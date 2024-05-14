La liberación de ocho militares presuntamente implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que se acerca a los primeros 10 años, desató una fuerte protesta en Ciudad de México este lunes. Alumnos de esa institución lanzaron cohetes pirotécnicos en medio de la manifestación frente al palacio presidencial, lo que dejó al menos 26 policías heridos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de México informó en un comunicado que los policías resultaron heridos por esquirlas de los cohetes. "Paramédicos (...) atendieron a 26 uniformados que presentaban heridas en su mayoría en las piernas, los brazos y los glúteos. Todos fueron trasladados a distintos hospitales para que reciban la atención médica especializada que requieren", dijo.

Imágenes de medios locales captaron el momento en que los manifestantes lanzaron los cohetes pirotécnicos contra una de las puertas del palacio presidencial, mientras policías con equipo antimotines intentaban protegerse. La Secretaría de Seguridad Ciudadana añadió que las personas que protestaban se retiraron del lugar luego de la manifestación.

Militares acusados, en libertad

La movilización se convocó para rechazar el hecho de que ocho militares, a los que se acusa de desaparición forzada y delincuencia organizada por el caso de los 43 de Ayotzinapa, quedaran libres mientras enfrentan su proceso penal. El pasado 2 de mayo, un tribunal federal de México cambió la medida cautelar de prisión para los implicados y les permitió pagar una fianza.

Si bien es cierto que, a lo largo de los procesos penales pueden cambiar las medidas cautelares sobre los acusados, las decisiones en este caso con respecto a los militares han sido duramente cuestionadas por las víctimas por la manera en que se ha desarrollado la investigación.

Según el Centro Prodh, que representa a los padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, la reciente decisión de concederle la libertad a los militares deja en evidencia el criterio “parcial y sesgado” de un juzgado y cómo “el poder militar sin contrapesos” se interpone en el acceso a la justicia y el esclarecimiento del caso. Según argumentan, la Secretaría de la Defensa Nacional litiga a favor de los militares involucrados y se niega a entregar documentos que podrían ayudar a la investigación.