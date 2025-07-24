El pasado 7 de junio de 2025, en Colombia, un menor de 15 años le disparó en la cabeza al precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay . Este hecho de violencia política recuerda un tipo de agresión que no se vivía en el país desde los años noventa. Sin embargo, detrás de la atrocidad del hecho –que mantiene al político en estado grave – y de la captura del menor , se reavivó una vieja preocupación que hoy toma nuevos matices: el uso sistemático de menores por parte de bandas criminales y carteles para cometer delitos graves.

Lo que antes parecía marginal hoy es una estrategia extendida en toda la región, donde los niños, niñas y adolescentes son usados y desechados por estos actores criminales.

Panorama regional

Desafortunadamente, el reclutamiento de menores en pandillas, organizaciones criminales y grupos al margen de la ley, o en medio de conflictos armados, no es un hecho aislado. Este triste fenómeno se extiende por toda América Latina.

Según un informe de UNICEF , niños entre 9 y 11 años están siendo reclutados por estas organizaciones para desarrollar todo tipo de actividades delictivas. Desde llevar mensajes, vigilar e informar (funciones de inteligencia), hasta participar en secuestros, tráfico de armas, drogas e incluso torturas y asesinatos.

Las cifras son preocupantes: en México cerca de 30.000 niños y niñas han sido reclutados por los carteles del narcotráfico. En un estudio realizado por la organización sin ánimo de lucro Reinserta, que brinda acompañamiento y protección a menores en contacto con la violencia, se relata cómo estos secuestran a miembros del cartel contrario, sacan información, los descuartizan y, antes de partir, colocan mantas como amenazas dirigidas a otros grupos.

En Colombia, se estima que en 2022 y 2023 grupos armados no estatales como el Ejército de Liberación Nacional, las Disidencias de las FARC y las Autodefensas Gaitanistas habrían reclutado al menos a 919 menores de 18 años cada año.

En Haití, la situación es incluso más alarmante: según la ONU el reclutamiento aumentó un 70% para 2025, y se calcula que al menos la mitad de los miembros de los grupos armados son menores, con una edad de ingreso que empieza desde los 8 años.

Pero este fenómeno no se limita solo a América Latina. En Estados Unidos, el pasado mes de mayo detuvieron a cuatro menores migrantes , de entre 12 y 17 años, tras atacar a dos policías que intentaban atender una agresión en Times Square, en el centro de Nueva York. S egún autoridades , la pandilla juvenil Los Diablos 42 era una célula derivada de la megabanda venezolana El Tren de Aragua.

¿Por qué los menores? Las lógicas del reclutamiento

Las organizaciones criminales no reclutan menores por casualidad, lo hacen porque representan una herramienta útil, moldeable y, muchas veces, desechable.