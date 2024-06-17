Recientemente, Beijing fue la sede de un importante Foro de Cooperación entre China y los Estados Árabes, en el que se hizo un llamado a una "conferencia de paz internacional efectiva" sobre Palestina y el establecimiento de un Estado independiente con Jerusalén Este como su capital.
En mayo pasado, el presidente de China, Xi Jinping, también prometió 69 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria para Gaza, señalando que está decidido a trabajar con los Estados árabes para resolver los principales problemas regionales.
En su discurso de apertura en el foro, Xi señaló: "Desde octubre pasado, el conflicto palestino-israelí ha escalado drásticamente, sometiendo a las personas a un gran sufrimiento. La guerra no debe continuar indefinidamente. La justicia no debe ausentarse para siempre".
Ahora bien, el apoyo de China a una solución de dos Estados no es algo nuevo.
Desde la década de 1970, China ha apoyado la lucha de Palestina por su reconocimiento como Estado, y el entonces líder Mao Zedong incluso caracterizó a Israel como una base del imperialismo.
Más recientemente, desde que comenzó la brutal agresión de Israel contra Gaza, China ha buscado un impulso concreto hacia la solución de dos Estados. El país teme que una guerra pueda extenderse a toda región, por lo que considera imperativo abordar las causas profundas del conflicto para impulsar una paz duradera.
Beijing también está interesado en ampliar su perfil como constructor de paz en Medio Oriente justo cuando que la influencia de Estados Unidos se debilita.
Por ejemplo, China dirigió recientemente conversaciones entre las facciones palestinas rivales Hamás y Fatah en su propio territorio, y emitió una declaración conjunta con los Estados árabes pidiendo una resolución integral, duradera y temprana de la cuestión palestina.
La cooperación económica con el mundo también se está recuperando, en parte debido al aumento de las inversiones en los sectores del petróleo, el gas y las energías renovables.
Esto es lo que China puede ganar al apoyar una solución de dos Estados.
La ambición de ser un mediador regional
A Beijing le interesa posicionarse como un mediador eficaz en Medio Oriente. En esa línea considera que una solución de dos Estados es fundamental para alcanzar ese resultado. China se anotó una victoria diplomática con el histórico acuerdo de paz entre Irán y Arabia Saudita el año pasado. Pero aún debe lograr "todos los esfuerzos para mejorar la paz y la seguridad regional e internacional", como prometieron altos funcionarios sauditas, chinos e iraníes en una declaración trilateral conjunta en marzo pasado.
Resolver la cuestión entre Israel y Palestina podría cambiar eso. La ocupación militar de Palestina por parte de Israel se ha considerado durante mucho tiempo como un tema intratable en el Medio Oriente, y cada vez más naciones árabes han criticado a Washington por apoyar el derramamiento de sangre en Gaza.
China espera llenar el vacío de paz de EE.UU. y posicionar los intereses palestinos en el centro de una solución de dos Estados. Esto explica el apoyo público de Beijing a los "derechos de nacionalidad" de los palestinos y al establecimiento de un Estado soberano a lo largo de las fronteras de 1967.
El respaldo de China a un alto el fuego duradero y a la membresía de Palestina en la ONU se alinea estrechamente con las opiniones de los Estados árabes, incluidos aquellos que han normalizado sus relaciones con Israel. Si los Estados árabes apoyan una conferencia de paz internacional sobre Palestina liderada por China, Beijing podría consolidar aún más el consenso regional sobre un Estado palestino que no dependa de la aprobación de EE.UU.
La reacción internacional a la participación de China en la cuestión palestina ha sido mixta. Por un lado, los países árabes han apoyado abrumadoramente la postura de solución de dos Estados de Beijing, e incluso respaldaron los llamados a poner fin a la ocupación israelí.
Rusia también ha apoyado la posición de China en las Naciones Unidas. Pero Estados Unidos y muchas potencias occidentales han tratado de evitar un compromiso directo con China en Gaza.
Intereses económicos
China también tiene una intención particular en asegurar sus intereses económicos y de desarrollo mediante la consolidación de la paz en Gaza. Por ejemplo, sigue adelante con su Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) en Medio Oriente, un proyecto de infraestructura y conectividad comercial en expansión que incluye una serie de puertos a lo largo de vías fluviales estratégicas.
La agresión de Israel contra Gaza ha revelado la fragilidad de los corredores comerciales interregionales. Se corre el riesgo de afectar las inversiones a largo plazo de la BRI en puertos, energía e infraestructura de tránsito, y ya ha aumentado los costos de envío a lo largo de los pasajes marítimos.
En respuesta a la ofensiva israelí, los rebeldes hutíes en el mar Rojo han estado atacando rutas marítimas internacionales, negándose a cesar a menos que Israel ponga fin a su genocidio en Gaza.
A la luz de estos costos, China y los países árabes tienen mucho interés en respaldar una solución de dos Estados. Sin embargo, dado el crecimiento de los asentamientos israelíes y la invasión de tierras palestinas, una solución de dos Estados aún está lejos de establecer una paz justa.
Ambas partes dieron luz verde recientemente a un plan de acción para impulsar la cooperación para el desarrollo en áreas como inversión, infraestructura y energía.
Beijing también ha sido el principal socio comercial de los estados árabes durante varios años consecutivos, con un volumen comercial anual que se disparará a casi 400.000 millones de dólares en 2023. Por lo tanto, una solución permanente a la cuestión Israel-Palestina es fundamental para evitar estallidos futuros de conflictos y el riesgo de una guerra regional más amplia.
Límites de influencia
A pesar del apoyo de Beijing a una solución de dos Estados, su influencia tiene límites. En primer lugar, los Estados árabes seguirán mediando con Washington en el conflicto, y Estados Unidos seguirá dando prioridad a los intereses israelíes cuando se trate de cualquier intento de reducción de la tensión o de consolidación de la paz.
Miremos el plan de alto el fuego en tres fases del presidente Joe Biden en Gaza. Propone un camino hacia un alto el fuego permanente, pero no obliga a Israel a comprometerse con uno por escrito. Por lo tanto, el firme apoyo de Washington a Israel marca un desafío único para China, dados sus esfuerzos por centrar las negociaciones en un Estado palestino independiente.
La viabilidad de una solución de dos Estados también está en duda. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se resiste firmemente a un Estado palestino independiente.
Washington también ha hecho pocos esfuerzos para avanzar en un proceso que exige el fin total de la ocupación israelí. Los asentamientos ilegales también continúan expandiéndose y creciendo, dañando la credibilidad de una solución justa de dos Estados.
Aún así, la masacre de Israel ha dejado claro que no se pueden ignorar los derechos y libertades de los palestinos. El movimiento hacia una solución de dos Estados es fundamental para sacar a la luz esa conversación sobre el futuro de los palestinos.
En el frente de la seguridad, Estados Unidos también disfruta de una importante influencia sobre los Estados árabes. En abril, llevó a cabo conversaciones de alto nivel en Arabia Saudita con altos funcionarios árabes y del Reino Unido, y ha sido un elemento fijo en las conversaciones de tregua en Gaza con Qatar.
Doha y El Cairo también han respaldado las directrices estadounidenses para un alto el fuego, mientras que el apoyo estadounidense a Israel sigue siendo sólido. Esta dinámica podría dificultar que China equilibre las expectativas contrapuestas sobre una solución de dos Estados.
En última instancia, la búsqueda de China de una solución duradera resulta favorable para ella, para Palestina y para la región en general. Al impulsar una solución de dos Estados, Beijing espera ampliar su influencia en la consolidación de la paz y asegurar intereses económicos a largo plazo a toda costa.