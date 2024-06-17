Recientemente, Beijing fue la sede de un importante Foro de Cooperación entre China y los Estados Árabes, en el que se hizo un llamado a una "conferencia de paz internacional efectiva" sobre Palestina y el establecimiento de un Estado independiente con Jerusalén Este como su capital.

En mayo pasado, el presidente de China, Xi Jinping, también prometió 69 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria para Gaza, señalando que está decidido a trabajar con los Estados árabes para resolver los principales problemas regionales.

En su discurso de apertura en el foro, Xi señaló: "Desde octubre pasado, el conflicto palestino-israelí ha escalado drásticamente, sometiendo a las personas a un gran sufrimiento. La guerra no debe continuar indefinidamente. La justicia no debe ausentarse para siempre".

Ahora bien, el apoyo de China a una solución de dos Estados no es algo nuevo.

Desde la década de 1970, China ha apoyado la lucha de Palestina por su reconocimiento como Estado, y el entonces líder Mao Zedong incluso caracterizó a Israel como una base del imperialismo.

Más recientemente, desde que comenzó la brutal agresión de Israel contra Gaza, China ha buscado un impulso concreto hacia la solución de dos Estados. El país teme que una guerra pueda extenderse a toda región, por lo que considera imperativo abordar las causas profundas del conflicto para impulsar una paz duradera.

Beijing también está interesado en ampliar su perfil como constructor de paz en Medio Oriente justo cuando que la influencia de Estados Unidos se debilita.

Por ejemplo, China dirigió recientemente conversaciones entre las facciones palestinas rivales Hamás y Fatah en su propio territorio, y emitió una declaración conjunta con los Estados árabes pidiendo una resolución integral, duradera y temprana de la cuestión palestina.

La cooperación económica con el mundo también se está recuperando, en parte debido al aumento de las inversiones en los sectores del petróleo, el gas y las energías renovables.

Esto es lo que China puede ganar al apoyar una solución de dos Estados.

La ambición de ser un mediador regional

A Beijing le interesa posicionarse como un mediador eficaz en Medio Oriente. En esa línea considera que una solución de dos Estados es fundamental para alcanzar ese resultado. China se anotó una victoria diplomática con el histórico acuerdo de paz entre Irán y Arabia Saudita el año pasado. Pero aún debe lograr "todos los esfuerzos para mejorar la paz y la seguridad regional e internacional", como prometieron altos funcionarios sauditas, chinos e iraníes en una declaración trilateral conjunta en marzo pasado.

Resolver la cuestión entre Israel y Palestina podría cambiar eso. La ocupación militar de Palestina por parte de Israel se ha considerado durante mucho tiempo como un tema intratable en el Medio Oriente, y cada vez más naciones árabes han criticado a Washington por apoyar el derramamiento de sangre en Gaza.

China espera llenar el vacío de paz de EE.UU. y posicionar los intereses palestinos en el centro de una solución de dos Estados. Esto explica el apoyo público de Beijing a los "derechos de nacionalidad" de los palestinos y al establecimiento de un Estado soberano a lo largo de las fronteras de 1967.

El respaldo de China a un alto el fuego duradero y a la membresía de Palestina en la ONU se alinea estrechamente con las opiniones de los Estados árabes, incluidos aquellos que han normalizado sus relaciones con Israel. Si los Estados árabes apoyan una conferencia de paz internacional sobre Palestina liderada por China, Beijing podría consolidar aún más el consenso regional sobre un Estado palestino que no dependa de la aprobación de EE.UU.

La reacción internacional a la participación de China en la cuestión palestina ha sido mixta. Por un lado, los países árabes han apoyado abrumadoramente la postura de solución de dos Estados de Beijing, e incluso respaldaron los llamados a poner fin a la ocupación israelí.

Rusia también ha apoyado la posición de China en las Naciones Unidas. Pero Estados Unidos y muchas potencias occidentales han tratado de evitar un compromiso directo con China en Gaza.