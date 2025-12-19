La caldeada relación entre Estados Unidos y Venezuela, que los tiene en puntas opuestas lanzándose mensajes cada vez más amenazantes, desató una oleada de llamados internacionales a desescalar los ánimos. Desde Brasil y México, sus líderes ofrecieron mediación, mientras fuera de Latinoamérica, China y Rusia insistieron en la importancia de la moderación y de no cometer “errores fatales”. Sin embargo, la disputa se mantiene en caliente, con el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurando que no necesita al Congreso de su país para lanzar ataques contra Caracas; y con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, llamando a los militares de Colombia a unirse para “defender la soberanía como un solo Ejército”.

Este jueves, el mandatario venezolano reiteró el mensaje que había mandado un día antes al país vecino para una “unión perfecta”: “Le hice un llamado a los pueblos de Colombia, a los militares de Colombia, a la patria de Colombia a unirse al pueblo de Venezuela, a defender la soberanía como un solo ejército, como un solo pueblo, y hoy ratifico el llamado a la unión para la defensa del derecho a la paz”. En un acto público en Caracas, Maduro añadió que se aferraba a esa idea de unión porque, si un día Colombia fuera agredida, Venezuela la defendería sin "dubitación".

Sin embargo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se alejó de este mensaje y respondió que Maduro no debe dar órdenes al ejército de su país. “Nadie puede dar órdenes al otro Ejército, yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada ni allá pueden darle órdenes al Ejército de Colombia", sostuvo.

Ahora bien, el líder venezolano también le pidió al pueblo de Estados Unidos "levantar las banderas de la paz", tras el anuncio de Trump de imponer un “bloqueo total y completo” a los buques petroleros venezolano s sancionados. "Aquí lo que se pretende, con todos estos planes, es un cambio de gobierno, y el pueblo de Estados Unidos lo sabe", afirmó Maduro. También reiteró que todos los productos del país seguirán saliendo al mercado exterior.

Desde Washington, Trump mantuvo su retórica sobre Venezuela y aseguró que no se siente obligado de informar al Congreso de Estados Unidos para llevar a cabo eventuales ataques contra ese país. "No me importaría (decirles) pero no tengo [por qué] hacerlo. Está comprobado, pero no me molestaría en absoluto", afirmó el líder cuando una periodista le preguntó si pensaba solicitar el visto bueno de los congresistas para lanzar ataques terrestres en Venezuela.

Según la Constitución de EE.UU., aunque el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sólo el Congreso tiene la autoridad para declarar formalmente una guerra. Sin embargo, el Gobierno de Trump argumenta que el mandatario está en su derecho, puesto que estos ataques se inscriben bajo un "conflicto armado" en lo que Washington ha enmarcado como su lucha contra el “narcotráfico”, al punto de designar a varios carteles de tráfico de drogas como “organizaciones terroristas extranjeras”.

México y Brasil se ofrecen como mediadores entre EE.UU. y Venezuela

Las declaraciones cruzadas y la escalada en los ánimos entre EE.UU. y Venezuela llevaron a que México y Brasil alzaran su voz para ofrecerse como mediadores. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este jueves su rechazo a cualquier forma de intervención o injerencismo, y se mostró dispuesta a convocar a países de América y de otros continentes para impulsar una solución pacífica. También pidió a la ONU que intervenga para evitar un “derramamiento de sangre” en Venezuela.

“Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones (…) y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos”, señaló en su conferencia matutina. "Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen, de América Latina o de otros continentes, (...) una solución pacífica y que no haya intervención" en Venezuela, agregó. Además mencionó directamente a la ONU “para que asuma su papel —no lo hemos visto hacerlo— para prevenir cualquier derramamiento de sangre y garantizar que siempre se busquen soluciones pacíficas a los conflictos. Esa es nuestra postura”.

La mandataria agregó que “si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa. Y tienen que participar todas las partes”, afirmó, al recalcar que esa ha sido “la posición de México desde hace mucho tiempo”. Sin embargo, aclaró que no ha recibido solicitudes formales para liderar gestiones multilaterales de diálogo: “Las partes tendrían que presentarnos una propuesta. De lo contrario, se deberían buscar mediadores para ayudar a prevenir el conflicto en la región”, explicó.

Finalmente, evitando criticar directamente a su homólogo de Estados Unidos, Sheinbaum denunció el uso de medidas económicas.“El problema con los bloqueos es que parecen afectar a los gobiernos, pero en realidad perjudican a la gente. Este es el caso de Cuba: independientemente de la opinión que se tenga sobre su gobierno, un bloqueo perjudica a la ciudadanía”, afirmó.

De manera similar, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileño, dijo estar "muy preocupado" por la crisis que atraviesan EE.UU. y Venezuela. "Brasil tiene mucha responsabilidad en América del Sur", afirmó en una rueda de prensa . También relató que le dijo a Trump en una conversación telefónica a principios de este mes que la situación "no iba a resolverse con disparos" y que era mejor "sentarse en la mesa para hallar una solución".