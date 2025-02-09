Donald Trump nunca ha evitado usar los aranceles como arma política, y en su segundo mandato no parece ser diferente.
En su primer día de regreso a la oficina, Trump reafirmó su postura firme al amenazar con imponer un arancel del 100% a cualquier nación de los BRICS que continúe impulsando la desdolarización.
La administración de Trump 2.0 ya ha anunciado aranceles del 25% para México, del 25% para Canadá y del 10% para China, y ha prometido que habrá más en camino.
Mientras se prepara para otra guerra comercial, ¿puede Washington permitirse un enfrentamiento económico con un bloque que representa casi la mitad de la población mundial?
Y si Trump cumple su amenaza, ¿cómo responderán los países de los BRICS bajo presión?
El dólar como moneda de reserva
Durante décadas, el dólar estadounidense ha sido la columna vertebral del comercio global, una dominación reforzada por el sistema de Bretton Woods y la influencia económica de Estados Unidos.
En el siglo XX, la libra esterlina cumplió este papel. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, la recesión económica británica y las deudas de guerra hicieron que el dólar estadounidense se convirtiera en la principal moneda de reserva global.
Washington no ha dudado en utilizar este poder como una herramienta geopolítica.
Rusia lo aprendió de manera difícil cuando, tras su invasión de Ucrania, EE.UU. congeló cientos de miles de millones en activos rusos, impuso sanciones y prácticamente excluyó a Moscú de la red financiera global.
De manera similar, durante la crisis de Brunson, Türkiye también enfrentó presión económica, lo que destaca cómo Washington emplea mecanismos financieros como palanca contra rivales geopolíticos.
Herramientas como sanciones, aranceles, el sistema SWIFT y la hegemonía del dólar pueden ser utilizadas como armas en cualquier momento por EE.UU.
Más allá de incidentes específicos en el bloque de los BRICS, la guerra entre Rusia y Ucrania sirvió como una llamada de atención para muchas naciones, recordándoles su dependencia del dólar.
En los últimos años, varios países han tomado medidas para reducir su dependencia del dólar estadounidense.
Por ejemplo, China y Brasil ahora comercian en sus monedas locales, evitando el dólar. India y Malasia han firmado un acuerdo para aumentar las transacciones transfronterizas en rupias.
El Banco de Indonesia (BI) ha reducido su dependencia del dólar estadounidense al establecer una asociación con el Banco de la Reserva de India (RBI). Ambos bancos centrales han acordado promover el uso de monedas locales en las transacciones.
Incluso Francia, un aliado histórico de EE.UU., ha liquidado transacciones energéticas en yuanes. Además, Corea del Sur e Indonesia firmaron recientemente un acuerdo para facilitar intercambios directos entre el won y la rupia.
Asimismo, Rusia y China han estado evitando el dólar durante años.
Desde 2019, Moscú y Ankara tienen un acuerdo para aumentar el uso de monedas locales en su comercio bilateral.
¿Club económico o contrapeso geopolítico?
Con sus miembros representando casi el 30% del PIB global y un tercio de la producción mundial de petróleo, los BRICS son vistos cada vez más como un contrapeso a las instituciones lideradas por Occidente.
Inicialmente formado en 2006 como BRIC (Brasil, Rusia, India y China), el bloque se expandió en 2010 con la inclusión de Sudáfrica, luego Indonesia, y más recientemente, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía.
Türkiye también ha mostrado interés en la alianza y se le ofreció el estatus de "país socio", junto con Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.
En 2014, los BRICS lanzaron el Nuevo Banco de Desarrollo para financiar proyectos de infraestructura, y han surgido discusiones sobre una moneda comercial común, aunque aún no se han tomado medidas concretas.
Muchos ven a los BRICS como una alternativa potencial a las instituciones lideradas por el G7.
Sin embargo, a pesar de sus ambiciones, los BRICS enfrentan una prueba crucial: ¿cómo responderán a las amenazas arancelarias agresivas de Trump?
Rusia, en gran medida desconectada de los mercados estadounidenses debido a las sanciones, podría permanecer inafectada.
China, a pesar de haber aprendido lecciones de las guerras comerciales durante el primer mandato de Trump, es más independiente que antes. Sin embargo, parece ser el más vulnerable a las políticas comerciales agresivas de Trump dentro del bloque.
Estados Unidos es, con diferencia, el mayor socio comercial de China. El comercio bilateral entre ambos países fue de 574.000 millones de dólares en 2023, con 279.000 millones a favor de China.
Una parte significativa de las exportaciones de China consiste en teléfonos, accesorios de computadora, electrodomésticos, calzado, utensilios de cocina y equipos industriales.
India también podría sufrir importantes repercusiones, ya que el déficit comercial rondaba los 43.000 millones de dólares a favor de la India, mientras que el volumen total de comercio era de 124.000 millones de dólares en 2023.
Una parte sustancial de las exportaciones de India consiste en perlas, piedras preciosas, metales, equipos eléctricos y electrónicos, productos farmacéuticos y combustibles minerales.
Dicho esto, los aranceles de Trump provocarán represalias que podrían aumentar los precios para los consumidores estadounidenses.
Un momento decisivo
Incluso sin la intervención de EE.UU., es poco probable que una moneda de los BRICS gane tracción.
Una moneda de reserva global requiere una base estable, al igual que el inglés se convirtió en la lengua franca mundial mientras que la lengua esperanto cayó en el olvido.
Los Derechos Especiales de Giro del FMI (DEG), una moneda sintética basada en una canasta de monedas principales, no han logrado una adopción generalizada precisamente porque carecen de un emisor único y confiable.
Si una unidad de los BRICS compitiera con el dólar, los estados miembros tendrían que renunciar a sus monedas nacionales y formar una unión monetaria bajo un banco central unificado, un desafío político y económico de enormes proporciones.
De hecho, los países de los BRICS no están discutiendo la creación de una moneda común, según declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a finales de enero. "En cambio, los BRICS se centran en desarrollar nuevas plataformas de inversión conjunta para facilitar inversiones mutuas y proyectos en terceros países", agregó.
El obstáculo fundamental es que las economías de los BRICS son demasiado dispares para que una unión de este tipo funcione eficazmente.
Los bloques monetarios exitosos, como la eurozona, suelen surgir entre economías estrechamente integradas, con ciclos económicos similares, fuertes lazos comerciales y mercados laborales relativamente fluidos.
Los BRICS, en contraste, consisten en economías tan divergentes como China y Sudáfrica, India y Rusia, cada una con políticas monetarias, estructuras económicas y prioridades políticas distintas.
En este contexto, una moneda compartida podría crear graves desequilibrios, donde una economía se sobrecalienta mientras otra cae en recesión, sin la capacidad de ajustar las tasas de interés o los tipos de cambio de manera independiente.
Sin mecanismos alternativos sólidos, como la movilidad laboral transfronteriza o un marco político fuerte, estas disparidades generarían discordia en lugar de estabilidad.
Trump puede ver a los BRICS como un desafío a la hegemonía del dólar, pero las contradicciones internas del bloque son su mayor obstáculo.
Las naciones de los BRICS+ están distribuidas en cuatro continentes, hablan diferentes idiomas y a menudo tienen fronteras históricamente conflictivas, como se ve en el enfrentamiento militar entre China e India.
Sus economías siguen ciclos económicos divergentes; por ejemplo, el aumento de los precios de la energía beneficia a los exportadores de petróleo como Rusia y Brasil, pero perjudica a los importadores como China e India, lo que hace que una política monetaria unificada sea impracticable y reduce la probabilidad de una moneda viable de los BRICS.
El ultimátum de Trump es más que una disputa comercial, es una prueba decisiva para la unidad de los BRICS.
Si se mantienen firmes, los BRICS podrían emerger más fuertes, acelerando su impulso hacia mecanismos financieros que podrían eludir el dominio occidental.
Aunque es poco probable que el dólar sea destronado de la noche a la mañana, el enfoque hostil de Trump podría acelerar los esfuerzos de los países de los BRICS para desarrollar sistemas financieros alternativos que promuevan la desdolarización.