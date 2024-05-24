La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU, ordenó a Israel que detenga inmediatamente sus operaciones militares en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.

Israel debe "detener de inmediato su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que imponga a los palestinos de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial", afirma el fallo de la corte.

El Tribunal también ordenó a ese país que abra el paso fronterizo de Rafah para que los cientos de miles de palestinos desplazados por los ataques puedan recibir asistencia humanitaria.

Asimismo, afirmó que la situación humanitaria en el sur de Gaza se ha "deteriorado aún más" desde la última orden judicial, calificando la situación de "desastrosa".