En medio de los efectos que ha desatado el ataque de Estados Unidos contra instalaciones nucleares de Irán este domingo –tras la ofensiva no provocada de Israel sobre Teherán que empezó 10 días antes– hay un lugar geoestratégico que volvió a los titulares. Se trata del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo a nivel global.

Este domingo, horas después de los ataques de Washington, el Parlamento de Irán aprobó una moción para cerrar el tráfico del estrecho. Sin embargo, la decisión final ahora recae en el Consejo Superior de Seguridad Superior del país. Y, aunque aún se mantiene como una posibilidad, ya hay temores de una escalada regional que podría afectar los mercados energéticos.

¿Qué es exactamente el estrecho de Ormuz?



El estrecho de Ormuz se encuentra entre Omán e Irán y une el golfo al norte con el golfo de Omán al sur y el mar Arábigo más allá. A través de él transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial cada día. Las tensiones sobre su posible cierre llevaron a que los precios del crudo Brent y del West Texas Intermediate (WTI) subieran más de un 4%, antes de moderar sus ganancias.

Este paso marítimo, de apenas 33 kilómetros en su punto más estrecho, separa a Irán de Omán, y funciona como un cuello de botella estratégico, con canales de navegación de apenas 3 kilómetros por sentido. Su estrechez lo convierte en una vía extremadamente vulnerable para el tránsito marítimo.

Su importancia para el petróleo



El estrecho de Ormuz es una ruta indispensable para el suministro energético mundial. Entre 17,8 y 20,8 millones de barriles diarios de petróleo, condensados y combustibles atravesaron esta vía entre principios de 2022 y mayo de 2025, según datos de la empresa de análisis Vortexa.

La mayoría del crudo que venden naciones miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) —Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Iraq— dependen del estrecho para llegar principalmente a mercados asiáticos. Por su parte, Qatar canaliza casi todo su gas natural licuado (GNL) a través de esta ruta.

Para mitigar riesgos geopolíticos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han desarrollado oleoductos alternativos con capacidad conjunta de hasta 2,6 millones de barriles diarios, capaces de responder ante dificultades en el estrecho de Ormuz, según un informe la Administración de Información Energética de EE.UU. de junio de 2024.

Además, la Quinta Flota de Estados Unidos, con base en Bahréin, mantiene una presencia militar constante para garantizar la seguridad de la navegación comercial en esta área estratégica.