Desde que Israel lanzó su brutal agresión contra Gaza el 7 de octubre de 2023, personas de todo el mundo comenzaron a boicotear los productos fabricados por empresas multinacionales, que se considera apoyan a Tel Aviv.

Restaurantes y cafeterías han retirado la Coca-Cola de los refrigeradores, mientras las ventas de Starbucks se desploman y McDonald's se ha visto forzado a cerrar sus establecimientos, a medida que los clientes se suman al boicot global.

Sin embargo, un chef ha llevado esta lucha contra las marcas un paso más allá. En videos de apenas un minuto, Fadi Salam muestra cómo preparar en casa varias recetas, desde Doritos hasta Nutella y los filetes de pollo de KFC.

"¿Estás boicoteando las bebidas que apoyan el genocidio? Entonces hagamos Sprite en casa", dice Salam en uno de sus videos recientes en Instagram.

El chef libanés, de 24 años, nació y creció en Dubai. Ha conseguido decenas de miles de seguidores en los últimos meses, tiempo en el que ha aumentado la indignación contra las tropas de Israel que ya han matado a más de 37.000 palestinos.

“He visto niños asesinados, niños sin manos. He visto cosas horrible en línea y, como ser humano, eso no es aceptable”, le dijo Salam a TRT World.

“En realidad, mi familia y yo hemos estado boicoteando estas empresas desde que comenzó la guerra. Tal vez puedas ayudar, aunque sea ligeramente, simplemente boicoteando”, explicó.

"Es algo así como desde el corazón porque si gastas tu dinero en esos productos, la mayor parte del dinero irá a ellos (Israel)", insistió.

Si bien no hay evidencia directa que demuestre que multinacionales como McDonald's y KFC han apoyado financieramente a Israel, los consumidores sí han señalado que estas empresas continúan operando en ese país, incluidos los territorios palestinos ocupados.

A McDonald's le llovieron las críticas a finales del año pasado cuando su franquicia distribuyó comidas gratis entre los soldados israelíes, lo que para muchos fue una señal de solidaridad con el Estado sionista.

Starbucks también enfrentó críticas después de presentar una demanda contra el sindicato de sus empleados, que manifestó solidaridad con los palestinos.

Nestlé, el gigante del consumo detrás de Nescafé y KitKat, está en la lista pro-palestina de Boicot y Sanciones por tener instalaciones de producción en territorios palestinos ocupados.

En un video reciente, Salam echó cacao en polvo, azúcar y leche en un tazón para hacer lo que llamó una versión casera de Nesquik, la bebida de chocolate de Nestlé.

"En realidad sabe a chocolate... y no a sangre", dijo en el video que ha acumulado más de 1,4 millones de visitas.

