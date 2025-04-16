Investigada como un crimen de odio, la profanación de al menos 85 tumbas musulmanas, muchas de bebés y niños pequeños, en un cementerio de Reino Unido, volvió a llevar a los titulares el creciente clima de islamofobia que atraviesa el país.

Los daños, en el sector musulmán del cementerio Carpenders Park Lawn, en Watford, fueron descubiertos por una familia durante una visita al lugar, según confirmó este martes la Policía de Hertfordshire. Las autoridades señalaron que los hechos han conmocionado a la comunidad musulmana local.

El líder islámico de la comunidad, Muhammed Butt, condenó el ataque como un posible crimen de odio islamófobo. "Nuestras súplicas están con las familias afectadas”, declaró. “Restauraremos las placas dañadas y devolveremos al cementerio su carácter de lugar de paz y recuerdo tan pronto como finalice la investigación policial".

Abbas Merali, concejal conservador del distrito de Three Rivers, calificó la profanación como "un acto de barbarie" y destacó que ha causado "una inmensa angustia a las familias en duelo y un profundo daño a toda nuestra comunidad".

Wadi Funeralcare, que atiende a numerosas familias musulmanas de la región, describió la profanación como “desgarradora” y afirmó que algunas tumbas fueron objeto de “actos de irrespeto atroces”.

En los últimos meses, la comunidad musulmana ha sido azotada por una ola de abusos y crímenes que, por temor y desconfianza, muchas víctimas han dejado de denunciar.

Por su parte, el inspector Will Rogers-Overy confirmó que funcionarios de alto rango están trabajando con los líderes comunitarios para apoyar a las familias afectadas. “En los próximos días, profundizaremos en la colaboración con la comunidad musulmana, que se ha visto especialmente afectada por este horrendo crimen”, declaró.

