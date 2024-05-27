Los devastadores bombardeos de Israel impactaron un campamento de personas desplazadas y varias casas en Rafah, en el sur de Gaza, este domingo y dejan al menos 40 muertos, según reportaron fuentes y funcionarios locales este lunes.
El ataque ocurrió cerca de la base logística de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Tal al-Sultan, dijo el domingo la Oficina de Medios de Gaza, que calificó los hechos de “masacre horrible”. En ese sentido detalló que aviones israelíes atacaron varias tiendas de campaña en la zona, utilizando misiles y bombas de casi 1.000 kg.
Las fuerzas de defensa civil en Gaza informaron que trasladaron a 50 personas, entre ellas muertos y heridos, después del bombardeo. La zona atacada alberga al menos a 100.000 personas desplazadas, afirmó.
En un breve comunicado, la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina dijo que sus equipos de ambulancia estaban trasladando a las víctimas a centros médicos cercanos.
El ataque provocó incendios que arrasaron la zona y que, según testigos, aún continúan.
"Recuperamos a un gran número de niños mártires del bombardeo israelí, incluido un niño sin cabeza y niños cuyos cuerpos se habían convertido en fragmentos", dijo un paramédico palestino a la agencia de noticias Anadolu.
Además, la Oficina de Medios destacó en su comunicado que “la masacre de Rafah es un mensaje claro de Israel a la Corte Internacional de Justicia y a la comunidad internacional de que van a continuar los ataques contra civiles en Gaza".
La entidad señaló además que al menos 190 palestinos habían resultado muertos y heridos en las últimas 24 horas debido a los ataques del ejército israelí contra más de 10 refugios para personas desplazadas en Gaza.
“Masacre atroz”
El Ejército de Israel admitió este domingo que hubo víctimas civiles en el ataque que lanzó contra Rafah. Afirmó en un comunicado que "recientemente, aviones atacaron un complejo de Hamás en Rafah".
"Como resultado del ataque y del inicio de un incendio en la zona, varias personas no involucradas resultaron heridas y el incidente está bajo revisión" continua el informe.
Tras la masacre, aviones de combate israelíes bombardearon dos casas en la ciudad, lo que dejó cinco muertos y múltiples heridos.
La resistencia palestina Hamás condenó el bombardeo. "La horrible masacre que acaba de cometer Israel en Rafah es un desafío flagrante, un desprecio total y un reto a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que le exigía detener su agresión a Rafah", dijo.
"En un horrendo crimen de guerra, el criminal ejército de ocupación sionista cometió esta tarde una masacre atroz contra ciudadanos desplazados en tiendas de campaña en una zona atestada de cientos de miles de personas desplazadas que fue declarada segura".
Israel impone "un castigo colectivo" en Gaza
Por su parte, el fiscal General de la CPI, Karim Khan, sostuvo que Israel está imponiendo un castigo colectivo en Gaza, y subrayó que nadie tiene inmunidad para cometer crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.
“No estoy diciendo que Israel, con su democracia y su tribunal supremo, sea similar a Hamás. Por supuesto que no. No podría ser más claro. Israel tiene todo el derecho a proteger a su población y recuperar a los rehenes. Pero nadie tiene licencia para cometer crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Los medios nos definen”, afirmó Khan durante una entrevista.
También destacó los reportes de las principales organizaciones de ayuda humanitaria acerca de niños demacrados por la hambruna y las terribles condiciones médicas en Gaza.
En esa línea sostuvo que tanto médicos estadounidenses como británicos informaron haber realizado amputaciones sin anestesia y observaron casos de bebés que mueren en incubadoras debido a cortes de energía y de personas que mueren por falta de insulina.
De ahí que criticara el manejo que se le está dando a la guerra y cuestionario la relevancia de los Convenios de Ginebra si estas acciones se consideran conformes al derecho internacional humanitario.
Amnistía Internacional insiste sobre crímenes de guerra de Israel
La organización Amnistía Internacional le insistió a la CPI que investigue como crímenes de guerra tres recientes ataques israelíes que mataron a 44 civiles palestinos, entre ellos 32 niños.
Dijo que estos bombardeos israelíes (uno contra el campo de refugiados de Al Maghazi, en el centro de Gaza, el 16 de abril, y dos contra Rafah, en el sur de Gaza, los días 19 y 20 de abril) son "una prueba más de un patrón más amplio de crímenes de guerra" cometidos por los militares de Israel en Gaza.
"Los casos documentados aquí ilustran un patrón claro de ataques durante los últimos siete meses en los que el ejército israelí ha violado el derecho internacional, matando a civiles palestinos con total impunidad y mostrando un cruel desprecio por las vidas humanas", dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional.
El Ministerio de Salud del territorio dijo en un comunicado que los ataques "se cobraron la vida de 35 mártires y dejaron decenas de heridos, la mayoría de ellos niños y mujeres".
