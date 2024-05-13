Las cartas están echadas para los tres candidatos que aspiran a gobernar la ciudad de 9,2 millones de habitantes, luego de que este domingo participaran en el tercer y último debate. Clara Brugada, la apuesta del partido en el gobierno, Morena; Santiago Taboada, el candidato de la alianza opositora que reúne al PAN, PRI, y PRD, y Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, utilizaron la plataforma para atraer a los indecisos, ahondar en sus planes de gobierno y resaltar cuestionamientos sobre sus contrincantes.

A la cabeza de las encuestas va Brugada, quien tiene el espaldarazo del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la candidata presidencial del partido gobernante, que también lidera en la intención de voto, Claudia Sheinbaum. De cerca, le sigue Taboada, quien se ha atrincherado en la marcada oposición con el gobierno federal para apuntar a su contrincante y cuestionar las gestiones de López Obrador.

Los dos protagonizaron fuertes intercambios y acusaciones mutuas sobre administraciones de sus respectivos partidos, lo que elevó la tensión en el debate. Principalmente se refirieron a temas de seguridad, justicia, corrupción y una investigación en curso. Por su parte, Chertorivski se distanció de las polémicas y, como en los debates anteriores, se dedicó a profundizar en su plan de Gobierno. El evento marca el principio del final, victorioso o no, de sus campañas.

Las claves del Gobierno de la Ciudad de México

La Ciudad de México concentra dos elementos fundamentales para las elecciones locales y generales: es el segundo padrón electoral más grande del país (con 7,9 millones de electores) y es el corazón donde se toman las decisiones clave. La influencia de lo que pasa en CDMX, y de quien la gestione, se extiende al resto del país.

Es más, la Ciudad de México se subdivide en 16 demarcaciones territoriales con gobiernos propios que se denominan alcaldías y las cuales consisten de un alcalde y un consejo. Dos de estas demarcaciones forman parte de los diez municipios más poblados del país: Iztapalaba (1,8 millones de habitantes) y Gustavo A. Madera (1,1 millones). Ningún candidato presidencial quiere arriesgarse a perder CDMX debido al peso que tiene a nivel federal.