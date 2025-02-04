En una decisión de última hora, justo antes de que entraran en vigor los aranceles que había anunciado ampliamente contra México y Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frenó la medida… Al menos por los siguientes 30 días. Los países vecinos se comprometieron, en acuerdos acelerados, a reforzar la seguridad en sus fronteras para detener el flujo de migrantes y de fentanilo, a cambio de una pausa en los impuestos del 25% a sus productos.
¿Qué se acordó con México?
Como parte de los acuerdos, México fortalecerá la seguridad en su frontera con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas, anunció en la noche de este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum. "Tuvimos una buena conversación con el presidente Trump, con mucho respeto por nuestra relación y soberanía", escribió la mandataria en la red social X.
Sheinbaum indicó que México se comprometió a “reforzar de inmediato la frontera norte con 10.000 efectivos de la Guardia Nacional para prevenir el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, especialmente de fentanilo”. Además, informó que Washington se comprometió a “trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder hacia México”.
Por su parte, Trump confirmó que ambos países continuarán negociando durante este período de un mes. “Llevaremos a cabo diálogos encabezados por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, junto con representantes de alto nivel de México. Espero participar en esas negociaciones con la presidenta Sheinbaum mientras intentamos lograr un 'acuerdo' entre nuestros dos países", escribió el presidente estadounidense en redes sociales.
Durante el fin de semana, Sheinbaum había rechazado las acusaciones de Estados Unidos de que su gobierno supuestamente tenía vínculos con el crimen organizado, el mismo día en que se anunciaron los aranceles. “Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio”, escribió el domingo en X.
La mandataria también cirticó el uso de aranceles por parte de EE.UU., al señalar que la diplomacia es la forma adecuada de abordar las preocupaciones compartidas."No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos en estas últimas semanas con su Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración; en nuestro caso, con respeto a los derechos humanos", completó.
¿Y Canadá?
En la misma línea, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordó con Trump tomar medidas para enfrentar el flujo de fentanilo y migrantes en su frontera.
El mandatario anunció la implementación del plan fronterizo de Ottawa, valorado en 1,3 millones de dólares, que reforzará la frontera con nuevos helicópteros, tecnología y personal adicional (cerca de 10.000 agentes), además de tener una mayor coordinación con Estados Unidos y el incremento de recursos para frenar el flujo de fentanilo.
"Además, Canadá se compromete a nombrar a un ‘zar del fentanilo’, incluir a los carteles en la lista de organizaciones terroristas, garantizar vigilancia fronteriza 24/7 y lanzar una Fuerza Conjunta Canadá-EE.UU. para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el lavado de dinero”, detalló Trudeau en un mensaje en X.
El primer ministro también confirmó que las conversaciones con EE.UU. continuarán.
Ahora bien, aunque la pausa de los aranceles ha representado un alivio momentáneo para la economía de Canadá, las preocupacioines continúan presentes. El primer ministro de Quebec, François Legault, mostró su satisfacción ante la “buena noticia”, pero se quejó de que, el problema de tratar con Trump, es que la “incertidumbre persiste”.
Por su parte, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, anunció la cancelación de su medida de represalia, que consistía en retirar el alcohol estadounidense de los estantes de la Junta de Control de Licores de Ontario (LCBO). No obstante, advirtió que, si Trump aplicaba los aranceles en 1 de marzo, estos productos desaparecerían, y que no dudaría en “prohibir que las empresas estadounidenses participen en licitaciones provinciales”, dijo en un comunicado la tarde del lunes, según informó la emisora pública de Canadá, CBC.
China sigue en la mira
Beijing sigue en la línea de fuego de los aranceles de Trump y enfrenta un impuesto adicional del 10% sobre los gravámenes ya existentes.
El presidente de EE.UU. señaló que, probablemente en las próximas 24 horas, se llevarán a cabo negociaciones de última hora entre Washington y Beijing para evitar nuevos aranceles sobre las importaciones chinas.
En respuesta a los aranceles de Trump, China anunció este martes que impondrá aranceles a algunos productos estadounidenses la próxima semana, según medios locales. Beijing aplicaría gravámenes del 10% y el 15% a ciertos productos estadounidenses a partir del 10 de febrero, informó el South China Morning Post.