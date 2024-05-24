La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU, ordenó a Israel que detenga inmediatamente sus operaciones militares en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.
Israel debe "detener de inmediato su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que imponga a los palestinos de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial", afirma el fallo de la corte.
El Tribunal también ordenó a ese país que abra el paso fronterizo de Rafah para que los cientos de miles de palestinos desplazados por los ataques puedan recibir asistencia humanitaria.
Asimismo, afirmó que la situación humanitaria en el sur de Gaza se ha "deteriorado aún más" desde la última orden judicial, calificando la situación de "desastrosa".
La CIJ también aseguró que para preservar las pruebas, Israel debe tomar medidas para garantizar el acceso a Gaza para los investigadores.
Este fallo representa la tercera vez este año que el panel de 15 jueces emite órdenes preliminares contra los ataques israelíes en Gaza.
Si bien las órdenes son jurídicamente vinculantes, el tribunal no cuenta con policía para obligar que se cumplan.
La solicitud de alto el fuego forma parte de un caso presentado a finales del año pasado por Sudáfrica acusando a Israel de cometer genocidio durante su campaña en Gaza.