En 1948, Hilweh Siyam, una mujer de aproximadamente 40 años, fue asesinada por un francotirador sionista en la ciudad de Silwan, en Jerusalén Este ocupada. Desde entonces, el área se conoce como Wadi Hilweh, que traduce "valle de Hilweh".

Durante las décadas que han pasado desde ese momento, Israel ha expandido los asentamientos judíos ilegales en Silwan, sobre todo en los últimos años, atacando específicamente a determinadas familias, espacios y líderes comunitarios.

Actualmente, los residentes de Wadi Hilweh, incluidos los nietos de Hilweh Siyam, todavía continúan resistiendo la brutal ocupación.

Jawad Siyam, uno de sus nietos, fundó el Centro de Información de Wadi Hilweh en 2009 para fomentar el sentido de pertenencia entre la comunidad local. Y en especial para que los jóvenes se aferren a su historia.

Él cree que la ocupación sólo empezará a dar frutos si los jóvenes palestinos se olvidan de su tierra y de su herencia.

El Centro de Información de Wadi Hilweh enfrenta ahora una amenaza de demolición por parte de la ocupación israelí, que lo acusa de construir su edificio sin licencia. Sin embargo, este señalamiento carece de fundamento, ya que el edificio se construyó antes de 1967, cuando Israel se anexionó Jerusalén Este.

Esta no es la primera vez que Jawad, el director del centro, y la comunidad de Silwan enfrentan amenazas de demolición con razones infundadas. Él, por su parte, sigue comprometido a no abandonar el lugar.

"Pueden destruir el lugar, pero no pueden destruir la idea. La idea sigue conmigo y seguiré trabajando mientras exista", expresó a TRT World.

'Deportación silencios

La mayoría de los palestinos que viven en Jerusalén Este ocupada no han obtenido la ciudadanía israelí y son forzados a convertirse en "residentes permanentes" desde la anexión unilateral de la ciudad por parte de Israel.

Sin embargo, incluso esta condición de “residente permanente” puede expirar si no tienen cómo pagar impuestos caros como el "Arnona", una tarifa municipal que se cobra a los palestinos que residen en áreas bajo control israelí, y que las autoridades de ese país definen como esencial para "mantener una conexión con la ciudad".

Entre 1967 y 2022, Israel revocó el estatus de residencia a 14.808 palestinos de Jerusalén Este ocupada, según cifras del Ministerio del Interior publicadas por la organización de derechos humanos Hamoked, que calificó esta práctica como una política "deportación silenciosa".

Si los estatus de residencia no se revocan, las autoridades israelíes suelen declarar ilegales ciertas casas determinadas y obligan a los propietarios palestinos a demolerlas ellos mismos en plazos establecidos o a pagar para que las excavadoras israelíes las aplasten.

Esta situación es especialmente frecuente en la zona de Silwan, en Jerusalén Este ocupada, situada junto al muro sur del recinto de Al Aqsa.

A pesar de tener uno de los impuestos “Arnona” más altos, los contribuyentes palestinos en Silwan dicen que no reciben casi ningún servicio básico como estacionamientos adecuados o fuentes de agua potable.

Comunidades en el punto de mira

El mismo día en que Jawad Siyam inauguró el Centro de Información de Wadi Hilweh en 2009, las autoridades israelíes emitieron una orden de demolición del edificio. La orden permaneció congelada durante una década hasta que en 2019 volvieron a renovarla.

“Durante esos 10 años, el centro fue objeto de frecuentes redadas, miembros del equipo fueron arrestados, incluido yo mismo en múltiples ocasiones, y me enfrenté a una presión constante y a impuestos exorbitantes”, explicó Jawad.

Anualmente paga aproximadamente 25.000 shekels israelíes por concepto de impuestos, lo que equivale a más de 6.700 dólares.

A principios de este año, el municipio presentó cargos contra Jawad, acusándolo de “utilizar un edificio sin licencia en una zona donde está prohibida la construcción”. La semana pasada se celebró la audiencia final y se emitió la orden de demolición.

"Durante las audiencias, las discusiones no se centraron en la estructura en sí ni en el permiso de construcción, sino que se debatió sobre las actividades que se llevan a cabo dentro del edificio", dice Jawad. Y destaca que la orden apunta principalmente a la unidad comunitaria local y no solo al edificio.

"Me dieron un año para demolerlo yo mismo. Sin embargo, les he informado que no lo haré, que lo hagan ellos cuando quieran. En tal caso, yo tendría que cubrir los costos totales de demolición, que podrían oscilar entre 60.000 shekels (16.400 dólares) y 200.000 shekels (54.600 dólares), dependiendo de la magnitud de la destrucción".

Desde el 13 de septiembre de 1993, cuando se firmaron los Acuerdos de Oslo, hasta finales de 2022, Israel demolió 2.787 edificios en Jerusalén Este ocupada, incluidos 213 financiados por donantes internacionales, según informó la organización de derechos humanos Consejo Mundial de Iglesias (CMI).

Las demoliciones en Jerusalén Este ocupada alcanzaron un pico el año pasado con 229 edificios, la cifra más alta desde 2009.

En lo que va de este año, 102 edificios palestinos ya han sido demolidos, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).