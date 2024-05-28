TÜRKİYE
El comercio electrónico de Türkiye aumentó más del doble en 2023
Se espera que las ganancias en el comercio electrónico de Türkiye alcancen los 109.400 millones de dólares este año, frente a los 79.400 millones de 2023, según un informe del Ministerio de Comercio.
La relación entre el volumen del comercio electrónico y el volumen del comercio general registró un aumento significativo en los últimos años, al pasar del 10,1% en 2019 al 20,3% en 2023. / Foto: Archivo AA
28 de mayo de 2024

El volumen del comercio electrónico en Türkiye aumentó un 115,5% en 2023 respecto al año anterior y alcanzó 1,85 billones de liras turcas (que equivalen a unos 79.400 millones de dólares), señaló un informe del Ministerio de Comercio.

El número de transacciones aumentó un 22,3% a un ritmo anualizado hasta 5.870 millones de unidades el año pasado, según el reporte titulado “Perspectivas del Comercio Electrónico en Türkiye”.

Se espera que las ganancias en el mercado de comercio electrónico de Türkiye alcancen los 109.400 millones de dólares este año y se prevé que el número de transacciones llegue a los 6.670 millones de unidades.

La relación entre el volumen del comercio electrónico y el volumen del comercio general registró un aumento significativo en los últimos años, al pasar del 10,1% en 2019 al 20,3% en 2023.

Más de la mitad del volumen del comercio electrónico del año pasado, específicamente el 51%, consistió en bienes y el 49% en servicios, según el informe.

Los electrodomésticos y pequeños aparatos para el hogar se llevaron la mayor parte del volumen del comercio electrónico con 10.000 millones de dólares, el sector de la electrónica con 5.800 millones de dólares y el sector de ropa, calzado y accesorios con 5.410 millones de dólares.

FUENTE:TRTWorld and agencies
