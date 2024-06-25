Una mujer de Texas enfrenta cargos de intento de asesinato después de que supuestamente intentara ahogar a una niña musulmana palestina de 3 años en la piscina de un complejo de apartamentos, según reportaron medios de comunicación.
Los informes publicados el domingo indican que Elizabeth Wolf, de 42 años, fue arrestada el 19 de mayo en el suburbio de Euless en Dallas, un día después de que ocurriera el incidente.
Los investigadores señalan que se reportó un enfrentamiento entre dos mujeres en la piscina residencial donde Wolf interrogó a la madre de 32 años sobre su país de origen, pues llevaba un hiyab (velo islámico).
La Policía dijo que Wolf intentó agarrar al hijo de 6 años de la mujer, quien pudo escapar, y luego intentó ahogar a su hija de 3 años en la piscina.
"La madre comenzó a ayudar a su hijo cuando Wolf agarró a su hija de 3 años y la sumergió forzosamente", relató la policía a periodistas.
"La madre pudo sacar a su hija del agua. Su hija había estado gritando pidiendo ayuda y estaba tosiendo agua", añadieron las autoridades.
“Nos enfrentamos a este odio aquí”
La Policía también mencionó que los testigos dijeron que Wolf estaba ebria y que lanzó comentarios racistas a la madre y a sus hijos sobre su nacionalidad.
"Somos ciudadanos estadounidenses originarios de Palestina y no sé adónde ir para sentirme segura con mis hijos", dijo la madre, identificada sólo como la señora H, a los medios de comunicación después del incidente.
"Mi país enfrenta una guerra y nosotros nos enfrentamos a ese odio aquí", continuó. "Mi hija está traumatizada. Cada vez que abro la puerta del apartamento, ella sale corriendo y se esconde, diciéndome que tiene miedo de que la señora venga y vuelva a sumergir su cabeza en el agua", comentó.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que estaba "absolutamente perturbado" por los reportes del incidente y expresó su preocupación.
"Estoy profundamente perturbado por los informes de un intento de ahogamiento de una niña palestino-estadounidense de 3 años en una piscina residencial", publicó Biden en X. "Ningún niño debería ser sometido a un ataque violento, y mi corazón está con la familia", agregó.
Crimen de odio
El Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses (CAIR) sostuvo que Wolf también le arrebató el pañuelo a la madre mientras intentaba salvar a su hija y la golpeó con él.
La división de CAIR en Austin, Texas, ha pedido a las autoridades estatales y federales que investiguen el incidente como un crimen de odio.
"Estamos viendo un nuevo nivel de intolerancia aquí, donde una persona cree profundamente que puede decidir, basándose en la religión, el idioma hablado y el país de origen, qué hijos merecen seguir con vida y quiénes no", dijo Shaimaa Zayan, gerente de operaciones de CAIR en Austin.
La capitana de la Policía de Euless, Brenda Alvarado, dijo a The Associated Press que el departamento ha solicitado que los fiscales del condado de Tarrant traten el caso como un crimen de odio.
A Wolf la acusaron de varios cargos, incluido el de intento de asesinato capital, lesiones a un niño e intoxicación pública.
Aumento de la islamofobia
Se ha registrado un aumento de los incidentes islamófobos en Occidente y Estados Unidos desde que Israel lanzó su brutal ofensiva en Gaza el 7 de octubre de 2023.
Los funcionarios se apresuraron a hacer frente a los supuestos incidentes antisemitas, especialmente cuando las protestas pro-palestinas comenzaron a sacudir a Estados Unidos en las calles, los campus universitarios y los fabricantes de armas.
Sin embargo, los incidentes islamófobos no se tomaron tan en serio.
Otros ataques islamófobos incluyen el apuñalamiento mortal de un niño de 6 años en Illinois en octubre, quien fue atacado porque era palestino-estadounidense.
En noviembre, tres estudiantes de ascendencia palestina recibieron disparos en Vermont en otro crimen motivado por el odio.
En febrero, un palestino-estadounidense fue apuñalado en Texas en lo que, según la policía, cumplía con la definición de delito de odio.