Experimentos británicos con el hambre: un modelo histórico

En 2006, tras la victoria de Hamás en las elecciones palestinas, Israel y el cuarteto de Oriente Medio, EE.UU., Rusia, la ONU y la UE, impusieron sanciones económicas a los palestinos. El bloqueo fue resultado del intento deliberado de Israel por llevar la economía palestina en Gaza “al borde del colapso”, según un cable diplomático estadounidense filtrado por WikiLeaks.

Extraoficialmente, funcionarios israelíes admitieron repetidamente a diplomáticos estadounidenses que, como parte de su plan general de embargo contra Gaza, “pretendían mantener la economía de Gaza al borde del colapso sin empujarla completamente al abismo”. Con el inicio del bloqueo en 2007, el gobierno israelí calculó cuántas calorías diarias eran necesarias para evitar o provocar malnutrición en Gaza.

La ingesta calórica diaria media crítica para la supervivencia se estima en 2.100 kilocalorías (kcal) por día. El documento israelí conocido como “Línea Roja” utilizó un cálculo mayor, de 2.279 calorías por persona, teniendo en cuenta la supuesta producción alimentaria local en Gaza. Estos cálculos tienen una historia larga y oscura en las sociedades coloniales de ocupación.

Tras una intensa sequía y pérdida de cosechas en la meseta del Decán en 1876, la Gran Hambruna del Sur de la India se extendió durante dos años de pesadilla, avanzando hacia el norte.

En aquel momento, el Comisionado de Hambrunas británico Sir Richard Temple implementó experimentos humanos, sometiendo a “un grupo de jóvenes muy guapos” a inanición hasta que se asemejan a “poco más que esqueletos animados… totalmente incapaces de trabajar”.

Para maximizar los ingresos británicos, Temple buscó determinar la cantidad mínima de alimento para sobrevivir, estimándola en 1.627 kcal en Madrás en 1877.

Sin embargo, se ha estimado que el exceso de mortalidad relacionado con la hambruna ha sido de hasta 8 millones.

Relacionado TRT Global - "Salieron con hambre, regresaron muertos": padres en Gaza lloran a niños asesinados buscando comida

El Shoah de Gaza, 2008–2009



En Gaza, la intención israelí era mantener la economía “al borde del colapso” sin generar una crisis humanitaria.

El gabinete de Netanyahu buscaba “poner a los palestinos a dieta, pero sin matarlos de hambre”.

Durante la ofensiva israelí contra Gaza entre 2008 y 2009, el enclave fue sometido a un “Shoah” (Holocausto, en hebreo), según admitió el entonces viceministro de Defensa, Matan Vilnai.

Israel esperaba que esto volviera a los palestinos contra Hamás. El objetivo era “hacer retroceder a Gaza décadas”, afirmó el entonces general Yoav Gallant, quien 15 años después fue objeto de una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional por su presunta responsabilidad “en crímenes de guerra mediante el uso del hambre como método de guerra, ataques deliberados contra civiles y crímenes de lesa humanidad como asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

En mayo de 2018, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la resolución 2417, que condena el uso del hambre como método de guerra y la denegación ilegal de acceso humanitario a poblaciones civiles.

Sin embargo, durante la ofensiva en Gaza, la mayoría de los principios de la resolución 2417 han sido violados, sentando las bases para las atrocidades genocidas de Israel en Gaza y para la complicidad de Occidente liderado por EE.UU. en estas masacres.



Del hambre nazi a los planes de los generales israelíes



Desde una perspectiva histórica, la agresión total israelí a la densamente poblada Gaza y sus 2,3 millones de refugiados palestinos no es la única. Tiene paralelismos con el asedio de Leningrado y sus 3,1 millones de habitantes.

Como parte del plan nazi del ideólogo de las SS, Herbert Backe, el gran objetivo era matar de hambre a entre 31 y 45 millones de soviéticos y europeos del este mediante la captura de reservas alimentos y su redirigiéndolas a las fuerzas alemanas.

Además del racismo blanco y la eugenesia estadounidense, fue el trato de EE.UU. a los pueblos originarios lo que inspiró las políticas de hambre en la Alemania de Hitler.

El poder letal del hambre como arma se le enseñó a una generación de alemanes en 1914-1919, cuando los británicos impusieron un bloqueo contra Alemania.

Aspiraba a obstruir la capacidad de Alemania para importar bienes y, de ese modo, someter al pueblo alemán y a su ejército mediante el hambre.

En Gaza, el “Plan de los Generales” israelí original, basado en bloquear alimentos y provocar epidemias, no pudo ejecutarse plenamente debido a la oposición internacional.

Pero incluso su aplicación parcial llevó al enclave al borde de la hambruna ya en octubre de 2024, con altos funcionarios de la ONU describiendo la situación en el norte de Gaza como “apocalíptica”, ya que “todos están en riesgo inminente de morir por enfermedad, hambre o violencia”.