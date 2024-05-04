La novela se ha convertido en el más reciente de los demonios tutelares de sus lectores en medio también de la polémica por la confesa “traición” de sus hijos, Rodrigo y Gonzálo García Barcha, que desobedecieron su deseo, en vida, de “destruirla”.

Ellos, en el corto pero sentido prólogo de la novela, revelaron la fuerte autocrítica de Gabo sobre el texto, del cual aseguró “no sirve. Hay que destruirlo”, y que ahora, tras más de dos décadas, ve la luz con el único fin de complacer a los lectores y esperar que con ello, el Nobel les perdone.

Tanto para la familia García Barcha, como para Cristóbal Pera, editor al que le fue encomendado terminar o, en sus palabras “restaurar” el libro, fue la enfermedad del olvido, el alzheimer - uno de los mayores temores de Gabo - lo que no le permitió conciliar las múltiples partes del rompecabezas de ‘En agosto nos vemos’.

El mismo padecimiento, según explicaron, le habría impedido ver lo bueno en el texto, luego de que, por su afán de buscar siempre ‘la palabra precisa’, García Márquez aplazara por años la finalización de sus revisiones.

Así lo señala también, en entrevista para TRT, el editor y productor de contenidos del Centro Gabo de la Fundación Gabo, Orlando Oliveros, quien como investigador del trabajo del Nobel, ha dado un parte de tranquilidad, revelando que si el deseo del escritor realmente hubiera sido destruir el libro, así hubiera sucedido.

"Usualmente cuando García Márquez no estaba contento, satisfecho, con un texto, lo que hacía era destruirlo inmediatamente. García Márquez destruye muchísimos textos a lo largo de su carrera como escritor”. - Orlando Oliveros

“Sin embargo, es cierto que García Márquez no quería publicarlo porque un escritor como él, acostumbrado a la palabra precisa, tan psicorígido con el lenguaje, probablemente no estaba satisfecho con las cinco versiones que tenía”, manifestó Oliveros.

En esa misma línea, Pilar Reyes, directora editorial de la división literaria de Penguin Random House, destacó la publicación de la obra póstuma y el esfuerzo de Gabo por resistir los embates de un padecimiento como el Alzheimer.

“Es un manuscrito que todavía estaba en proceso de trabajo, García Márquez era un maestro de la autoedición. Lo que podemos ver en el Random Center, de otros manuscritos cuyas pruebas están allí en el archivo, es que él corregía, y corregía y corregía, de una manera obsesiva hasta que no estaba el lenguaje del libro totalmente armado él no lo soltaba”.

“Lo que a mí me parece relevante es ver el combate contra su propia enfermedad. García Márquez estaba perdiendo la memoria y eso pasa también por el lenguaje”, refirió.

El acontecimiento de una obra final que no es primicia

Las primeras noticias de ‘En agosto nos vemos’ llegaron a oídos de los lectores a finales de los 90 cuando el escritor colombiano, primero en su círculo cercano y luego en declaración a medios, proyectaba en el texto una saga de tres o cuatro libros sobre los romances fugaces de Ana Magdalena Bach, protagonista de la novela corta.

En marzo de 1999, en un evento frente al escritor José Saramago, Gabo leyó el primer capítulo de su novela corta y, de ahí en adelante, tal y como lo hizo con otras novelas, empezó a publicar en varios medios algunos de los 6 capítulos de la obra. No obstante, ni así el texto alcanzó el nivel para una versión definitiva.

Tras su fallecimiento, el 17 de abril de 2014, las cinco versiones conocidas de ‘En agosto nos vemos’ y otros documentos del Nobel colombiano fueron donadas al Harry Ransom Center de la Universidad de Texas, en Austin, EE.UU., donde varios investigadores llegaron a conocer, de primera mano, una obra hasta ese momento de inédita lectura.

Lo significativo es, en todo caso, que ahora se “democratiza” dicho texto facilitando su acceso a nivel mundial y haciéndolo en español, inglés, árabe, chino y otras 30 lenguas alrededor del globo.