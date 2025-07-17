El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó los recientes ataques aéreos de Israel contra el centro de Damasco, calificándolos como un intento deliberado por socavar los esfuerzos de Siria para garantizar su paz, estabilidad y seguridad.
"El último bombardeo de Israel contra el centro de Damasco –tras sus intervenciones militares previas en el sur de Siria– constituye un acto de sabotaje contra los intentos del país por restablecer la paz y el orden", declaró el ministerio en un comunicado este miércoles.
En esa línea, Ankara advirtió que tales acciones amenazan con descarrilar una oportunidad excepcional para que Siria, devastada por la guerra, avance hacia la normalización.
"El pueblo sirio se enfrenta hoy a una oportunidad histórica de vivir en paz y reintegrarse a la comunidad internacional", añadió el comunicado.
Además, Türkiye instó a todas las partes que apoyan una resolución política en Siria a contribuir de forma constructiva a los esfuerzos del gobierno por restablecer la calma.
“Intervención eficaz”
Por su parte, el presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, sostuvo que los planes de Israel por socavar la estabilidad de Oriente Medio quedaron frustrados por la intervención de mediadores externos y las propias acciones del Estado.
En un discurso televisado, Sharaa declaró: "No nos encontramos entre quienes temen a la guerra. Hemos dedicado nuestras vidas a afrontar desafíos y a defender a nuestro pueblo, pero hemos antepuesto los intereses de los sirios al caos y la destrucción".
Y añadió que esto no habría sucedido "sin la intervención eficaz de la mediación estadounidense, árabe y turca, que salvó a la región de un destino incierto", añadió.
Ministro de Exteriores de Türkiye sostiene llamadas telefónicas con países clave
Poco después de los ataques de Israel contra Damasco este miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, sostuvo conversaciones urgentes con Siria, Jordania y Estados Unidos.
Fidan afirmó que los bombardeos israelíes, que amenazan la seguridad regional y la estabilidad en Siria, deben cesar de inmediato.
El ministro expresó su preocupación por la agresión israelí al hablar por teléfono con su homólogo sirio, Asaad Hassan al Shaibani, según informaron fuentes diplomáticas turcas. También subrayó la importancia de que todas las partes implicadas se esfuercen por restablecer la paz en Siria.
Fidan también mantuvo una llamada con el enviado especial de EE.UU. para Siria, Tom Barrack, quien además se desempeña como embajador de Washington en Türkiye. Durante esta conversación, el ministro turco instó a que se detengan los ataques israelíes contra Siria y los enfrentamientos en el sur del país. Además habló por teléfono con su homólogo jordano, Ayman Safadi.
Los ataques de Israel contra Siria
El ejército israelí lanzó el miércoles bombardeos contra Damasco, así como contra las regiones de Suwayda y Daraa, con el pretexto de proteger a la comunidad drusa. El Ministerio del Interior de Siria declaró que los ataques causaron más de 30 muertos y casi 100 heridos.
Se reportó un ataque contra el Complejo del Estado Mayor del ejército sirio en la capital, así como otro cerca del complejo presidencial.
Estos bombardeos se lanzaron luego de una ofensiva aérea contra posiciones militares sirias en el sur del país, en medio de enfrentamientos entre grupos considerados “fuera de la ley” por el Gobierno sirio. Según la emisora pública israelí KAN, Tel Aviv atacó cerca de 160 objetivos en esa zona.