Denuncias de violaciones de derechos humanos. Campañas callejeras señalando daños ambientales y trabajo esclavo. Escraches a marcas internacionales en las redes. Venetia La Manna —activista británica radicada en Londres— ha convertido su vida en una lucha quijotesca contra los gigantes de la moda.

Esta exproductora de televisión con 330.000 seguidores en redes, y videos virales a cada momento, es una portavoz aguerrida de la moda ética.

“Mi serie ‘ Receta para el Desastre ’ nació como una forma de ‘cocinar’ a las grandes corporaciones de moda, exigiéndoles responsabilidades por su impacto en las personas y en el planeta”, explicó Venetia a TRT Español.

En sus videos, La Manna prepara recetas caseras mientras revela hechos ocultos sobre las prácticas carentes de ética de grandes empresas: violaciones de derechos laboral, daños ambientales y vínculos de estas empresas con la ocupación israelí.

“Empecé mi carrera en televisión. En 2016 comencé a interesarme más por la sostenibilidad, pero los ejecutivos me dijeron que ese tema no tenía cabida en la tele, así que decidí centrarme en las plataformas digitales, donde encontré una audiencia global con la que comparto esta pasión”, añadió.

En 2020, cofundó “Remember Who Made Them” (que traduce “Recuerda quién los hizo”), una campaña de solidaridad con las trabajadoras del sector textil y un podcast que recoge conversaciones con trabajadoras y sindicatos de todo el mundo.

Estas charlas, explica ella, pusieron de manifiesto cómo “la moda está intrínsecamente ligada al racismo, el colonialismo y la lucha de clases”, y sentaron las bases para que Venetia ampliara su activismo hacia la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino.

De la moda a Palestina

En la primavera de 2023, mientras investigaba para un video sobre la multinacional alemana Puma, Venetia encontró información que marcaría el inicio de su activismo por Palestina. “Me topé con un artículo de (la organización) Human Rights Watch que pedía a la FIFA tomar una postura firme contra l os clubes de fútbol en asentamientos israelíes ", explica.

Este descubrimiento la llevó también a conocer el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) que por entonces llamaba al boicot contra Puma . “Hasta ese momento, había conocido a muchos israelíes y sionistas”, recuerda, “pero a muy pocos palestinos”.

Ese primer hilo —el patrocinio de Puma a la Asociación de Fútbol de Israel (IFA)— fue el punto de partida para terminar involucrándose en una serie de luchas interconectadas.

“Cada vez más personas, yo incluida, estamos despertando a cómo la justicia climática y la explotación corporativa están profundamente ligadas a las luchas por una Palestina libre, un Congo libre y un Sudán libre”, añade.

A partir de ahí, Venetia participó en una manifestación organizada por Friends Of Al Aqsa y se convirtió en firmante de la campaña Anti Sweatshop Activists Against Apartheid . También se unió a protestas por Palestina en Londres, así como a acciones, manifestaciones y vigilias en su comunidad.

Cuando Erréas y Puma terminaron sus patrocinios a la IFA, Reebok intervino con un nuevo acuerdo de dos años. La Manna reaccionó de inmediato con un video en el que llamaba a “centrarse en las campañas del movimiento BDS, intensificar las protestas y presionar al gobierno para que ponga fin a su complicidad, mientras Israel intensifica su genocidio contra el pueblo palestino en Gaza”.

Su campaña subrayaba la brutal realidad que hay detrás del acuerdo de patrocinio: el genocidio en Gaza por parte de Israel, que ha provocado la muerte de más de 61.000 palestinos , incluidos al menos 715 atletas , y ha destruido o dañado todas las instalaciones deportivas palestinas en Gaza.

“He aprendido que, ante cualquier crisis, lo primero es acudir a las comunidades que están en primera línea y preguntar: ¿cómo puedo solidarizarme con ustedes?”, afirma Venetia.

“Empecé a ver testimonios en primera persona sobre el genocidio del pueblo palestino, que retransmitían en directo la realidad diaria de una ocupación y un régimen de apartheid”, comparte.

“No podía creer lo que estaba viendo. El mensaje de los palestinos era siempre el mismo: ‘Comparte nuestra historia’ y ‘amplifica nuestro mensaje’”.

Exponiendo la hipocresía de los gigantes del “greenwashing”

Ante la devastación continua en Gaza, Venetia denunció públicamente a la marca española Zara, señalando sus vínculos con la deforestación en la región del Cerrado de Brasil, así como su campaña publicitaria de 2023 que guardaba un parecido sorprendente con la destrucción en Gaza.