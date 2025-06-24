CONFLICTO ISRAEL-IRÁN
¿Por qué Irán avisó antes de atacar una base militar de Estados Unidos en Qatar?
En respuesta a los ataques de EE.UU. contra varias de sus instalaciones nucleares, Irán lanzó una operación sobre la base militar estadounidense Al Udeid en Qatar. No obstante, reportes apuntan a que fue un ataque simbólico avisado con antelación.
La operación “Promesa de Victoria” consistía en un lanzamiento de misiles iraníes contra bases estadounidenses en Qatar e Iraq. / Reuters
24 de junio de 2025

Irán lanzó una serie de misiles contra la base militar estadounidense Al Udeid, en Qatar, este lunes, en respuesta a los ataques de Washington sobre instalaciones nucleares iraníes un día antes, pero avisó antes de hacerlo. Así lo informaron tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, como altos funcionarios estadounidenses e iraníes. De hecho, como se comprobó más tarde, la base aérea de Al Udeid no sufrió daños significativos y no reportó víctimas.

Así, su objetivo habría sido otro: responder simbólicamente, pero sin escalar el conflicto. Según reveló el diario The New York Times, citando a fuentes iraníes familiarizadas con la operación, las autoridades de Teherán coordinaron su respuesta con funcionarios qataríes y enviaron una advertencia con antelación, notificando que los ataques eran inminentes para reducir los daños. Pero, ¿por qué?

Irán consideró necesario enviar una represalia “simbólica” contra Estados Unidos, pero a través de una operación que ofreciera “una vía de salida para todas las partes”, según indicaron tres funcionarios de Irán citados por el periódico, de modo que se minimizaron los daños. 

De hecho, sólo unas horas después, era el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien daba las gracias a Irán por el aviso: “Quiero agradecer a Irán por avisarnos antelación, lo que permitió que no se perdiera ninguna vida y que nadie resultara herido”, publicó en su cuenta de la red Truth Social. Posteriormente, el mandatario hizo un anuncio de alto el fuego entre Irán e Israel, el cual entró en vigencia la madrugada del martes. 

¿Cómo fue el ataque? Calculado y simbólico


El lunes, las fuerzas armadas de Irán lanzaron lo que describieron como un ataque con misiles “devastador y poderoso” contra la base aérea de Al Udeid, operada por Estados Unidos, en Qatar. Así buscaron responder a los recientes ataques de EE.UU. contra sus instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordow.

 “No dejaremos sin respuesta ningún ataque contra nuestro territorio bajo ninguna circunstancia”, declaró el ejército de Irán en un comunicado emitido poco después del ataque. La operación “Promesa de Victoria” consistía en un lanzamiento de misiles iraníes contra bases estadounidenses en Qatar e Iraq, como informó la agencia oficial de prensa IRNA. 

Ahora bien, la información que se conoce hasta el momento sugiere el ataque iraní fue controlado y monitoreado.

Un alto funcionario de la Casa Blanca, confirmó posteriormente que la administración estadounidense estaba “al tanto y monitoreando de cerca amenazas potenciales contra la base aérea de Al Udeid”.

En primer lugar, Qatar informó que interceptó con éxito los misiles, añadiendo que no se registraron víctimas: “El Ministerio de Defensa anunció que las defensas aéreas qataríes interceptaron con éxito un ataque con misiles dirigido a la Base Aérea de Al Udeid”, indicó en un comunicado. También agregó que “el incidente no causó muertes ni heridos”.

Poco después de los ataques, Qatar reanudó el tráfico aéreo tras una suspensión temporal, y restableció las operaciones normales, según anunció la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA). El Ministerio del Interior qatarí dijo en un comunicado posterior a los ataques, que “la situación de seguridad en el país” era estable, y que “no hay motivo de preocupación”. 

Con todo, esta estrategia de represalia iraní no es nueva. 

De hecho, las mismas fuentes citadas por The New York Times la compararon con la adoptada también por Irán en 2020. En aquel entonces, Teherán lanzó misiles balísticos contra bases estadounidenses en respuesta al asesinato del general Qasem Soleimani. durante el primer mandato de Trump, pero también avisó. El gobierno iraní avisó a Iraq antes de atacar las bases de Ain Al-Asad y Al-Tayi, ambas con presencia de tropas de EE.UU. 

FUENTE:TRT Español y agencias
