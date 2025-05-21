El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, viajará este miércoles a Budapest para participar en la cumbre informal de la Organización de Estados Túrquicos (OTS), un encuentro que busca reforzar la cooperación entre los países miembros, informó el director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun.

La cumbre, que se desarrollará bajo el lema “Punto de encuentro entre Oriente y Occidente”, tendrá lugar del 20 al 21 de mayo de 2025 en la capital de Hungría.

Durante el evento, los líderes evaluarán los avances en el fortalecimiento institucional de la OTS y se espera que adopten decisiones clave, entre ellas la Declaración de Budapest.

Erdogan también participará en la reunión del Consejo de Jefes de Estado, que se celebrará en paralelo a la cumbre.