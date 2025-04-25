Durante décadas, el velo musulmán estuvo en el centro de los debates más divisivos de Türkiye, tanto políticos como sociales. Para algunos, representaba una amenaza simbólica. Para otros, era simplemente una expresión de fe e identidad.

En la práctica, sin embargo, llegó a ser un motivo de profunda exclusión: las mujeres musulmanas que usaban velo eran sistemáticamente marginadas de universidades, empleos en el sector público y diversas profesiones.

Durante los últimos veinte años, Türkiye ha atravesado una transformación histórica.

Lo que antes era un símbolo de conflicto hoy representa inclusión, debido a que se eliminaron las restricciones que durante décadas excluyeron a millones. Actualmente, las mujeres que usan velo en Türkiye pueden trabajar con libertad en el Parlamento, liderar agencias gubernamentales y estudiar cualquier carrera sin temor a sufrir discriminación o exclusión formal.

En una nación que hoy busca equilibrar la libertad religiosa y el bienestar colectivo, esto marca un cambio trascendental.

Este giro es fruto de una serie de reformas legales y políticas , entre ellas el “Paquete de Democratización” de 2013, impulsado por el entonces primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Allí se incluía la enmienda al Artículo 5 del reglamento de vestimenta, lo que levantó la prohibición del uso del velo en instituciones públicas.

Este tema fue eje de debate en un panel de alto nivel celebrado el 16 de abril en la Universidad Ibn Haldun de Estambul. Sumeyye Erdogan Bayraktar, presidenta del Consejo de Administración de la Fundación Mujeres y Democracia (KADEM), intervino en el evento titulado “El derecho a creer, el derecho a trabajar: libertad religiosa de las mujeres en el ámbito laboral”.

“Así como la fe es parte fundamental de nuestra identidad, también lo es nuestro derecho a expresarla”, afirmó Erdogan Bayraktar. “Sin embargo, aún vemos cómo mujeres capacitadas son excluidas de oportunidades laborales únicamente por usar velo”.

También hizo referencia a preocupaciones internacionales más allá de Türkiye, como la controvertida prohibición del velo en el deporte en Francia, calificándola de “violación flagrante de los derechos humanos universales”.

En Europa, el velo aún es un elemento de exclusión profesional

Los datos en Europa son reveladores: las mujeres musulmanas que usan velo tienen hasta un 40% más de probabilidades de sufrir discriminación laboral. Currículums con fotos de mujeres con velo tienen un 65% menos de probabilidades de recibir respuesta.

Estas estadísticas son una realidad personal para muchas jóvenes musulmanas en Occidente. Dos de ellas hablaron con TRT World: “No ha sido fácil encontrar trabajo después de graduarme, especialmente porque llevo el velo”, explicó Noreen A., estudiante universitaria de 21 años en el Reino Unido.

En Alemania, Aysha Y., de 20 años, expresó una inquietud similar: “Siento que tengo muchas menos posibilidades de conseguir un buen empleo en comparación con mis amigas que no tienen nombres musulmanes ni usan hiyab”.