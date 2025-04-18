El senador estadounidense Chris Van Hollen confirmó que logró reunirse este jueves con el salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado erróneamente a su país por el Gobierno de Donald Trump, y cuyo caso ha generado controversia. “Dije que el objetivo principal de este viaje era reunirme con Kilmar. Esta noche tuve esa oportunidad”, escribió Van Hollen en la red social X.

Luego añadió que había llamado a la esposa de Ábrego, Jennifer Vásquez, “para transmitirle su mensaje de amor. Espero poder ofrecer una actualización completa a mi regreso”. En las fotos que compartió Van Hollen se ve al salvadoreño vestido con camisa a cuadros y gorra.

A pesar de contar con una protección legal que impedía su deportación a El Salvador, Ábrego fue expulsado de Estados Unidos y recluido en la megacárcel de seguridad que el presidente Nayib Bukele construyó en su lucha contra las pandillas.

Van Hollen, quien llegó el miércoles a El Salvador, dijo que enfrentó varios obstáculos para poder reunirse con Ábrego. En una conferencia de prensa, el senador demócrata señaló que militares salvadoreños le impidieron visitar al salvadoreño en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), a 75 km de San Salvador, donde se encuentra recluido. "Los soldados nos dijeron que tenían órdenes de no dejarnos avanzar más", señaló.

También calificó la detención de Ábrego como un secuestro ilegal y una violación del debido proceso. En ese sentido, insistió en que continuará luchando por su regreso seguro a EE.UU. y por el respeto a sus derechos. Justamente señaló que se debe garantizar que el salvadoreño "tenga derecho al debido proceso, tal como han exigido los tribunales de Estados Unidos".

Bukele ironiza sobre reunión de senador y Ábrego García

Por su parte, Bukele publicó tres fotos de la reunión de Van Hollen y Ábrego, acompañadas de un mensaje cargado de ironía: "Kilmar Ábrego García, milagrosamente resucitado de los 'campos de exterminio' y la 'tortura', ¡ahora tomando margaritas con el senador Van Hollen en el paraíso tropical de El Salvador!".

En un segundo mensaje, el presidente aseguró que el salvadoreño permanecerá detenido en su país: "Ahora que se ha confirmado su salud, le corresponde el honor de permanecer bajo custodia de El Salvador".

No es la primera vez que Bukele niega la posibilidad de liberar a Ábrego . Durante su visita a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump, afirmó que, aunque podría ordenar su excarcelación, no lo hará. "No nos gusta mucho liberar terroristas en nuestro país", expresó, añadiendo: "Por supuesto que no voy a hacerlo. ¿Cómo voy a enviar de contrabando a un terrorista a Estados Unidos?".

Y las reacciones desde la Casa Blanca no se hicieron esperar. La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, criticó la visita Van Hollen e insistió en acusar a Ábrego García de ser de la "MS-13 terrorista extranjera". También advirtió que si vuelve a Estados Unidos "sería deportado nuevamente de inmediato".