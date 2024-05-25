Siete meses después de que Israel lanzara su brutal agresión contra Gaza, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por haber cometido crímenes de guerra contra los palestinos.

Sin embargo, junto a estos dos halcones de la guerra israelí, el fiscal también acusó a tres líderes de Hamás: el jefe del grupo en Gaza, Yahya Sinwar; el comandante de su militar, las Brigadas Qassam, Mohammed Deif, y el jefe de su oficina política, Ismail Haniyeh.

El fiscal Khan señaló que había motivos razonables para creer que los cinco hombres "tienen responsabilidades penales" por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Israel y Gaza.

Si la sala de la CPI decide emitir la orden --que Khan describió en una entrevista como "fidelidad a la justicia"--, esta podría representar el principio del procesamiento de más personas involucradas en los atroces crímenes que se han presenciado en Gaza durante meses.

Sin embargo, también podría resultar insuficiente para restaurar la fe del público en el derecho internacional, “pues presenta un panorama mixto de política manipuladora entrelazada con la aplicación del derecho”, destaca Richard Falk, profesor emérito de Derecho y Práctica Internacional en la Universidad de Princeton.

Evaluación desequilibrada, falta de evidencia

Lo que se ha revelado públicamente hasta el momento no es el texto completo de la solicitud, sino una declaración de la oficina del fiscal Khan, que proporciona un resumen conciso sobre qué aspectos de la actual agresión de Israel contra Gaza se examinarán como crímenes contra la humanidad y qué aspectos simplemente se ignorarán.

El documento destaca los rehenes que tomó Hamás y los israelíes que murieron durante el ataque de del 7 de octubre, sin mencionar la pérdida de decenas de miles de vidas palestinas a manos de las fuerzas israelíes. Según las estimaciones más recientes, Israel ha matado al menos a 40.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños.

Para los observadores regionales, este planteamiento busca trazar un paralelo entre Hamás y el estado de Israel: un paralelo que es intrínsecamente inexacto y sesgado, pues a Israel se le considera una de las potencias militares más fuertes de Medio Oriente, mientras que Hamás sigue siendo un grupo de resistencia pobremente equipado que opera en Gaza, un lugar sometido durante décadas a uno de los peores bloqueos económicos de la historia moderna.

Este intento por crear una impresión de equivalencia entre las partes es lo que hace que la solicitud resulte “una evaluación desequilibrada de los delitos relevantes de los actores”, explica el profesor Falk a TRT World.

Al no proporcionar una visión adecuada de los crímenes cometidos por Israel antes del 7 de octubre, el fiscal cae en la trampa --intencional o no-- de lo que los medios de comunicación han intentado retratar: que el proceso histórico que condujo al reciente y sangriento conflicto es de alguna manera innecesario, o al menos irrelevante.

Excluye “el contexto de opresión” y el hecho de que Gaza ha estado sometida al castigo colectivo a través del estricto bloqueo durante 17 años, explica Falk.

El enfoque de la solicitud para las órdenes de arresto no sólo omite un contexto crucial sino que también plantea dudas sobre la exactitud de las afirmaciones acerca de lo que sucedió el 7 de octubre.

El hecho de que nunca se haya abierto una investigación oficial sobre los acontecimientos de ese día para determinar si las acusaciones criminales y las atrocidades fueron realmente perpetradas o si formaban parte de la propaganda estatal de Israel, conduce a deficiencias en la solicitud, añade el profesor emérito de Princeton.

“Faltan pruebas convincentes y los relatos periodísticos contribuyen a generar un escepticismo significativo respecto de la exactitud de la caracterización o descripción del 7 de octubre”, destaca.

Resulta especialmente preocupante que la oficina de Karim Khan decidiera incluir las acusaciones de violación de rehenes israelíes por parte de combatientes de Hamás, ya que estos señalamientos, reportados por los medios de comunicación israelíes, se han recibido con escepticismo mundial y se han refutado múltiples veces por relatos desde el terreno.

La declaración de la oficina del fiscal indica que “hay motivos razonables para creer que a los rehenes tomados de Israel los han mantenido en condiciones inhumanas, y que algunos han sido objeto de violencia sexual, incluida la violación, mientras estaban en cautiverio”.

El fiscal ahora reunirá un panel de expertos en derecho internacional para revisar las pruebas y el análisis legal relacionados con la solicitud.