México solicitó formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) intervenir en el caso presentado por Sudáfrica que acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

En su solicitud, el Gobierno mexicano argumenta que la "intención genocida" abarca las matanzas masivas y la destrucción generalizada de la cultura, lo que podría entenderse como "limpieza cultural" y "guerra cultural", y una "conducta clara destinada a dañar gravemente al grupo objetivo como parte de una política destinada a erradicar dicha cultura".

En este sentido, precisó que "busca intervenir, con el fin de proporcionar su opinión sobre la posible interpretación del contenido de las disposiciones de la Convención relevantes para este caso”, iniciado el pasado 29 de diciembre en un intento de evitar un genocidio en Gaza.

Obstrucción de ayuda humanitaria y destrucción de patrimonio cultural

Asimismo, el documento presentado por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador señala que la "obstrucción deliberada del acceso a la ayuda humanitaria" y la "destrucción del patrimonio cultural" también deben ser consideradas en el caso presentado contra Israel.

"México sostiene la posición de que la negación del acceso a la ayuda humanitaria, en la medida en que crea condiciones de vida calculadas para causar daño corporal y mental grave a los miembros de un grupo, así como para provocar su destrucción física parcial o total, debe examinarse a la luz del Artículo II de la Convención contra el Genocidio", indica.

Luego, detalla que "es posición de México que la destrucción masiva de bienes culturales y la erradicación de cualquier símbolo cultural relacionado con un grupo puede interpretarse como actos destinados a lograr el grave daño de un grupo, disminuyendo o incluso destruyendo la conexión entre la cultura y la autodeterminación e identidad de una población".

Según la información brindada por la CIJ, el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México extendió su solicitud el 24 de mayo después de que la corte ordenara a Israel detener sus ataques en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, debido al peligro inminente de cometer genocidio.