El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó los ataques que lanzó su país contra instalaciones nucleares de Irán como un “espectacular éxito militar” , pero expertos en seguridad afirmaron este domingo que la infraestructura de energía atómica de Teherán está lejos de haber sido destruida.

Bombarderos estratégicos B-52 de EE.UU. lanzaron explosivos antibúnker y se dispararon misiles Tomahawk contra tres instalaciones nucleares iraníes, en una de las escaladas más graves del conflicto entre Israel e Irán, lo que podría empujar a Oriente Medio al borde de una guerra regional más amplia.

El ataque del presidente Trump sobre Irán también contradijo su promesa de larga data de retirar a EE.UU. de los conflictos en Oriente Medio, y fue diametralmente opuesto al plazo de dos semanas que había dado para que Teherán reconsiderara su programa nuclear.

Tras los ataques, el mandatario estadounidense recurrió a su ya conocido discurso, afirmando que las capacidades nucleares de Irán habían sido “completamente y totalmente eliminadas”.

Los tres sitios nucleares atacados por EE.UU. incluyen Natanz, la instalación de enriquecimiento de uranio más grande de Irán, y el centro de Isfahán, un laboratorio e instituto de investigación que contenía una cantidad muy pequeña de material nuclear, según Mohammed Eslami, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Minho, en Portugal.

Ahora bien, el lugar nuclear más importante que impacto EE.UU. fue la planta de Fordow, una instalación enterrada entre 80 y 90 metros bajo tierra, en medio una cadena montañosa cerca de Qom, una ciudad santa y centro del establecimiento religioso iraní.

El complejo de Fordow fue atacado con bombas GBU 57 , que solo posee Estados Unidos.

¿Cuál fue el daño al programa nuclear de Irán?

A pesar de las afirmaciones de Trump, los expertos dudan de que EE.UU. haya logrado alcanzar el núcleo del programa nuclear de Irán.

“El poder máximo de penetración de la GBU-57 es de solo 60 metros, así que es seguro señalar que las cascadas de centrifugadoras de Fordow no sufrieron daños en absoluto”, explicó Eslami a TRT World, en referencia a las máquinas utilizadas para purificar uranio en distintos niveles.

“Lo que ha ocurrido hasta ahora es solo un ataque a los túneles de entrada. Así que, todos los ataques contra instalaciones nucleares no han eliminado la capacidad nuclear de Irán ni su potencial para desarrollar la bomba”, indicó el profesor, especializado en la proliferación de armas convencionales y no convencionales en Oriente Medio.

Teherán también afirmó, poco después del ataque de EE.UU., que evacuar personal y material de las tres instalaciones nucleares antes de que cayeran las bombas.

Una periodista radicada en Teherán, quien habló bajo condición de anonimato, dijo a TRT World que tienen “imágenes que muestran a Irán retirando el material nuclear de Fordow hace dos días”.

Sin embargo, reconoció que Natanz y las instalaciones experimentales de Jondab, ubicadas en Arak, están fuera de servicio, mientras que la planta nuclear de Bushehr sigue operativa. En general, no sería incorrecto afirmar que Irán perdió una parte significativa de sus capacidades nucleares, agregó.

Un alto exdiplomático iraní, que participó en negociaciones nucleares pasadas con países de Occidente, analizó la situación desde otra perspectiva.

“La tecnología y el conocimiento sobre el enriquecimiento no pueden ser destruidos por bombardeos”, afirmó el diplomático retirado a TRT World, también bajo condición de anonimato.

Expertos occidentales además destacan el carácter indestructible del conocimiento nuclear iraní.

“Bombardear Fordow —y cualquier cosa que venga después— podría no retrasar los esfuerzos de enriquecimiento de Irán por mucho tiempo”, advirtió James M. Acton , director del programa de políticas nucleares en Carnegie Endowment for International Peace.