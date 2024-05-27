Los devastadores bombardeos de Israel impactaron un campamento de personas desplazadas y varias casas en Rafah, en el sur de Gaza, este domingo y dejan al menos 40 muertos, según reportaron fuentes y funcionarios locales este lunes.

El ataque ocurrió cerca de la base logística de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Tal al-Sultan, dijo el domingo la Oficina de Medios de Gaza, que calificó los hechos de “masacre horrible”. En ese sentido detalló que aviones israelíes atacaron varias tiendas de campaña en la zona, utilizando misiles y bombas de casi 1.000 kg.

Las fuerzas de defensa civil en Gaza informaron que trasladaron a 50 personas, entre ellas muertos y heridos, después del bombardeo. La zona atacada alberga al menos a 100.000 personas desplazadas, afirmó.

En un breve comunicado, la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina dijo que sus equipos de ambulancia estaban trasladando a las víctimas a centros médicos cercanos.

El ataque provocó incendios que arrasaron la zona y que, según testigos, aún continúan.

"Recuperamos a un gran número de niños mártires del bombardeo israelí, incluido un niño sin cabeza y niños cuyos cuerpos se habían convertido en fragmentos", dijo un paramédico palestino a la agencia de noticias Anadolu.

Además, la Oficina de Medios destacó en su comunicado que “la masacre de Rafah es un mensaje claro de Israel a la Corte Internacional de Justicia y a la comunidad internacional de que van a continuar los ataques contra civiles en Gaza".

La entidad señaló además que al menos 190 palestinos habían resultado muertos y heridos en las últimas 24 horas debido a los ataques del ejército israelí contra más de 10 refugios para personas desplazadas en Gaza.

“Masacre atroz”

El Ejército de Israel admitió este domingo que hubo víctimas civiles en el ataque que lanzó contra Rafah. Afirmó en un comunicado que "recientemente, aviones atacaron un complejo de Hamás en Rafah".

"Como resultado del ataque y del inicio de un incendio en la zona, varias personas no involucradas resultaron heridas y el incidente está bajo revisión" continua el informe.

Tras la masacre, aviones de combate israelíes bombardearon dos casas en la ciudad, lo que dejó cinco muertos y múltiples heridos.

La resistencia palestina Hamás condenó el bombardeo. "La horrible masacre que acaba de cometer Israel en Rafah es un desafío flagrante, un desprecio total y un reto a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que le exigía detener su agresión a Rafah", dijo.