El volumen del comercio electrónico en Türkiye aumentó un 115,5% en 2023 respecto al año anterior y alcanzó 1,85 billones de liras turcas (que equivalen a unos 79.400 millones de dólares), señaló un informe del Ministerio de Comercio.

El número de transacciones aumentó un 22,3% a un ritmo anualizado hasta 5.870 millones de unidades el año pasado, según el reporte titulado “Perspectivas del Comercio Electrónico en Türkiye”.

Se espera que las ganancias en el mercado de comercio electrónico de Türkiye alcancen los 109.400 millones de dólares este año y se prevé que el número de transacciones llegue a los 6.670 millones de unidades.