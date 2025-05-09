Un combate entre aviones paquistaníes de fabricación china y cazas indios Rafale, fabricados en Francia, ha captado la atención de los ejércitos de todo el mundo. Seguramente, será ampliamente analizado por expertos de diferentes países que buscan obtener información valiosa para ganar ventaja en futuros conflictos.

Todo comenzó cuando este miércoles un avión de combate paquistaní de origen chino derribó al menos dos aviones militares indios, según informaron funcionarios de Estados Unidos a la agencia de noticias Reuters. Esto podría ser un acontecimiento significativo para el avanzado avión de combate de China.

Pakistán, por su parte, precisó que había derribado al menos cinco aviones indios, incluyendo tres Rafales, en una batalla que involucró unos 30 aviones paquistaníes y 70 aviones indios. BBC Verify, un servicio especializado en comprobar información, ha verificado varios videos que parecen respaldar algunos de los detalles difundidos por Pakistán.

Este enfrentamiento aéreo ofrece una oportunidad única para que los militares de varios países estudien el desempeño de los pilotos, de los aviones de combate y los misiles aire-aire en combate real. ¿El objetivo? Utilizar ese conocimiento para preparar a sus propias fuerzas aéreas para la batalla. Expertos aseguran que este acontecimiento será analizado a nivel mundial, especialmente en China y Estados Unidos, que se están preparando para un posible conflicto relacionado con Taiwán o que involucre toda la región de Asia-Pacífico.

Un funcionario de Estados Unidos, que pidió no revelar su nombre, aseguró a Reuters que existe una alta certeza de que Pakistán utilizó aviones J-10, fabricados en China, para lanzar misiles aire-aire contra los aviones de combate indios.

En las redes sociales, los usuarios se han centrado en comparar el rendimiento del misil aire-aire PL-15 de China con el Meteor, un misil guiado por radar producido por una empresa europea llamada MBDA. Aunque no ha habido confirmación oficial, muchos se preguntan si estos misiles fueron realmente usados en el combate.

"Las comunidades militares de China, Estados Unidos y varios países europeos estarán muy interesadas en obtener toda la información posible sobre las tácticas, qué equipos se usaron y qué funcionó o no", comentó Douglas Barrie, experto en aeronáutica militar de la Fundación Internacional para Estudios Estratégicos.

"Si realmente se usó, algo que aún no sabemos, sería probablemente el enfrentamiento de la mejor arma de China contra la mejor de Occidente”, señaló Barrie. También destacó que los franceses y estadounidenses estarían esperando obtener información de inteligencia similar por parte de India.

"El PL-15 es una gran preocupación. Es algo a lo que el Ejército de Estados Unidos presta mucha atención", afirmó un ejecutivo de la industria de defensa.

Interés en el entrenamiento de pilotos

El fabricante del Rafale, Dassault Aviation, no quiso hacer comentarios, y la empresa MBDA no pudo ser contactada de inmediato.

Analistas y expertos en la industria de armamento de Occidente señalaron que aún faltan esclarecer varios detalles clave, como si el misil Meteor fue usado, y el tipo de entrenamiento que recibieron los pilotos.

Las empresas que fabrican armas también están muy interesadas en estudiar por separado el rendimiento técnico de los factores operativos, según los expertos.

"Habrá auditorías de lo que funciona y lo que no, pero creo que la otra capa es la proverbial niebla de la guerra", comentó Byron Callan, experto en defensa con sede en Washington y socio gerente de Capital Alpha Partners. Añadió que las empresas de armas estadounidenses están recibiendo retroalimentación constante sobre cómo funcionan sus productos en la guerra de Ucrania.