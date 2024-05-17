Nicolás Maduro y Javier Milei vuelven a protagonizar un cruce de palabras que tensiona aún más las relaciones entre sus dos países, Venezuela y Argentina, respectivamente. Esta vez, Maduro acusó a Milei de intentar convertir a Argentina en una “colonia estadounidense” y de hacer el “trabajo sucio” de Washington.

Javier Milei “está haciendo el trabajo sucio para convertir a Argentina en una colonia estadounidense. Argentina es un país fuerte para el continente y siempre lo ha sido”, sostuvo el mandatario venezolano en una conferencia de prensa semanal.

También añadió que con la victoria de Milei en las elecciones presidenciales de Argentina ganó “la extrema derecha”. “Siempre le digo al pueblo argentino: el pueblo de América confía en ustedes, los argentinos, y el pueblo de América espera mucho de ustedes...”, sostuvo Maduro.

Por su parte, Milei respondió en declaraciones hechas al canal hispano de televisión Univisión que no tenía ningún interés en dialogar con Maduro, a quien calificó nuevamente de “dictador”. "No tengo nada de qué hablar con Nicolás Maduro porque para mí es un dictador", sostuvo.

También se refirió a las elecciones presidenciales en Venezuela previstas para el próximo 28 de julio: "Me parece que controlarán los resultados electorales porque el régimen está realizando las elecciones para su propia existencia".