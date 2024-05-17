Nicolás Maduro y Javier Milei vuelven a protagonizar un cruce de palabras que tensiona aún más las relaciones entre sus dos países, Venezuela y Argentina, respectivamente. Esta vez, Maduro acusó a Milei de intentar convertir a Argentina en una “colonia estadounidense” y de hacer el “trabajo sucio” de Washington.
Javier Milei “está haciendo el trabajo sucio para convertir a Argentina en una colonia estadounidense. Argentina es un país fuerte para el continente y siempre lo ha sido”, sostuvo el mandatario venezolano en una conferencia de prensa semanal.
También añadió que con la victoria de Milei en las elecciones presidenciales de Argentina ganó “la extrema derecha”. “Siempre le digo al pueblo argentino: el pueblo de América confía en ustedes, los argentinos, y el pueblo de América espera mucho de ustedes...”, sostuvo Maduro.
Por su parte, Milei respondió en declaraciones hechas al canal hispano de televisión Univisión que no tenía ningún interés en dialogar con Maduro, a quien calificó nuevamente de “dictador”. "No tengo nada de qué hablar con Nicolás Maduro porque para mí es un dictador", sostuvo.
También se refirió a las elecciones presidenciales en Venezuela previstas para el próximo 28 de julio: "Me parece que controlarán los resultados electorales porque el régimen está realizando las elecciones para su propia existencia".
Esta no es la primera vez que Maduro y Milei protagonizan fuertes intercambios por sus diferencias de posturas frente a la política exterior.
La mira en las elecciones
Venezuela estará bajo la lupa el domingo 28 de julio cuando se realicen las elecciones presidenciales. Maduro compite como candidato por su partido, mientras que a la oposición no se le permitió inscribir a la favorita, María Corina Machado, líder de larga data y ganadora de las primarias. Tampoco fue posible que su designada, Corina Yoris, pudiera inscribirse.
Así las cosas, la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD) designó a Edmundo González Urrutia, diplomático de 74 años, como su único candidato a las presidenciales. “Nuestro compromiso es con la reconciliación de los venezolanos", dijo González en su primer acto de campaña esta semana. "Promoveremos el diálogo y la comprensión, y resolveremos las diferencias con respeto", añadió.
Si bien González lleva la batuta como candidato. Machado está ayudando fuertemente en su campaña. A veces incluso recorre el país por su cuenta con un cartel que lleva la fotografía de González para que la gente lo conozca.