos, advierte Türkiye
Las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre los eventos de 1915, son incompatibles con los hechos históricos y jurídicos, afirma Ankara.
Netanyahu está tratando de encubrir los crímenes que él y su gobierno han cometido, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye. / AA / Otros
28 de agosto de 2025

Türkiye condenó y rechazó este miércoles las declaraciones realizadas por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre los acontecimientos de 1915.

“La declaración de Netanyahu sobre los eventos de 1915 constituye un intento de explotar eventos trágicos pasados por motivos políticos”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores turco en un comunicado.

“Netanyahu, que está siendo juzgado por su papel en el genocidio cometido contra el pueblo palestino, intenta encubrir los crímenes que él y su gobierno han cometido”, agregó el ministerio.

“Condenamos y rechazamos esta declaración, que resulta incompatible con los hechos históricos y legales”, añadió.

Türkiye rechaza la presentación de lo ocurrido en 1915 como “genocidio”, señalándolo como una tragedia en la que ambas partes sufrieron pérdidas. Ankara ha propuesto en repetidas ocasiones la creación de una comisión conjunta de historiadores de Türkiye y Armenia, así como de expertos internacionales, para abordar el asunto.

Israel ha matado a cerca de 63.000 palestinos en Gaza desde octubre de 2023. La ofensiva militar ha devastado el enclave, que enfrenta hambruna y se ha vuelto inhabitable.

El pasado noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Israel también enfrenta un caso por genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en el enclave.

FUENTE:TRT World
