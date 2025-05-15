Si la diplomacia pudiera medirse en términos futbolísticos, Türkiye se habría anotado un triplete en menos de 48 horas. Además de abrir la posibilidad a la reunión entre Rusia y Ucrania en Estambul este jueves, que sería la primera en tres años de guerra, los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN mantuvieron en simultáneo un encuentro en la ciudad turca de Antalya. Para completar, Estados Unidos anunció este miércoles, tras una conversación con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el levantamiento de las sanciones a Siria , una nación a la que Ankara ha apoyado incondicionalmente.

Ante las imponentes aguas del Bósforo que atraviesan Estambul, Kiev y Moscú se pusieron cita para su primer encuentro desde marzo de 2022, cuando se rompió el diálogo directo. La expectativa ante las conversaciones no hizo sino aumentar en los días previos, luego de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, aceptara la propuesta de su homólogo de Rusia, Vladimir Putin , de retomar el diálogo en la ciudad turca.

“Estaré esperando a Putin en Türkiye el jueves. Personalmente. Espero que esta vez los rusos no busquen excusas”, escribió Zelenskyy el 11 de mayo en X. Sin embargo, la respuesta desde el Kremlin sobre un encuentro cara a cara entre los mandatarios se dilató con el pasar de los días. Finalmente, este miércoles, Rusia anunció que Putin no acudiría. En su lugar envió a una delegación encabezada por Vladimir Medinsky, asesor presidencial, en compañía de otros altos funcionarios.

Por su parte, Zelenskyy aterrizó en Ankara, la capital turca, al mediodía de este jueves para reunirse con Erdogan. Ante la noticia sobre la delegación de Putin, sostuvo que tomará una decisión sobre el diálogo a partir de sus conversaciones con Erdogan. Pese a la incertidumbre sobre el futuro de la reunión en Estambul, lo cierto es que Türkiye sigue consolidándose como un lugar de mediación con garantías.

“Un nuevo capítulo”

Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, había expresado su esperanza ante la posibilidad de que las conversaciones entre Rusia y Ucrania allanen el camino para un nuevo comienzo. Desde Antalya, donde es el anfitrión de la Reunión Informal de Ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN, el alto funcionario destacó: “Ahora, tras tres años de inmenso sufrimiento, por fin se abre una ventana de oportunidad. Esperemos que las conversaciones... puedan abrir un nuevo capítulo”.

Y luego recordó que Türkiye siempre “ha insistido en la necesidad de una vía diplomática para este fin”. En ese sentido, dijo que durante el encuentro con sus homólogos de la OTAN “llevar a la guerra en Ucrania a un final justo será una parte importante de nuestras conversaciones”. “Nuestra reunión de hoy será una ocasión importante para debatir cómo podemos apoyar este proceso, tanto individual como colectivamente”, añadió.

Aunque también anticipó la necesidad de dialogar sobre la alianza: “Reflexionaremos sobre qué podemos hacer como aliados para profundizar nuestras alianzas, desde Oriente Medio hasta África y Asia Pacífico, y así fortalecer la estabilidad”.





El reciente respaldo de Estados Unidos

El alcance y la relevancia del diálogo entre Ucrania y Rusia no se limitó a la región inmediata. Justamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de visitar Türkiye en medio de la gira que realiza por Oriente Medio, incluso pese a la confirmación de que Putin no acudirá personalmente a Estambul. En la mañana de este jueves, Trump indicó que podría visitar la ciudad al día siguiente si “es apropiado” y las negociaciones entre Ucrania y Rusia avanzan. "Tenemos gente negociando ahora mismo, y creo que solo espero que (las delegaciones) puedan hacer algo", sostuvo.

Y casi al mismo tiempo, desde otro punto de Türkiye, en Antalya, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, daba unas declaraciones tajantes: “El presidente Trump ha sido muy claro en su deseo de que termine la guerra” entre Rusia y Ucrania. En el marco de la Reunión Informal de Ministros de Exteriores de la OTAN, Rubio añadió que Washington espera avances en las negociaciones, pues “no hay una solución militar al conflicto (...) Esta guerra no terminará con una solución militar, sino diplomática”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, quien también viajó a Antalya, declaró este miércoles que se había reunido con Rubio para coordinar posturas durante esta semana crucial. “Discutimos en detalle la lógica de los próximos pasos (...) Estamos dispuestos a avanzar en nuestra cooperación de forma constructiva y mutuamente beneficiosa", declaró Sybiha en X. Horas antes, el ministro ucraniano se había reunido con su homólogo de Türkiye, Fidan.