Donald Trump nunca ha evitado usar los aranceles como arma política, y en su segundo mandato no parece ser diferente.

En su primer día de regreso a la oficina, Trump reafirmó su postura firme al amenazar con imponer un arancel del 100% a cualquier nación de los BRICS que continúe impulsando la desdolarización.

La administración de Trump 2.0 ya ha anunciado aranceles del 25% para México, del 25% para Canadá y del 10% para China, y ha prometido que habrá más en camino.

Mientras se prepara para otra guerra comercial, ¿puede Washington permitirse un enfrentamiento económico con un bloque que representa casi la mitad de la población mundial?

Y si Trump cumple su amenaza, ¿cómo responderán los países de los BRICS bajo presión?

El dólar como moneda de reserva

Durante décadas, el dólar estadounidense ha sido la columna vertebral del comercio global, una dominación reforzada por el sistema de Bretton Woods y la influencia económica de Estados Unidos.

En el siglo XX, la libra esterlina cumplió este papel. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, la recesión económica británica y las deudas de guerra hicieron que el dólar estadounidense se convirtiera en la principal moneda de reserva global.

Washington no ha dudado en utilizar este poder como una herramienta geopolítica.

Rusia lo aprendió de manera difícil cuando, tras su invasión de Ucrania, EE.UU. congeló cientos de miles de millones en activos rusos, impuso sanciones y prácticamente excluyó a Moscú de la red financiera global.

De manera similar, durante la crisis de Brunson, Türkiye también enfrentó presión económica, lo que destaca cómo Washington emplea mecanismos financieros como palanca contra rivales geopolíticos.

Herramientas como sanciones, aranceles, el sistema SWIFT y la hegemonía del dólar pueden ser utilizadas como armas en cualquier momento por EE.UU.

Más allá de incidentes específicos en el bloque de los BRICS, la guerra entre Rusia y Ucrania sirvió como una llamada de atención para muchas naciones, recordándoles su dependencia del dólar.

En los últimos años, varios países han tomado medidas para reducir su dependencia del dólar estadounidense.

Por ejemplo, China y Brasil ahora comercian en sus monedas locales, evitando el dólar. India y Malasia han firmado un acuerdo para aumentar las transacciones transfronterizas en rupias.

El Banco de Indonesia (BI) ha reducido su dependencia del dólar estadounidense al establecer una asociación con el Banco de la Reserva de India (RBI). Ambos bancos centrales han acordado promover el uso de monedas locales en las transacciones.

Incluso Francia, un aliado histórico de EE.UU., ha liquidado transacciones energéticas en yuanes. Además, Corea del Sur e Indonesia firmaron recientemente un acuerdo para facilitar intercambios directos entre el won y la rupia.

Asimismo, Rusia y China han estado evitando el dólar durante años.

Desde 2019, Moscú y Ankara tienen un acuerdo para aumentar el uso de monedas locales en su comercio bilateral.

¿Club económico o contrapeso geopolítico?

Con sus miembros representando casi el 30% del PIB global y un tercio de la producción mundial de petróleo, los BRICS son vistos cada vez más como un contrapeso a las instituciones lideradas por Occidente.

Inicialmente formado en 2006 como BRIC (Brasil, Rusia, India y China), el bloque se expandió en 2010 con la inclusión de Sudáfrica, luego Indonesia, y más recientemente, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía.

Türkiye también ha mostrado interés en la alianza y se le ofreció el estatus de "país socio", junto con Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.

En 2014, los BRICS lanzaron el Nuevo Banco de Desarrollo para financiar proyectos de infraestructura, y han surgido discusiones sobre una moneda comercial común, aunque aún no se han tomado medidas concretas.

Muchos ven a los BRICS como una alternativa potencial a las instituciones lideradas por el G7.