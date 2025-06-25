¿Destrucción total, simple retraso, o un arsenal nuclear intacto? Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que “aniquiló” por completo las instalaciones nucleares de Irán con su ataque del domingo, un informe preeliminar de inteligencia de EE.UU. revela otra historia: los bombardeos solo habrían retrasado el programa atómico iraní por unos pocos meses. Teherán, por su parte, insiste en que su uranio enriquecido sigue intacto.

Citando una evaluación preliminar clasificada de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), los medios estadounidenses CNN y The New York Times reportaron este martes que los ataques de Washington sellaron las entradas de al menos dos instalaciones nucleares importantes en Irán, pero no lograron colapsar sus secciones subterráneas fortificadas.

Los primeros hallazgos indican que el programa nuclear de Teherán probablemente se retrasó menos de seis meses, lo que contradice las declaraciones públicas de Trump, quien aseguró que los sitios habían sido completamente “eliminados”.

A lo que se suma que, un alto asesor del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, confirmó el domingo que la reserva de uranio enriquecido del país sigue intacta a pesar de los ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares.

Antes de la operación militar, las agencias de inteligencia estadounidenses estimaban que Irán podría desarrollar un artefacto nuclear básico en unos tres meses si decidía acelerar su programa. Tras los bombardeos, la evaluación de la DIA concluyó que ese plazo solo se habría extendido ligeramente.

Al respecto, un funcionario estadounidense que tuvo acceso al informe señaló que contenía varias salvedades y que se espera un análisis más detallado en los próximos días y semanas.

Estados Unidos mantiene su postura



“Esa supuesta ‘evaluación’ es absolutamente incorrecta. Estaba clasificada como ‘alto secreto’, pero aún así fue filtrada a CNN por un don nadie anónimo y de bajo rango en la comunidad de inteligencia”, dijo la secretaria de Prensa de EE.UU., Karoline Leavitt, en la red social X sobre el informe. “Todo el mundo sabe lo que ocurre cuando lanzas 14 bombas de 30.000 libras perfectamente sobre sus objetivos: aniquilación total”.

Por su parte, Trump criticó a ambos medios de comunicación a través de una publicación en su plataforma Truth Social, donde denunciaba que esas “noticias falsas” conformaban un “intento de desacreditar uno de los ataques militares más exitosos de la historia”. “¡Las instalaciones nucleares en Irán están completamente destruidas!”, añadió.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró al medio Politico que Irán está “mucho más lejos de una arma nuclear”, después del ataque estadounidense. “Se causaron daños importantes, muy importantes y sustanciales a una variedad de componentes distintos, y recién estamos empezando a conocer más al respecto”, añadió.

En líneas similares, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, dijo que los ataques israelíes han hecho retroceder el programa nuclear de Irán “por años” y que la campaña contra el país ahora “entra en una nueva fase”. No obstante, el portavoz del ejército israelí, Effie Defrin, reconoció que “aún es pronto para evaluar los resultados de la operación” en una rueda de prensa transmitida por televisión.

Entonces, ¿qué pasó con el uranio en las instalaciones que bombardeó EE.UU.?





Días después de que Estados Unidos atacara tres de los principales sitios nucleares de Irán, persiste la incertidumbre en torno a los supuestos 400 kg de uranio enriquecido al 60 % que habían sido almacenados en instalaciones declaradas, pero de los que ahora no se tiene registro.

Aunque funcionarios estadounidenses insisten en la narrativa de haber degradado la capacidad nuclear de Irán, tanto observadores internacionales como analistas regionales sospechan que el material más sensible podría haber sido reubicado antes de los bombardeos del 22 de junio.

Si se confirma, este hecho plantea nuevas dudas sobre la efectividad de la operación y las suposiciones en las que se basó.

De hecho, la Radio y Televisión de la República de Irán (IRIB), la entidad oficial de radiodifusión del país, informó el domingo que los sitios atacados habían sido evacuados antes del bombardeo, y que los materiales nucleares sensibles fueron trasladados a lugares seguros, aunque no se ofrecieron detalles.

Aunque Washington presentó los ataques como un golpe decisivo, la desaparición del material nuclear más sensible de Irán pone en duda la afirmación de una misión exitosa.

Puede que parte de la infraestructura haya sido dañada, pero la capacidad de enriquecimiento de Teherán depende, en última instancia, de su habilidad para preservar su combustible y tecnología de centrifugación.