"Unas semanas después del ataque del 7 de octubre (de 2023), varios periodistas de Reuters reconocieron que nuestra cobertura de la guerra entre Israel y Gaza carecía de objetividad". Ese fue uno de los testimonios que recopiló el medio investigativo Declassified UK para reportar el “sesgo pro-Israel” de la agencia de noticias Reuters en su cobertura periodística sobre Gaza, en la que la palabra genocidio no está permitida. Reuniendo múltiples fuentes, todas anónimas por miedo a represalias, el reporte revela cómo a través de directrices editoriales, decisiones sobre qué ángulos cubrir y la prohibición de varios términos –incluido Palestina–, una de las agencias de noticias más importantes del mundo moldeó una narrativa que favorece a Tel Aviv.

Declassified reportó que un editor de noticias, que renunció a Reuters alrededor de agosto de 2024, escribió a sus colegas en un correo electrónico: "Al cubrir lo que llamamos la guerra entre Israel y Hamás, me he dado cuenta de que mis valores no coinciden con los de la empresa". Y luego añadió: "Adjunto un informe... y una carta abierta que algunos colegas y yo enviamos a la gerencia con la esperanza de que Reuters defendiera los principios periodísticos básicos, pero ahora reconozco que es poco probable que la alta dirección cambie, y mucho menos que deje de reprimir activamente las críticas".

La respuesta de Heather Carpenter, principal directora de Comunicaciones de Reuters, a Declassified, fue que la agencia nunca había recibido tal carta. Sin embargo, otra fuente dijo que tras la incursión de Hamás, el 7 de octubre de 2023, varios trabajadores de la agencia de noticias reconocieron la “falta de objetividad” en la cobertura sobre Gaza.

"En respuesta (a esto), un grupo de periodistas, mientras trabajaban a tiempo completo, llevó a cabo una investigación interna exhaustiva, realizando análisis tanto cuantitativos como cualitativos de nuestros reportajes", señaló la fuente.

Además, la fuente explicó que “los hallazgos sirvieron de base para una carta abierta, compartida internamente para identificar y conectar a periodistas dentro de la redacción comprometidos con el fortalecimiento del periodismo de Reuters sobre Gaza”.

Declassified, que tuvo acceso a esta investigación, detalló que se analizaron 499 reportes con la etiqueta de "Israel-Palestina", publicados entre el 7 de octubre y el 14 de noviembre de 2023. Y empezaron a encontrar patrones: uno muy claro era el de “asignar más recursos a la cobertura de historias que afectan a israelíes que a palestinos”.

El medio añade que, en el momento del análisis, se reportaba que más de 11.000 personas en Gaza habían sido asesinadas por la ofensiva israelí, es decir, 10 veces más que las muertes de israelíes. Ahora bien, varios reportes indican que la cifra real de víctimas en el enclave, que ya supera las 62.000 según autoridades locales, puede ser muchísimo mayor por las personas que siguen atrapadas bajo los escombros y por los que la hambruna impuesta por Tel Aviv está asesinando.

Según el reporte de Declassified, los periodistas también cuestionaron por qué Reuters no informaba de manera completa sobre las denuncias de expertos que acusan a Israel de cometer genocidio en Gaza, “contrastándolas con la forma en que la agencia de noticias abordó tales acusaciones sobre la conducta de Rusia en Ucrania”.

Los autores también se quejaron de “un claro ejemplo de cómo nuestra redacción implica parcialidad es nuestra decisión de prohibir el uso de ‘Palestina’… Si bien Palestina puede no ser reconocida como Estado en algunos países occidentales, no tenemos por qué fingir que no es un lugar real”, señalaba la carta.

Las directivas de Reuters no respondieron a las preguntas de Declassified sobre si se habían aceptado las recomendaciones de este análisis interno.