El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, enfiló su retórica contra Cuba, Venezuela y Nicaragua al acusar a los gobiernos de estos países de crear “una crisis migratoria”. El máximo jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que si no fuera por los líderes de esos países “no habría una crisis migratoria en el hemisferio”.

Desde Costa Rica, a donde llegó este martes como parte de su gira por Centroamérica, Rubio acusó a los tres gobiernos de ser “enemigos de la humanidad”. Sostuvo que estas naciones han creado la crisis migratoria “porque son países donde sus sistemas no funcionan”.

Las reacciones y el rechazo a las incendiarias declaraciones de Rubio no tardaron en llegar.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó como una "desvergüenza" las afirmaciones de Rubio. "La desvergüenza una vez más apoderándose de los políticos cínicos de EE.UU. Está probado que el éxodo migratorio en #Cuba es proporcional al endurecimiento del #bloqueo, que priva a nuestro pueblo de los bienes esenciales. La humanidad peligra por el neofascismo de ustedes", escribió Díaz-Canel en X.