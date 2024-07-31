Los gobiernos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que están llevando a cabo un delicado acto de equilibrio diplomático desde el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza, también podrían verse obligados a mostrar sus cartas y quizás elegir un bando si las tensiones entre Irán e Israel se transforman en hostilidades abiertas. Lo mismo podría ocurrir con Pakistán, que comparte una frontera de 900 kilómetros con Irán.

Decir que se mantendrá una neutralidad diplomática total sería sencillo, pero hacerlo sería más complicado. Cualquier escalada pondrá a muchos países musulmanes en una situación difícil, ya que también tendrían que prepararse para enfrentar los efectos económicos de un conflicto más amplio en Oriente Medio. Este sería un escenario de pesadilla para países como Pakistán, que enfrentan una crisis de balanza de pagos sin precedentes. Un aumento en los precios mundiales del petróleo solo agravaría sus problemas económicos.

Pero Irán e Israel conforman solo uno de los aspectos a tener en cuenta en el posible conflicto y las potencias mundiales necesitan manejarlo con urgencia.

El foco está en el propio Oriente Medio y en el prolongado conflicto entre Israel y Palestina. El Oriente Medio ya está al límite debido a la ofensiva israelí en Gaza que arde desde octubre de 2023. El asesinato de Haniyeh complicó aún más la situación y representa un golpe a los esfuerzos de alto el fuego en Gaza que han sido mediados durante los últimos meses por Estados Unidos, Qatar y Egipto.

Las opciones de paz para Hamás se redujeron aún más tras el asesinato de su jefe político, ya que se vería obligado a tomar represalias a pesar de que su ala armada ahora está debilitada y bajo un gran esfuerzo debido a los brutales ataques israelíes. Hamás calificó el asesinato como una grave escalada y ha prometido que no quedará sin respuesta.

Israel no solo está luchando contra Hamás, sino que también abrió un frente con Hezbollah en Líbano. El grupo tiene estrechos vínculos con Irán. Este martes, Israel afirmó haber matado a un alto comandante del grupo durante un "ataque de precisión" en Beirut, lo que ya se veía como una provocación.

Además, hay otros grupos palestinos, así como células y grupos armados. El asesinato de Haniyeh puede incitarlos a actuar contra Israel y sus intereses no solo en la región, sino también en otras partes del mundo. El peligro real provendría de pequeños grupos, células e individuos no guiados. Esto significa que, tras el asesinato del jefe del ala política de Hamás, el peligro de venganza se ha incrementado.

El asesinato de Haniyeh también plantea una interrogante sobre el motivo del acto, ya que él era visto como una cara moderada dentro de Hamas, cuyo papel era importante en los continuos esfuerzos diplomáticos destinados a negociar un alto el fuego en Gaza. Se lo consideraba el contacto principal con otros altos líderes de Hamás, incluido Yahya Sinwar en Gaza.

Los dos asesinatos consecutivos –de un líder de Hezbollah en Líbano y el otro de Hamás en Irán– podrían llevar a una mayor escalada y ampliación del conflicto.

Sin embargo, una diplomacia hábil, contundente y rápida aún puede evitar que la crisis se descontrole. El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo a periodistas en Filipinas este miércoles que no cree que la guerra sea inevitable. "Creo que siempre hay espacio y oportunidades para la diplomacia... Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que evitamos que las cosas se conviertan en un conflicto más amplio en toda la región”.

Pero, ¿podrá el bloque occidental liderado por Estados Unidos y sus aliados de Oriente Medio controlar a Israel y su estrategia beligerante?

¿Podrán prevenir un conflicto más amplio que parece inminente? ¿Están en posición de traer una paz sostenible a Oriente Medio, y asegurar un trato justo y equitativo que permita a los palestinos vivir con paz y dignidad en su propia tierra?

Estas son preguntas fundamentales, pero que no tienen respuestas fáciles, teniendo en cuenta la historia sangrienta y trágica del conflicto palestino.

Por ahora, no solo es Oriente Medio, sino el mundo entero el que está al límite debido al asesinato de Haniyeh y sus posibles consecuencias.