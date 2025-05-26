TÜRKİYE
Erdogan recibe al primer ministro de Pakistán en Estambul y promete fortalecer lazos bilaterales
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, para impulsar el comercio, la seguridad y la cooperación regional entre los dos países.
El encuentro de los dos mandatarios en Estambul buscó profundizar los lazos entre Türkiye y Pakistán, en los sectores de comercio, defensa, conectividad. También hablaron sobre la situación en Gaza. / Turkish Communications Directorate
26 de mayo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en la Oficina Presidencial del Palacio Dolmabahce en Estambul. Los dos mandatarios reafirmaron su compromiso en fortalecer la cooperación bilateral en diversos sectores.

La reunión de este domingo se centró en reforzar las relaciones de ambos países, así como en abordar los principales acontecimientos regionales y globales, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

El presidente Erdogan enfatizó la importancia de trabajar para alcanzar el objetivo común de expandir el volumen comercial entre las dos naciones a 5.000 millones de dólares. "Seguiremos tomando medidas para alcanzar nuestro objetivo comercial y profundizar la colaboración en energía, transporte y defensa", le dijo Erdogan a Sharif durante las conversaciones, según citó la Dirección de Comunicaciones.

Cooperación más estrecha en antiterrorismo y conectividad

El mandatario turco subrayó la importancia de una mayor cooperación en la lucha contra el terrorismo, incluyendo el intercambio de información de inteligencia, la capacitación y el apoyo tecnológico. En ese sentido señaló que dicha solidaridad beneficia tanto a Türkiye como a Pakistán.

Destacando la conectividad regional, Erdogan insistió en la importancia de mejorar la eficiencia y operatividad de la línea ferroviaria Estambul-Teherán-Islamabad, al subrayar su potencial para impulsar el comercio y la integración regionales.

En el sector educativo, el líder turco instó a adoptar medidas concretas que puedan enriquecer aún más los lazos bilaterales y promover el intercambio interpersonal a largo plazo.

Postura compartida sobre Palestina y la estabilidad regional

El presidente Erdogan también expresó su agradecimiento por la postura de principios de Pakistán sobre la cuestión palestina.

Informó al primer ministro Sharif sobre los esfuerzos continuos de Türkiye para garantizar que la ayuda humanitaria urgente llegue a Gaza, en medio del conflicto persistente en la región.

A la reunión de alto nivel asistieron importantes funcionarios turcos, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Defensa, Yasar Guler; el director de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), Ibrahim Kalin; el director de Comunicaciones, Fahrettin Altun; el asesor jefe de Política Exterior y Seguridad, Akif Cagatay Kilic; y el comandante de las Fuerzas Terrestres Turcas, Selcuk Bayraktaroglu.

La visita marca un nuevo capítulo en las largas relaciones fraternales entre Türkiye y Pakistán, cimentadas en la confianza mutua, la afinidad cultural y la colaboración estratégica.


FUENTE:TRT Español y agencias
