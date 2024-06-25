Una mujer de Texas enfrenta cargos de intento de asesinato después de que supuestamente intentara ahogar a una niña musulmana palestina de 3 años en la piscina de un complejo de apartamentos, según reportaron medios de comunicación.

Los informes publicados el domingo indican que Elizabeth Wolf, de 42 años, fue arrestada el 19 de mayo en el suburbio de Euless en Dallas, un día después de que ocurriera el incidente.

Los investigadores señalan que se reportó un enfrentamiento entre dos mujeres en la piscina residencial donde Wolf interrogó a la madre de 32 años sobre su país de origen, pues llevaba un hiyab (velo islámico).

La Policía dijo que Wolf intentó agarrar al hijo de 6 años de la mujer, quien pudo escapar, y luego intentó ahogar a su hija de 3 años en la piscina.

"La madre comenzó a ayudar a su hijo cuando Wolf agarró a su hija de 3 años y la sumergió forzosamente", relató la policía a periodistas.

"La madre pudo sacar a su hija del agua. Su hija había estado gritando pidiendo ayuda y estaba tosiendo agua", añadieron las autoridades.

“Nos enfrentamos a este odio aquí”

La Policía también mencionó que los testigos dijeron que Wolf estaba ebria y que lanzó comentarios racistas a la madre y a sus hijos sobre su nacionalidad.

"Somos ciudadanos estadounidenses originarios de Palestina y no sé adónde ir para sentirme segura con mis hijos", dijo la madre, identificada sólo como la señora H, a los medios de comunicación después del incidente.

"Mi país enfrenta una guerra y nosotros nos enfrentamos a ese odio aquí", continuó. "Mi hija está traumatizada. Cada vez que abro la puerta del apartamento, ella sale corriendo y se esconde, diciéndome que tiene miedo de que la señora venga y vuelva a sumergir su cabeza en el agua", comentó.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que estaba "absolutamente perturbado" por los reportes del incidente y expresó su preocupación.

"Estoy profundamente perturbado por los informes de un intento de ahogamiento de una niña palestino-estadounidense de 3 años en una piscina residencial", publicó Biden en X. "Ningún niño debería ser sometido a un ataque violento, y mi corazón está con la familia", agregó.