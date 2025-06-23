CONFLICTO ISRAEL-IRÁN
2 min de lectura
Irán lanza contraataque con misiles dirigidos a varias bases de Estados Unidos en Oriente Medio
El ejército iraní lanzó lo que denominó un ataque “devastador y poderoso” con misiles contra la base aérea de Al Udeid, operada por Estados Unidos en Qatar.
Irán lanza contraataque con misiles dirigidos a varias bases de Estados Unidos en Oriente Medio
Foto de archivo - Bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegan a la base de Al Udeid en Qatar. / Reuters
23 de junio de 2025

Las fuerzas armadas de Irán lanzaron lo que describieron como un ataque con misiles "devastador y poderoso" contra la base aérea de Al Udeid, operada por Estados Unidos, en Qatar, y otras bases en la región.

La televisión estatal iraní confirmó la operación este lunes, citando fuentes militares que indicaron que el ataque fue una respuesta directa a un incidente no especificado en territorio iraní.

"No dejaremos sin respuesta ningún ataque contra nuestro territorio bajo ninguna circunstancia", declaró el ejército de Irán en un comunicado emitido poco después del ataque.

Qatar afirmó que no se reportaron víctimas por el ataque de Teherán y añadió que se reservaba el derecho a responder.

RelacionadoTRT Global - Trump sube tono contra Irán: menciona “cambio de régimen” y amenaza con ataques, pero buscaría “paz”

No hubo una reacción inmediata del Departamento de Defensa de EE.UU. sobre el ataque a la base de Al Udeid, que funciona como un importante centro de operaciones estadounidenses en la región.

Recomendados

El Ministerio del Interior de Baréin emitió una alerta instando a los residentes a mantener la calma y a buscar refugio tras el sonido de las sirenas de alarma en todo el país.

Mientras tanto, los datos de seguimiento en vivo del portal Flightradar indicaron que los Emiratos Árabes Unidos había cerrado su espacio aéreo, con vuelos comerciales desviados y grabaciones de control de tráfico aéreo que sugerían un cierre repentino.

En Washington, se informó que el presidente Donald Trump se encontraba en la Sala de Crisis con el secretario de Defensa y altos funcionarios militares.

La cadena CNBC citó a un alto funcionario del Gobierno de EE.UU. que afirmó que al presidente le estaban informando sobre la crisis en curso.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Israel e Irán, una semana después del alto el fuego: los interrogantes y qué está pasando
La IA convierte el ciberespacio en un campo de batalla en el conflicto entre Israel e Irán
Por Edibe Betul Yucer
Entre Israel e Irán, ¿quién marca el pulso en Oriente Medio tras la guerra?
Por Murat Sofuoglu
Tras tregua con Israel, Irán endurece postura y se distancia de diálogo nuclear con EE.UU.
“Nuestro destino no les importa”: palestinos en Gaza dicen que tregua Irán-Israel ignora genocidio
Por Mohamed Solaimane
Türkiye condena cualquier ataque que viole la soberanía de Qatar: Erdogan al emir Al-Thani
No es paz, es solo una pausa: el frágil alto el fuego entre Irán e Israel
Por Mohammad Eslami
¿Qué precio han pagado Irán, Israel y Estados Unidos por la “guerra de los 12 días”?
Por Murat Sofuoglu
Israel e Irán reclaman la victoria tras alto el fuego, pero ¿a qué costo?
¿Realmente logró Estados Unidos retrasar la capacidad nuclear de Irán?
¿Por qué Irán avisó antes de atacar una base militar de Estados Unidos en Qatar?
Alto el fuego entre Israel e Irán intenta dar respiro a Oriente Medio: ¿qué se sabe?
En medio del fuego cruzado: ¿cómo responderán los países del Golfo al conflicto entre Irán e Israel?
¿Logró EE.UU. destruir las capacidades nucleares de Irán? No exactamente
Por Murat Sofuoglu
Trump sube tono contra Irán: menciona “cambio de régimen” y amenaza con ataques, pero buscaría “paz”
¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es tan importante para el petróleo?