México solicitó formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) intervenir en el caso presentado por Sudáfrica que acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.
En su solicitud, el Gobierno mexicano argumenta que la "intención genocida" abarca las matanzas masivas y la destrucción generalizada de la cultura, lo que podría entenderse como "limpieza cultural" y "guerra cultural", y una "conducta clara destinada a dañar gravemente al grupo objetivo como parte de una política destinada a erradicar dicha cultura".
En este sentido, precisó que "busca intervenir, con el fin de proporcionar su opinión sobre la posible interpretación del contenido de las disposiciones de la Convención relevantes para este caso”, iniciado el pasado 29 de diciembre en un intento de evitar un genocidio en Gaza.
Obstrucción de ayuda humanitaria y destrucción de patrimonio cultural
Asimismo, el documento presentado por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador señala que la "obstrucción deliberada del acceso a la ayuda humanitaria" y la "destrucción del patrimonio cultural" también deben ser consideradas en el caso presentado contra Israel.
"México sostiene la posición de que la negación del acceso a la ayuda humanitaria, en la medida en que crea condiciones de vida calculadas para causar daño corporal y mental grave a los miembros de un grupo, así como para provocar su destrucción física parcial o total, debe examinarse a la luz del Artículo II de la Convención contra el Genocidio", indica.
Luego, detalla que "es posición de México que la destrucción masiva de bienes culturales y la erradicación de cualquier símbolo cultural relacionado con un grupo puede interpretarse como actos destinados a lograr el grave daño de un grupo, disminuyendo o incluso destruyendo la conexión entre la cultura y la autodeterminación e identidad de una población".
Según la información brindada por la CIJ, el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México extendió su solicitud el 24 de mayo después de que la corte ordenara a Israel detener sus ataques en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, debido al peligro inminente de cometer genocidio.
Apoyo al caso presentado por Sudáfrica
En los últimos meses, el caso de genocidio contra Israel presentado ante este tribunal por Sudáfrica ha sumado el apoyo de varios países, que han intervenido en el caso utilizando una disposición del Estatuto de la CIJ que permite a terceros unirse al procedimiento si consideran que tienen “un interés de naturaleza jurídica que puede verse afectado por la decisión en el caso”.
Entre los países que se presentaron como solicitantes formales o que han declarado su intención de intervenir figuran Türkiye, Egipto, Nicaragua, Colombia, Libia, Bélgica, Irlanda y Malvinas. Finalmente, esta semana México sumó su solicitud.
Israel desobedece las órdenes de la Corte Internacional de Justicia
El pasado viernes, la corte ordenó a Israel detener inmediatamente su ofensiva militar contra Rafah o cualquier otra acción que pudiera causar la "destrucción física total o parcial" del pueblo palestino.
El fallo del tribunal afirmó que Israel debe "detener de inmediato su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que imponga a los palestinos de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial".
Asimismo, ordenó a ese país que abra el paso fronterizo de Rafah para que los cientos de miles de palestinos desplazados por los ataques puedan recibir asistencia humanitaria.
Si bien las órdenes son jurídicamente vinculantes, el tribunal no cuenta con fuerzas propias para obligar que se cumplan.
A pesar del fallo de la CIJ, el gobierno de Benjamín Netanyahu continuó con sus ataques en el sur de Gaza. Entre el domingo y el martes, causó al menos 66 muertos y centenares de heridos al bombardear zonas donde se refugiaban palestinos desplazados, lo que eleva el número total de víctimas a 36.100 muertos y 81.000 heridos desde que comenzó la ofensiva israelí el 7 de octubre.