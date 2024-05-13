Las cartas están echadas para los tres candidatos que aspiran a gobernar la ciudad de 9,2 millones de habitantes, luego de que este domingo participaran en el tercer y último debate. Clara Brugada, la apuesta del partido en el gobierno, Morena; Santiago Taboada, el candidato de la alianza opositora que reúne al PAN, PRI, y PRD, y Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, utilizaron la plataforma para atraer a los indecisos, ahondar en sus planes de gobierno y resaltar cuestionamientos sobre sus contrincantes.
A la cabeza de las encuestas va Brugada, quien tiene el espaldarazo del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la candidata presidencial del partido gobernante, que también lidera en la intención de voto, Claudia Sheinbaum. De cerca, le sigue Taboada, quien se ha atrincherado en la marcada oposición con el gobierno federal para apuntar a su contrincante y cuestionar las gestiones de López Obrador.
Los dos protagonizaron fuertes intercambios y acusaciones mutuas sobre administraciones de sus respectivos partidos, lo que elevó la tensión en el debate. Principalmente se refirieron a temas de seguridad, justicia, corrupción y una investigación en curso. Por su parte, Chertorivski se distanció de las polémicas y, como en los debates anteriores, se dedicó a profundizar en su plan de Gobierno. El evento marca el principio del final, victorioso o no, de sus campañas.
Las claves del Gobierno de la Ciudad de México
La Ciudad de México concentra dos elementos fundamentales para las elecciones locales y generales: es el segundo padrón electoral más grande del país (con 7,9 millones de electores) y es el corazón donde se toman las decisiones clave. La influencia de lo que pasa en CDMX, y de quien la gestione, se extiende al resto del país.
Es más, la Ciudad de México se subdivide en 16 demarcaciones territoriales con gobiernos propios que se denominan alcaldías y las cuales consisten de un alcalde y un consejo. Dos de estas demarcaciones forman parte de los diez municipios más poblados del país: Iztapalaba (1,8 millones de habitantes) y Gustavo A. Madera (1,1 millones). Ningún candidato presidencial quiere arriesgarse a perder CDMX debido al peso que tiene a nivel federal.
A eso se suma que durante casi 30 años consecutivos ha sido una fortaleza para la izquierda, que ha gobernado la ciudad desde 1997. El candidato opositor Santiago Taboada ha destacado esa hegemonía para criticar las pasadas administraciones de la izquierda y plantear un proyecto de cambio en la ciudad. Y aunque la diferencia se acorta cada vez más, todavía no iguala en intención de voto a la aspirante Brugada, que de ganar recibiría la gestión de Sheinbaum, quien puede llegar a ser presidenta.
Sin embargo, la encuesta que realizó Massive Caller luego del último debate de los candidatos de la Ciudad de México, señaló que el 55,4% de los participantes dijo que Taboada fue el que presentó las mejores propuestas o fue el ganador del debate. Brugada quedó de segunda con el 38%.
López Obrador y Sheinbaum, jefes de la Ciudad de México
Gobernar la Ciudad de México también representa una plataforma política que, en el caso del presidente López Obrador, fue el comienzo para pavimentar su camino a la presidencia, la cual logró en su tercer intento. AMLO, como es conocido por sus iniciales, ocupó el cargo de jefe del Gobierno de México de diciembre de 2000 a julio de 2005, cuando renunció para lanzarse a su primera campaña presidencial en 2006. Como parte de su gestión, City Mayors llegó a calificarlo como el segundo mejor alcalde del mundo.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, la candidata por el partido de López Obrador, fue la primera mujer en llegar a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En las elecciones de 2018, donde se hizo con la victoria, obtuvo el 47% de los votos y le sacó 16 puntos a su contrincante más cercana. Estuvo en el cargo más de cuatro años, de 2018 a 2023, y como AMLO, su padrino político, lo dejó para lanzarse a la contienda presidencial. Su gestión en la capital del país es uno de los puntos principales que los votantes estarán evaluando. El 2 de junio, los mexicanos tendrán la última palabra.