Las fuerzas armadas de Irán lanzaron lo que describieron como un ataque con misiles "devastador y poderoso" contra la base aérea de Al Udeid, operada por Estados Unidos, en Qatar, y otras bases en la región.

La televisión estatal iraní confirmó la operación este lunes, citando fuentes militares que indicaron que el ataque fue una respuesta directa a un incidente no especificado en territorio iraní.

"No dejaremos sin respuesta ningún ataque contra nuestro territorio bajo ninguna circunstancia", declaró el ejército de Irán en un comunicado emitido poco después del ataque.

Qatar afirmó que no se reportaron víctimas por el ataque de Teherán y añadió que se reservaba el derecho a responder.

No hubo una reacción inmediata del Departamento de Defensa de EE.UU. sobre el ataque a la base de Al Udeid, que funciona como un importante centro de operaciones estadounidenses en la región.