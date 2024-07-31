Es evidente que el estremecedor asesinato del jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Irán sumó otro giro peligroso al conflicto que se desarrolla en Oriente Medio.
El asesinato –que Israel perpetró en Teherán, capital de Irán– podría ser un catalizador que termine ampliando a una guerra la brutal agresión de Tel Aviv en Gaza. Justamente, tiene todo el potencial de intensificarse a un conflicto más grave.
Si esto sucede, sus consecuencias se sentirían en todo el mundo, tanto directa como indirectamente, debido al posible impacto sobre los precios mundiales del petróleo y las rutas comerciales marítimas internacionales. Por eso, las potencias mundiales y regionales, especialmente Estados Unidos, deben actuar rápidamente para ayudar a calmar las tensiones latentes en Oriente Medio, además de redoblar sus esfuerzos para poner fin a la brutal agresión de Israel contra los palestinos.
Sin embargo, la ventana de intervención diplomática que permita reducir la temperatura en la región podría ser muy limitada esta vez.
El asesinato de Haniyeh –considerado ampliamente un líder moderado de Hamás– y uno de sus guardaespaldas se perpetró alrededor de las 2 am en la residencia para veteranos de guerra donde se alojaba en Teherán, según los medios estatales de Irán.
El edificio en el que estaba Haniyeh fue impactado por un "proyectil", de acuerdo a los informes de los medios iraníes.
El hecho de que Haniyeh se encontrara en esa ciudad para asistir a la toma de posesión del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, no solo implica un asunto de gran vergüenza para el liderazgo iraní, sino que también plantea preguntas sobre las medidas de seguridad para un invitado tan relevante como el jefe de Hamás.
El momento del asesinato y su simbolismo han puesto a Teherán en una situación muy compleja. Por un lado, se verían obligados a tomar represalias de una forma u otra en un momento en que el país intenta hacer alarde de su poder en la región. Por otro lado, la escalada podría llegar con un alto precio para Teherán, dado que Israel disfruta del apoyo del bloque occidental que lidera Estados Unidos.
Aunque hasta ahora no hay ninguna declaración oficial de Israel sobre el asesinato, los medios estatales iraníes ya apuntan con el dedo hacia Tel Aviv. Israel no reconoce abiertamente su ataque dentro de Irán, pero se lo ha vinculado con asesinatos de científicos nucleares y comandantes militares iraníes en el pasado.
El mundo presenció cómo Teherán tomó represalias por el bombardeo israelí del 1 de abril contra su consulado en Damasco, que mató a siete comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos dos generales.
Dos semanas después de la acción de Israel, Irán respondió con un aluvión de ataques con drones y misiles. Sin embargo, la mayoría de estos proyectiles fueron interceptados.
Si bien Israel luego dio una respuesta rápida a ese ataque, no se produjo una escalada. Sin embargo, las acciones de ojo por ojo sacaron a la luz la guerra secreta que desde hace años mantienen Irán e Israel.
¿Serán capaces Israel e Irán de contener sus hostilidades como lo hicieron en abril de este año? Es una pregunta que conlleva muchos interrogantes.
Los gobiernos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que están llevando a cabo un delicado acto de equilibrio diplomático desde el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza, también podrían verse obligados a mostrar sus cartas y quizás elegir un bando si las tensiones entre Irán e Israel se transforman en hostilidades abiertas. Lo mismo podría ocurrir con Pakistán, que comparte una frontera de 900 kilómetros con Irán.
Decir que se mantendrá una neutralidad diplomática total sería sencillo, pero hacerlo sería más complicado. Cualquier escalada pondrá a muchos países musulmanes en una situación difícil, ya que también tendrían que prepararse para enfrentar los efectos económicos de un conflicto más amplio en Oriente Medio. Este sería un escenario de pesadilla para países como Pakistán, que enfrentan una crisis de balanza de pagos sin precedentes. Un aumento en los precios mundiales del petróleo solo agravaría sus problemas económicos.
Pero Irán e Israel conforman solo uno de los aspectos a tener en cuenta en el posible conflicto y las potencias mundiales necesitan manejarlo con urgencia.
El foco está en el propio Oriente Medio y en el prolongado conflicto entre Israel y Palestina. El Oriente Medio ya está al límite debido a la ofensiva israelí en Gaza que arde desde octubre de 2023. El asesinato de Haniyeh complicó aún más la situación y representa un golpe a los esfuerzos de alto el fuego en Gaza que han sido mediados durante los últimos meses por Estados Unidos, Qatar y Egipto.
Las opciones de paz para Hamás se redujeron aún más tras el asesinato de su jefe político, ya que se vería obligado a tomar represalias a pesar de que su ala armada ahora está debilitada y bajo un gran esfuerzo debido a los brutales ataques israelíes. Hamás calificó el asesinato como una grave escalada y ha prometido que no quedará sin respuesta.
Israel no solo está luchando contra Hamás, sino que también abrió un frente con Hezbollah en Líbano. El grupo tiene estrechos vínculos con Irán. Este martes, Israel afirmó haber matado a un alto comandante del grupo durante un "ataque de precisión" en Beirut, lo que ya se veía como una provocación.
Además, hay otros grupos palestinos, así como células y grupos armados. El asesinato de Haniyeh puede incitarlos a actuar contra Israel y sus intereses no solo en la región, sino también en otras partes del mundo. El peligro real provendría de pequeños grupos, células e individuos no guiados. Esto significa que, tras el asesinato del jefe del ala política de Hamás, el peligro de venganza se ha incrementado.
El asesinato de Haniyeh también plantea una interrogante sobre el motivo del acto, ya que él era visto como una cara moderada dentro de Hamas, cuyo papel era importante en los continuos esfuerzos diplomáticos destinados a negociar un alto el fuego en Gaza. Se lo consideraba el contacto principal con otros altos líderes de Hamás, incluido Yahya Sinwar en Gaza.
Los dos asesinatos consecutivos –de un líder de Hezbollah en Líbano y el otro de Hamás en Irán– podrían llevar a una mayor escalada y ampliación del conflicto.
Sin embargo, una diplomacia hábil, contundente y rápida aún puede evitar que la crisis se descontrole. El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo a periodistas en Filipinas este miércoles que no cree que la guerra sea inevitable. "Creo que siempre hay espacio y oportunidades para la diplomacia... Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que evitamos que las cosas se conviertan en un conflicto más amplio en toda la región”.
Pero, ¿podrá el bloque occidental liderado por Estados Unidos y sus aliados de Oriente Medio controlar a Israel y su estrategia beligerante?
¿Podrán prevenir un conflicto más amplio que parece inminente? ¿Están en posición de traer una paz sostenible a Oriente Medio, y asegurar un trato justo y equitativo que permita a los palestinos vivir con paz y dignidad en su propia tierra?
Estas son preguntas fundamentales, pero que no tienen respuestas fáciles, teniendo en cuenta la historia sangrienta y trágica del conflicto palestino.
Por ahora, no solo es Oriente Medio, sino el mundo entero el que está al límite debido al asesinato de Haniyeh y sus posibles consecuencias.