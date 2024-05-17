Fahrettin Altun, director de Comunicaciones de Türkiye, habló en una entrevisa con Al Jazeera sobre varios asuntos clave del país, incluida la postura de Ankara frente a la agresión de Israel en Palestina, los esfuerzos antiterroristas y las actividades diplomáticas recientes.

Altun reafirmó el apoyo inquebrantable de Türkiye a Palestina y destacó su continua defensa de los derechos de los palestinos en medio de desafíos cada vez mayores, incluidas los reciente ataques de Israel. También enfatizó en el papel de liderazgo de Türkiye a nivel mundial en la priorización de la cuestión palestina, especialmente desde el 7 de octubre, y su compromiso con la ayuda humanitaria.

"Türkiye hará todo lo necesario para detener de inmediato la masacre en Palestina y establecer un Estado palestino soberano e independiente con su capital en Jerusalén Este, basado en las fronteras de 1967 y con integridad territorial. No hay otro camino para que prevalezca la paz en la región", sostuvo.

Es más, el hecho de que Türkiye haya presentado una opinión legal ante la Corte Internacional de Justicia sobre la ofensiva de Israel en Palestina, que van en la misma línea de una decisión de la ONU, demuestra aún más su compromiso con la defensa del derecho internacional.

Altun subrayó el papel activo de Türkiye a la hora de proponer soluciones y fomentar la unidad entre las facciones palestinas. Reiteró la dedicación del presidente Recep Tayyip Erdogan a la acción integrada entre los líderes palestinos.

Sobre la cuestión de las restricciones comerciales con Israel, Altun aclaró la postura de Türkiye, al señalar que sus relaciones con Tel Aviv ya se habían deteriorado significativamente antes de los acontecimientos recientes. Destacó la decisión de Türkiye de detener los envíos militares a Israel y su apoyo a Palestina.