Zhuhai, China. Cinco países sudamericanos —Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay— ya no necesitan visa para China. Desde el 1 de junio entró en vigor la exención unilateral que les permite a los ciudadanos de estas naciones ingresar al país sin visado por motivos turísticos, de tránsito o de negocios por hasta 30 días. Y hay más: el 12 de junio se implementó la extensión del régimen de tránsito sin visado a 240 horas (10 días) para México. Ahora bien, lejos de tratarse de decisiones meramente administrativas, estas iniciativas se enmarcan en una estrategia diplomática más amplia orientada a fortalecer los vínculos con Latinoamérica, en continuidad con los avances del IV Foro China-CELAC.
La medida responde a un interés mutuo. Para China, representa una oportunidad de atraer turistas e impulsar su industria de servicios, al tiempo que profundiza relaciones con países clave de la región en un contexto de creciente competencia geopolítica global. Por su parte, para los gobiernos latinoamericanos beneficiados, abre nuevas condiciones de avance en sus respectivas agendas exteriores.
La apertura migratoria de China refuerza sus vínculos con América Latina y proyecta un modelo alternativo de relación con el Sur Global, en contraste con el endurecimiento migratorio del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que ya en marzo de 2025 evaluaba restringir el ingreso de ciudadanos de hasta 43 países.
Apertura migratoria para América Latina
Gracias a las nuevas medidas, Brasil amplía su margen de acción como interlocutor privilegiado de China en Latinoamérica, al contar ahora con un instrumento adicional de conexión social.
Chile y Perú, que ya disponen de tratados de libre comercio con Beijing, pueden capitalizar la eliminación de barreras de entrada para fortalecer sus intercambios empresariales y académicos.
Uruguay refuerza su estrategia de diversificación internacional, en línea con su próxima presidencia pro témpore de la CELAC en 2026, y encuentra en esta medida una vía para intensificar vínculos bilaterales.
Para Argentina, pese a sus posturas contradictorias, la exención facilita los contactos entre actores productivos y China —su segundo mayor socio comercial—, ofreciendo un canal para explorar vías de normalización en un contexto de incertidumbre en su política exterior.
México, aunque bajo un régimen distinto a sus pares sudamericanos, podría estar ante la antesala de una exención plena, como la que ya le otorgan Corea del Sur y Japón.
Visa como herramienta geopolítica: Washington excluye, Beijing se abre
Iniciado en la década de 1980 y ampliado en la de 1990, Estados Unidos mantiene vigente el Visa Waiver Program (VWP), que permite el ingreso sin visa por hasta 90 días a ciudadanos de 42 países. Prácticamente la totalidad de estos países son economías de altos ingresos, con baja migración irregular y altos estándares institucionales.
Además, en la última década sólo cuatro países han sido incorporados al programa. En América Latina, únicamente Chile fue admitido en 2014 tras cumplir exigentes requisitos en seguridad, control fronterizo e intercambio de información. Esta exclusividad ha reforzado la percepción de que el acceso a Estados Unidos privilegia al mundo desarrollado y excluye sistemáticamente al Sur Global.
Esa percepción se intensificó con la proclamación del presidente Donald Trump, que prohíbe o restringe el ingreso de ciudadanos de una docena de países, incluidos Cuba, Venezuela y Haití. Aunque justificada por razones de seguridad nacional, la medida profundiza la brecha con América Latina, que ya en la Cumbre de la CELAC de abril de 2025 había expresado su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales como esta.
Frente al enfoque restrictivo de Estados Unidos, China ha adoptado una política migratoria más abierta. Iniciada con países europeos y asiáticos, la exención de visado se amplió a inicios de junio de 2025 a 43 naciones, superando en ese momento tanto en diversidad como en alcance al Visa Waiver Program estadounidense. Poco después, el régimen de tránsito sin visado por 10 días fue extendido a 55 países, en una decisión que acentúa aún más el contraste con el país norteamericano. La lectura geopolítica es clara: a diferencia de Washington, Beijing promueve el ingreso de visitantes de múltiples regiones —incluido el Sur Global— y, de forma indirecta, genera incentivos para que los Estados que aún reconocen a Taiwán reconsideren su alineamiento diplomático.
Visados, diplomacia y aislamiento: implicaciones para Paraguay
De los 12 países que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, siete se encuentran en América Latina y el Caribe. Entre ellos, Paraguay ocupa una posición singular: es el único en Sudamérica, posee la mayor superficie territorial del grupo y forma parte del Mercosur, cuyos miembros han intensificado notablemente su relación comercial con China desde la década anterior.
A medida que Beijing afianza sus vínculos con América Latina, el alineamiento de Asunción con Taipéi deja a Paraguay cada vez más aislado en su entorno inmediato. En ese marco, la reciente política china de exención de visado ha consolidado la relación con los principales socios políticos y económicos del país.
Brasil y Argentina no solo comparten frontera con Paraguay, sino que también son sus socios más grandes dentro del Mercosur. Mientras China extiende beneficios en movilidad, comercio y cooperación a estos actores clave, Paraguay permanece excluido debido a su persistente reconocimiento de Taiwán. Esta situación viene generado frustración: “Existe inversión taiwanesa por más de 6.000 millones de dólares en países que no tienen relaciones diplomáticas con Taiwán; queremos que al menos 1.000 millones lleguen a Paraguay”, reclamaba en 2022 el entonces presidente Mario Abdo.
El Gobierno de Santiago Peña, en funciones desde agosto de 2023, enfrenta una presión diplomática y económica creciente. La falta de relaciones plenas con Beijing representa un alto costo de oportunidad para Paraguay: como referencia, entre 2018 y 2024, las exportaciones paraguayas hacia China sumaron apenas US$ 145 millones, mientras que Bolivia —con un PIB similar pero con relaciones consolidadas con Beijing— exportó al país asiático más de 1.300 millones solo en 2024. A esto se suman los efectos de los aranceles del 10% impuestos por la administración Trump a la mayoría de los países latinoamericanos, una medida que también afecta a Paraguay, cuyo cuarto socio comercial es Estados Unidos.
China y Mercosur: ¿señales de una nueva etapa?
La decisión de incluir a cinco países sudamericanos en su política unilateral de exención de visado, así como a México en el régimen de tránsito sin visado por 10 días, representa un paso adelante en el diálogo político impulsado por el Foro China–CELAC. La selección de Brasil, Argentina y Uruguay, en particular, apunta a reforzar esquemas de concertación subregional y se complementa con canales institucionales como las reuniones China–Mercosur, cuya séptima edición se celebró en Montevideo en agosto de 2024.
En este contexto, la política de exención de visado impulsada por China no solo favorece a sus socios más cercanos, sino que también ofrece incentivos concretos para países como Paraguay, que ha manifestado una apertura a explorar acuerdos comerciales con Beijing a través del Mercosur. Más allá de su dimensión migratoria, la medida forma parte de un cambio de paradigma: frente al endurecimiento de las políticas de ingreso en Estados Unidos, China se proyecta como un socio dispuesto a facilitar la movilidad y profundizar la cooperación regional.