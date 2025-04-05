A finales de marzo, cuando Israel lanzó una nueva ofensiva terrestre en Rafah, un equipo de socorristas se movilizó con urgencia hacia la línea de fuego para salvar vidas. Nueve trabajadores de la Cruz Roja Palestina (PRCS) y seis rescatistas de la Defensa Civil fueron desplegados, pero, antes de llegar a su destino, se perdió todo contacto con ellos.

Pese a los esfuerzos desesperados de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el acceso al lugar fue bloqueado durante cinco días.

Días después, se descubrió una fosa común cerca del sitio. En su interior, yacen los cuerpos de ocho miembros de la PRCS, seis de la Defensa Civil y un trabajador de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Un integrante de la PRCS sigue desaparecido.

Cuando finalmente los equipos de la ONU lograron acceder al lugar, se toparon con un escenario devastador. “Las ambulancias, el vehículo de la ONU y el camión de bomberos habían sido aplastados y parcialmente enterrados. Tras horas de excavación, recuperamos un cuerpo: un trabajador de la Defensa Civil bajo su camión de bomberos”, relató Jonathan Whittall, jefe de OCHA en el Territorio Palestino Ocupado.

“El primer día del Eid, regresamos y recuperamos los cuerpos enterrados de 8 de la PRCS, 6 de la Defensa Civil y 1 miembro del personal de la ONU. Fueron asesinados con sus uniformes puestos. Conducían vehículos claramente identificados. Llevaban guantes. Iban camino a salvar vidas. Esto nunca debió haber ocurrido”, añadió.

El incidente es una clara violación del derecho internacional humanitario, según Alper Kucuk, director general de Asuntos Internacionales y Migración de la Media Luna Roja Turca y presidente de Sphere Standards.

“La acción humanitaria y quienes la llevan a cabo están claramente protegidos por el derecho internacional humanitario. Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales amparan y exigen respeto por los trabajadores humanitarios y sus misiones”, explicó a TRT World.

Desde la Media Luna Roja Turca manifestaron su indignación. “Estamos consternados por el asesinato de nuestros colegas de la PRCS, así como de otros organismos humanitarios. Respondían a una emergencia, intentaban salvar vidas, cuando fueron atacados. Desaparecieron. Tras días de silencio, sus cuerpos fueron hallados en una fosa común, junto a trabajadores de la Defensa Civil y de la ONU. Este es el nivel de amenaza al que nos enfrentamos”.

Asesinato de personas protegidas

El personal humanitario está protegido por el derecho internacional humanitario, especialmente por los Convenios de Ginebra.



Los trabajadores humanitarios que operan con agencias de la ONU, ONG y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja están reconocidos como personas protegidas y no deben ser blanco de ninguna de las partes en un conflicto.

En 2003, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1.502, que refuerza las protecciones para el personal humanitario y clasifica los ataques contra ellos como crímenes de guerra.

Atacar a trabajadores humanitarios no solo representa una violación del derecho internacional, sino que también podría constituir un crimen de guerra, especialmente cuando forma parte de un patrón sistemático, como el que tristemente se ha hecho evidente en la reiterada agresión a personal humanitario por parte de las fuerzas israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, más de 50.500 personas han sido asesinadas en Gaza. Al menos 408 eran trabajadores humanitarios, muertos a manos de Israel. Solo en los primeros tres meses de 2025, el ejército israelí ha estado implicado en múltiples incidentes que evidencian el desprecio por las normas del derecho internacional.

En enero, el Programa Mundial de Alimentos (WFP) informó que las fuerzas israelíes dispararon al menos 16 veces contra uno de sus convoyes de ayuda.

El 19 de marzo, la ONU denunció que sus instalaciones en Deir al-Balah fueron atacadas por fuerzas israelíes, matando a un miembro búlgaro del personal y dejando a otros seis gravemente heridos, todos del Servicio de Acción contra Minas de la ONU. Tras el ataque, la ONU retiró al 30 % de su personal internacional de Gaza y exigió una investigación independiente. Israel negó su responsabilidad.