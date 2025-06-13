Altos funcionarios de Estados Unidos y China acordaron el martes aliviar las tensiones comerciales mientras intentaban mitigar el impacto de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Uno de los temas prioritarios en su agenda fueron los elementos de tierras raras.

Los fabricantes de automóviles de Japón, India, Europa y Norteamérica han dado la voz de alarma en los últimos días por la escasez de imanes, que están fabricados a partir de elementos de tierras raras, y son esenciales para la fabricación de múltiples componentes, desde espejos laterales hasta sensores.

La escasez, que alarmó a empresas como Suzuki Motors , se atribuyó supuestamente a las "restricciones" impuestas por China a la exportación de productos de tierras raras.

Los medios internacionales han descrito las medidas de Beijing con distintos términos: desde “freno” y “control” hasta incluso una “prohibición” total. Pero lo que realmente ocurrió se sitúa en un punto intermedio entre todo esto.

Beijing no ha prohibido las exportaciones. En su lugar, introdujo un sistema de licencias que obliga a las empresas a solicitar autorización al gobierno antes de acceder a los codiciados imanes.

China domina la cadena de suministro de tierras raras, controlando así cerca del 90% de la producción de imanes potentes que se utilizan prácticamente en todo, desde teléfonos móviles hasta turbinas eólicas.

“Creo que es más llamativo llamar a algo ‘prohibición’”, afirmó Julie Klinger, autora de Rare Earth Frontiers: From Terrestrial Subsoils to Lunar Landscapes. “Por eso seguimos llamando a estos elementos ‘tierras raras’ en lugar de hablar de lantano, cerio, praseodimio y neodimio. Tenemos nuestra propia manera de entender y prestar atención a estos materiales. Términos como ‘embargo’ o ‘prohibición’ captan nuestra atención”, explicó a TRT World.

Klinger y otros expertos han sostenido durante años que llamar “raras” a estas tierras es un error. En su mayoría, forman parte de la serie de los lantánidos que aparecen en la parte inferior de la tabla periódica.

En todo el mundo existen más de 800 yacimientos aptos para la explotación de elementos de tierras raras.

El problema es que se encuentran en pequeñas concentraciones junto a otros minerales como hierro o fosfatos, señaló Klinger, profesora asociada en el Departamento de Geografía de la Universidad de Delaware.

La diferencia entre una prohibición total y otras causas que podrían generar una escasez es importante, ya que ayuda a evitar una mayor polarización en un momento en que la economía mundial se ve afectada por aranceles y restricciones comerciales.

Después del barco

El temor a que China estuviera absorbiendo el suministro mundial de tierras raras se convirtió en una obsesión para la prensa y los políticos occidentales hace quince años.

En septiembre de 2010, guardacostas japoneses detuvieron a un pescador chino cerca de las disputadas islas Diaoyu, en el mar de China Oriental.

La razón exacta de su detención sigue siendo objeto de especulación. Funcionarios japoneses alegan que el pescador, Zhan Qixiong, embistió a su barco contra una de sus embarcaciones. Por su parte, China sostiene que el pescador solo intentaba pescar en las islas.

Cualquiera sea la verdadera razón, el episodio desencadenó una serie de eventos que afectaron gravemente a fabricantes emergentes de turbinas eólicas y baterías híbridas.